AMD Athlon 64 FX-51 ve Athlon 64 3200+ İncelemeleri

Amd'nin yeni işlemcisi gerçektende harikalar yaratmaya devam ediyor. Bu işlemci modelleri ile Amd sadece performans krallığı için yarışmaya kaldığı yerden devam etmekle kalmayıp çoğu yerde de liderliği kapıyor. Uzun zamandır Amd'nin sıkışan çekirdek teknolojisi XP serisine göre aynı hızda çalışan ama çok daha verimli olan bu işlemcileri ile tekrar hak ettiği saygıyı buluyor. Bu tanıtımda Amd ilginç bir yaklaşım olarak iki farklı Athlon 64 piyasaya sürdü. Bunlardan üst model olara tabir edebileceğimiz Athlon 64 FX-51(2.2 Ghz)'in diğer modele göre çekirdek farkı çift kanal DDR-400 ve bu ramlerin Registered olma mecburiyeti kullanması. Diğer dikkat çeken yapısal farklılık ise Athlon 64 3200+(2.0 Ghz)'ın 754 pini yerine, Athlon 64 FX-51'in 940 pinli yapıya sahip olması. İkiside ikinci dereceden 1 Mb (L2) ön belleğe sahipler ve 200 Mhz bus hızında çalışırken DDR-400 ram kullanıyorlar. Standart 128 Kb birincil ön bellek yani L1'de hala korunmakta.

Bu farklılık nerden geliyor diye sorarsanız aslında Amd'nin bu işlemciyi sonradan yol haritasına dahil etmesinden dolayı diyebiliriz. Zira bu FX modeli DDR-400'ü olan bir Opteron işlemciden tamamen farksız. Athlon 64 3200+ ise aslında hedeflenen işlemci idi. Opteron'dan bozma Athlon 64'ün tek kötü yanı Registered DDR-400 ram istemesi ve bu ram kolay bulunan cinsten değil. Bir sonraki FX-53 modelinde pin farklılığının ve özel ram istemesinin önüne geçileceğine inanılıyor. Testlerde Athlon 64 3200+, Pentium 4 3.2 Ghz'e göre bir çok yerde avantajlı olurken aralarındaki fiyat farkı 200$'a yaklaşıyor. İnanmayacaksınız belki ama Athlon 64 3200+ 417$'lık fiyatı ile bile Intel'in işlemcisine göre 200$ daha ucuz.

Athlon 64 FX-51 ise Pentium 4 3.2 Ghz Extreme Edition ile yarışmakta bazen yenilip bazen kazanmakta. Ancak onunda fiyatı Extreme Edition ile benzer 711$. Tercih olarak bakıldığında Athlon 64 3200+ fiyatı ile Athlon 64 FX-51'e %5 kadar yakın performans veriyor. Diğer yandan overclock ile Pentium 2.4C'de yarı fiyatına 3 Ghz civarında çalıştırılabilmesi ve yeni Athlon 64'lerin çok az bir overclock kabiliyetinin olması bir çok kullanıcıyı yeni Athlon 64'ten itecektir. Diğer bir seçenek ise bir Athlon XP 2500+'ın 3200+'a overclock edilmesi olabilir. Yinede overclock düşünmeyenler bugünün ve yarının en hızlısı için Athlon 64 3200+, Athlon FX-51 iyice düşünemeliler.

Esas fark ise yakında çıkacak olan Microsoft Windows XP 64-Bit Edition'da olacak. Bir çok programın bu işletim sistemi için tekrar hazırlanması sonucu 32 bit programların bile %10-20 arası performans artışı sağlarken. Gerçek 64-bit programlar %100-50 arasında bir hızlanma sağlayacaklar. Bunu bir çok testte görebilirsiniz. Bu gelişmelerin en ilginç yanı ise firmaların serverlar için hazırladığı işlemcilerini aralarındaki performans krallığı yüzünden masa üstlerine sunar hale gelmeleri. Bu Amd için Opteron'u masa üstüne FX-51 olarak taşıma, Intel içinde Xeon çekirdeğinin en üst seviyesini EE (extreme edition) olarak gerçekleşti.

Size tavsiyem size verdiğimiz sıra ile incelemeler göz atmanız olacak en azından 3 incelemeyi ve test sonuçlarını okursanız tamanen herşeyi öğrenmişiniz demektir.