AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak

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AMD uzun yıllar işlemci pazarında Intel’i tekel konumunda bıraktıktan sonra Zen mimarisi ile piyasayı yeniden rekabetle tanıştırdı. Zen 2 ile IPC alanında yaptığı geliştirmeye ek olarak işlemci dünyasına yenibir soluk olarak 7 nm’yi getiren firma Zen 3’te iddialı geleceğe benziyor.

AMD’nin CEO yardımcısı koltuğunda oturan Forrest Norrod’la yapılan röportaj esnasında dikkat çeken bilgiler gün ışığına çıktı. Şu ana kadar bilinenler Zen 3’ün performanstan ziyade verimliliğin ön planda olduğu bir mimari olacağı yönündeydi. Görünüşe göre AMD bizi sevindirmeye devam edecek.

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Zen 3 sil baştan tasarlandı

Zen 3 üzerinde şekillenecek Milan hakkında konuşurken Zen 3’e değinen isim, Zen-Zen 2 geçişinin aksine sil baştan yeni bir mimari ile karşımıza çıkacaklarını ve yeni tasarımın söz konusu hamleye yakışır ölçüde performans getirisinin olacağını belirtti. Doğrusu dizaynın tamamlandığını düşünecek olursak cevabın somut bir veriye dayandığını düşünülebiliriz.

Diğer taraftan 14 nm-7 nm’ye düşüşün aksien 7 nm-7 nm+ geliştirmesinde nod bazlı performans artışının temel itici güç olması beklenmezken firma Intel’in Tick-Tock stratejisini izleyeceğini de doğruladı. Buna göre Zen 3 mimarisi ilk Tock adımını temsil edecek.

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Ayrıca firma çekirdek artışı konusunda izlediği stratejiyi sürdüreceğe benziyor. Dolayısıyla EPYC modellerindeki 64 çekirdekli yongaların yerini alacak modellerin mimarisel avantajın yanı sıra çekirdek sayısıyla daha da iddialı konuma geleceğini söyleyebiliriz. Son olarak Intel’in 2.5D ve 3D paketleme yöntemlerine yönelik yöneltilen sorunun cevabına göre AMD de kendi alternatifini geliştiriyor görünüyor ancak henüz tarih bilgisi paylaşılmadı.

https://wccftech.com/amd-zen-3-new-cpu-architecture-significant-ipc-gains-higher-clocks/