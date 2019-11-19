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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor

    Zen mimarisine geçişinde Athlon ailesini de unutmayan AMD, üst segmentte olduğu kadar giriş segmentinde de oldukça iddialı.
    3 gün
    3,3b
    1
    12
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor
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    AMD Ryzen işlemcileriyle yakaladığı ivmeyi kaslı yongalarına borçlu olduğu kadar uygun fiyatlı çözümlere de borçlu. Özellikle de bütçe dostu Ryzen 5 ailesiyle bir çok oyuncunun yüzünü güldüren firma ofis ve e-spor başlıklarında üzmeyecek Athlon 3000G’yi duyurdu.

    Frekans artışları

    Athlon 3000G aslında 200GE’den çok da farklı değil. APU kanadında gördüğümüz 14 nm-12 nm güncellemesi ve frekans artışı burada da karşımıza çıkıyor. 2 çekirdek 4 izleğin 4 MB L3 önbelleğiyle desteklendiği işlemci 300 MHz artışla artık 3.5 GHz’de çalışırken 192 işlem birimi taşıyan Vega 3 ise 1.1 GHz’de görev yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak"

    DDR4-2933 MHz belleklerle kullanılabilen Athlon yongasının TDP değeri ise 35 watt seviyesinde. Yeni yonganın asıl önemli yanı ise Athlon 200GE’nin aksine çarpan kilitsiz gelmesi ama daha da güzeli ise 35 watt TDP’ye rağmen 65 watt TDP’nin üstesinden gelebilen soğutucu blokla gelmesi. AMD’nin bütçesi kısıtlı kullanıcılara bir jesti olarak adlandırılabilecek bu konfigürasyonda böylelikle ufak hızaşırtma denemeleriyle 50 dolarlık işlemcinizi daha da rekabetçi bir konuma taşıyabilirsiniz.



    https://www.techpowerup.com/261290/amd-releases-athlon-3000g-low-cost-desktop-processor Yorum Yaz
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    mert1907 3 gün en beğenilen
    Heyecan duyduğum bi işlemci. Bunun mutlaka incelemesi yapılmalı ve OC performansı gösterilmeli. Tabi gerçekten DonanımHaber iseniz.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    koyunsayar 3 gün mert1907
    Rahat 4ghz oluyor


    nl.hardware.info/...
    Yanıtla +8
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    Edward Teach 2 gün DH Misafiri
    şunu hesabından yazacak cesaretin olsaydı şimdi bildirim gelirdi ama buradan oku bari.bu athlon zaten ryzen mimarili.2/4 olması tek kötü tarafı.
    Yanıtla +4
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    Bloodin 1 gün
    Tam bir iş işlemcisi olmuş, al bunu, 240 gb ssd ve 1 tb harddiskle destekle, tüm devlet kurumlarına dağıt, mühendislik gibi özel kurumlar hariç hepsinin işini fazlasıyla görür, elektrik tasarrufu da sağlar... Ama yok, üniversiteler i5 işlemcili ekran kartsız SSD'siz kasım kasım kasılan Lenovo cihazlara tane başı 5000 TL versinler, ne de olsa para bol!!!
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    kuzgun_ 2 gün
    bence orta düzey oyun pc ve ofis işleri için ideal... 1.1 mhz ekran kartı çoğu orta düzey ekran kartından farkı yok.. güzel bir ram ve anakart ile parasının hakkını fazlası ile geri verir..
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    Forum1th 2 gün kuzgun_
    MHz'den çok çizim yapan stream processors veya CUDA çekirdekleri önemli. Bilginiz olsun.
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    DPLALİ 2 gün
    Athlonun yaşadığını görmek sevindirici. En son 2009 yılında Athlon II bilgisayar toplamıştım ve dönemine göre çok iyiydi.
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    CoreXXX 2 gün
    celeronları ezip geçecek bir işlemci. turşusunu kurar intel artık celeronların
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    Sky_Vision 2 gün
    200ge bile verdiği performans ve edinebilme ücreti ile tadı damağımda kalan bir işlemciydi. 4.0 ghz hızında elinizde vega3 ekran kartlı ryzen 3 1200 işlemciniz oluyor. 2 çekirdek ve 4 izlek olmasına rağmen ryzen 3 1200 ile tamamen aynı güce ulaşıyor.



    3000ge ile rx570 şahane 1080p makinesi olur. 350 watt power ile hem cep dostu olur hemde mutlu eder.
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    DH Misafiri 2 gün
    Athlon'u duyduğunuzda direkt uzaklaşın Ryzen adamdır 2 yıl athlon kullandım kışın kombi yakmıyorduk o derece ısınıyordu. Adamlar zaten uyarmış 35 tdp işlemciye 65 tdp soğutucu diye :DDD şaka gibi
    2 Yanıt Yanıtla
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    Edward Teach 2 gün DH Misafiri
    şunu hesabından yazacak cesaretin olsaydı şimdi bildirim gelirdi ama buradan oku bari.bu athlon zaten ryzen mimarili.2/4 olması tek kötü tarafı.
    Yanıtla +4
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    CoreXXX 2 gün DH Misafiri
    bunlar yeni nesi athlon. ryzen mimarisi taşıyor
    Yanıtla +1
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    mert1907 3 gün en beğenilen
    Heyecan duyduğum bi işlemci. Bunun mutlaka incelemesi yapılmalı ve OC performansı gösterilmeli. Tabi gerçekten DonanımHaber iseniz.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    koyunsayar 3 gün mert1907
    Rahat 4ghz oluyor


    nl.hardware.info/...
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    amd athlon 3000g, amd zen+ ve
    4 etiket daha amd 12 nm athlon İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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