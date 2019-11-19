AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor

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AMD Ryzen işlemcileriyle yakaladığı ivmeyi kaslı yongalarına borçlu olduğu kadar uygun fiyatlı çözümlere de borçlu. Özellikle de bütçe dostu Ryzen 5 ailesiyle bir çok oyuncunun yüzünü güldüren firma ofis ve e-spor başlıklarında üzmeyecek Athlon 3000G’yi duyurdu.

Frekans artışları

Athlon 3000G aslında 200GE’den çok da farklı değil. APU kanadında gördüğümüz 14 nm-12 nm güncellemesi ve frekans artışı burada da karşımıza çıkıyor. 2 çekirdek 4 izleğin 4 MB L3 önbelleğiyle desteklendiği işlemci 300 MHz artışla artık 3.5 GHz’de çalışırken 192 işlem birimi taşıyan Vega 3 ise 1.1 GHz’de görev yapıyor.

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DDR4-2933 MHz belleklerle kullanılabilen Athlon yongasının TDP değeri ise 35 watt seviyesinde. Yeni yonganın asıl önemli yanı ise Athlon 200GE’nin aksine çarpan kilitsiz gelmesi ama daha da güzeli ise 35 watt TDP’ye rağmen 65 watt TDP’nin üstesinden gelebilen soğutucu blokla gelmesi. AMD’nin bütçesi kısıtlı kullanıcılara bir jesti olarak adlandırılabilecek bu konfigürasyonda böylelikle ufak hızaşırtma denemeleriyle 50 dolarlık işlemcinizi daha da rekabetçi bir konuma taşıyabilirsiniz.

https://www.techpowerup.com/261290/amd-releases-athlon-3000g-low-cost-desktop-processor