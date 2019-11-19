AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak

AMD uzun yıllar işlemci pazarında Intel’i tekel konumunda bıraktıktan sonra Zen mimarisi ile piyasayı yeniden rekabetle tanıştırdı. Zen 2 ile IPC alanında yaptığı geliştirmeye ek olarak işlemci dünyasına yenibir soluk olarak 7 nm’yi getiren firma Zen 3’te iddialı geleceğe benziyor.
AMD’nin CEO yardımcısı koltuğunda oturan Forrest Norrod’la yapılan röportaj esnasında dikkat çeken bilgiler gün ışığına çıktı. Şu ana kadar bilinenler Zen 3’ün performanstan ziyade verimliliğin ön planda olduğu bir mimari olacağı yönündeydi. Görünüşe göre AMD bizi sevindirmeye devam edecek.
Zen 3 sil baştan tasarlandı
Zen 3 üzerinde şekillenecek Milan hakkında konuşurken Zen 3’e değinen isim, Zen-Zen 2 geçişinin aksine sil baştan yeni bir mimari ile karşımıza çıkacaklarını ve yeni tasarımın söz konusu hamleye yakışır ölçüde performans getirisinin olacağını belirtti. Doğrusu dizaynın tamamlandığını düşünecek olursak cevabın somut bir veriye dayandığını düşünülebiliriz.
Diğer taraftan 14 nm-7 nm’ye düşüşün aksien 7 nm-7 nm+ geliştirmesinde nod bazlı performans artışının temel itici güç olması beklenmezken firma Intel’in Tick-Tock stratejisini izleyeceğini de doğruladı. Buna göre Zen 3 mimarisi ilk Tock adımını temsil edecek.
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Ayrıca firma çekirdek artışı konusunda izlediği stratejiyi sürdüreceğe benziyor. Dolayısıyla EPYC modellerindeki 64 çekirdekli yongaların yerini alacak modellerin mimarisel avantajın yanı sıra çekirdek sayısıyla daha da iddialı konuma geleceğini söyleyebiliriz. Son olarak Intel’in 2.5D ve 3D paketleme yöntemlerine yönelik yöneltilen sorunun cevabına göre AMD de kendi alternatifini geliştiriyor görünüyor ancak henüz tarih bilgisi paylaşılmadı.
https://wccftech.com/amd-zen-3-new-cpu-architecture-significant-ipc-gains-higher-clocks/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama artık geçti o devirler yeni oyun motorları çekirdek varmı çekirdek kardeş diyor ve dahada diyecek.
Her dönem öyle olur..
1çekirdekten 2 ye geçerkende gerek var mı falan diyen oldu 2 den 4 e de geçerken ya 2 çekirdek süper ya diyen çoktu.. 4 ten 8 e geçerkende aynı lafları duyduk ama ne oldu 8/16 başım ağrımasın diyen için ideal oyun bilgisayarı oldu..
Daha da olacak.
2000'lere gelindiğinde Windows PC'ler hem donanım hem de yazılım zenginliği açısından büyük atak yapmıştı. Ağır hesap yapan programları masa başında daha az bekliyorduk ama o hızlara hemen alışıp daha fazlasını istiyorduk. İntel Amd rekabeti her iki firmayı daha iyisini, daha ucuzunu yapmaya zorluyordu. Bu rekabette her zaman kazançlı son kullanıcı oluyordu. ISA kartların yerini PCI aldı, PCI ekran kartlarının yerini AGP, 16bit işlemciler 32bit oldu ve sonra 64bit. Yazılımlarda aynı hızda gelişti.
2000'li yılların ortalarına kadar işlemci dünyasında rekabet vardı, "moore yasası" devam ediyordu. O zaman da PC/Mac ve intel/amd fanları vardı. PC/Mac fanlarını bir derece anlayabiliyordum, sonuçta "donanım ve işletim sisteminin programlarla daha kararlı çalışması (Mac) ve ucuz daha yüksek hızlı donanımların Windows işletim sistemiyle daha kararsız çalışması" argümanları çarpışıyordu orta ve küçük ölçekli reklam ajanslarının çalışanlarında. Öte yandan intel/amd fanlığı benim için çok anlamsız ve boştu.
İntel'in Core mimarisi ve özellikle sanal çekirdek (HT) kullanımı Amd'yi çok hızlı bir şekilde geride bıraktı. Pahallı çift yada dört soketli Xeon işlemciler yerine, tek sokette çok çekirdekli ve HT'li işlemciler, 3D render ve video edit gibi işlemciyi saatlerce, günlerce yoranlara çok iyi geldi. İntel'de Moore yasası hala devam ediyordu ve beklentileri daha da arttırıyordu. Amd'de çok çekirdekli işlemciler üretiyordu ama HT yoktu, üstüne Amd'nin yakasına yapışmış olan ısı problemleri, intel'e göre kötü mimarileri bu süreci Amd'nin aleyhinde perçinledi. Amd için işler daha da kötüye gitmeye devam etti. İntel moore yasasına sadık kalmaya devam ederek pazar payını ezici bir üstünlükle büyüttü.
2010'lardan sonra masaüstü işlemcilerde performans anlamında rekabet diye bir şey kalmadı, meydan intel'e kaldı. Transistör sayılarından tutun Ghz hızlarına kadar Amd'nin çok önüne geçti. İntel, Moore yasasını ufak ufak rafa kaldırılmaya başladı. Sonuçta rakip yoktu, kendisini kasıp daha fazla arge yapmasına gerek yoktu, teknolojiyi rölantiye almış gibi piyasaya neyi ne kadar vereceğine kendi karar veriyordu. Etrafta tazzik yapacak, pazar payını negatif yönde etkileyecek bir rakibi kalmamıştı. Her ne kadar intelin rakipsizliği "tekelliği" biz son kullanıcılara negatif dönse de, ticari olarak intel'in bu stratejisi kapitalizim çerçevesinde çok normal ve rasyoneldir. Sonuçta bu ekonomik sistemde ticari bir işletmenin amacı karını maksimize etmektir. Türkiye'den örnek verecek olursak, senelerce kalitesiz, konforsuz, dandik ucuz arabaları ev parasına yıllarca satın aldık. Niye, çünkü alternatifi/rakibi olacak bir "sistem" yoktu. Dolayısıyla rekabetin olmadığı her oluşum tekeli yaratır. Tekelde gelişim, rekabete göre yavaş, az, yetersiz ve pahallı olur.
İşte intel ve Amd'nin piyasalardaki ilişkisi, Amd'nin Zen mimarisi ile atak yapmasına kadar İntelin lehine devam etti. Amd, pahallı ve daha yavaş intel işlemciler yerine daha uygun fiyatlı, nm olarak daha küçük devreli, enerji tüketimi verimli ve daha çok çekirdekli işlemciler üretmeye başlaması işlemci dünyasında yeniden rekabetin başlamasına sebep oldu. İlk zen mimarilerinde tek çekirdek performansları intel'e kafa tutamasa da çok çekirdekli işlemcilerin masaüstü bilgisayarlara daha uygun fiyatlarla gelmesi intel'in performans ve fiyat politikalarını değiştirmesine mecbur bıraktı. Peki bu olup bitenden kim faydalandı, tabii ki biz, tüketiciler. Çünkü Amd böyle bir atak yapmış olmasa İntel fiyatları geri çekmezdi, teknolojisini daha fazla geliştirmek zorunda kalmazdı. Daha çok çekirdekli işlemciler üretmek zorunda kalmazdı, 14 nm'nin altına girmeye ve 5Ghz'lere çıkmaya çalışmazdı. Geçmişe baktığımızda x86 üretim patentinin Amd'ye verilme sebebi de İntel'in tek üretici olmasını engellemekti.
Unutmayalım ki, bu iki rakip firmanın yanına bir üçüncünün gelmesi satın alma tercihlerimizi olumlu bir yönde etkileyeceği gibi teknolojinin daha da gelişmesini körükleyecektir. Birçok alanda olduğu gibi işlemci dünyasında her zaman rekabet biz tüketicilere olumlu yansır. Herhangi bir firmanın, fanlığını yapıp, mantıksız yorumlar yapıp, kimseye sataşmaya, aşağılamaya hiç gerek yok, daha sağlıklı, mantıklı, egoların kurbanı olmadan düşünmek ve bunları dile getirmek hem kendimize hemde çevremize faydalı olacaktır.
neredeyse soğutucusuz çalışan işlemci ortaya çıkar !
umarız işlemci mimarisinden yapay zekayı kullanan ilk firma AMD olur
yoksa hangisi bunu ilk kullanan olursa o birinci olacağı ortada !
Ekran kartları fena zortlıcak fena..
Şimdi Ps5-xbox scarlett ve PC pazar payına Amd nin hakim olduğu oyun dünyasınada en azından Ryzen işlemci satışları böyle giderse net bir biçimde işlemci konusunda amd nin hakim olduğu kullanım oranları vs.. AMD EKOSİSTEMİNE GEÇİŞ YAŞANIYOR..
İNTEL 15 SENELİK PAZAR HAKİMİYETİNİN SON MEYVELERİNİ YİYOR ŞUANDA MECBUR ARTIK ÇOK ÇEKİRDEK ÇOK İZLEKLİ YENİ NESİL ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAK..
TEK ÇEKİRDEĞİ Mİ KALDI YANİ ARKADAŞLAR BUGÜN İDEAL OYUN BİLGİSAYARI İÇİN 8C/16T AL DİYORUZ NEREDEYSE O KONUMA GELMİŞİZ GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR.. İSTER AMD OLSUN İSTER İNTEL MARKA FARKETMEZ KAFA RAHAT OLSUN DİYEN ADAMA 8C/16T ÖNERİYORUZ.
Bu artık yeni devir yeni bir nesil çok çekirdek çok izlek destekli oyunlar devri.. Elbette tek çekirdeğin gücü gene çok önemli olacak ama hızla çoklu çekirdekli işlemcilere optimizasyon dönemine girildi artık el mecbur.
Amd zorla pc hardware ve oyun dünyasına evrim geçirtiyor iyi yönde konsoldan giriyor çok çekirdekli ucuz masaüstü işlemcilerden giriyor oyun yapımcıları ile işi sıkı tutuyor devri değiştiriyor.
Tek çekirdekte de zaten durumlar en kötü ihtimalle eşit.
cgdirector.com/...
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