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    Heyecanla beklenen Alien: Earth dizisinin yayın tarihi ve yeni görselleri paylaşıldı

    Alien bu kez TV ekranlarına geliyor. Disney, heyecanla beklenen Alien: Earth dizisinin yayın tarihini açıklarken, diziden yeni görseller de paylaştı. Hikâye bu kez Dünya'ya taşınıyor.

    Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile beyaz perdeye geri dönen Alien serisi, bu yıl da ilk TV dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Alien: Earth adını taşıyan bu dizi, ABD'de FX kanalında yayınlanırken, globale Disney+ üzerinden sunulacak.

    Bugün yeni dizilerinin yayın tarihlerini paylaşan FX, merakla beklenen yeni Alien dizisinin ne zaman başlayacağını da açıkladı. Alien: Earth'ün sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk iki bölümü aynı anda yayınlanacak olan dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak ekrana gelecek.

    Alien: Earth, Hikâyeyi Dünya'ya Taşıyor

    Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

    Bugün paylaşılan yeni bilgiler, Dünya'yı kontrol eden büyük teknoloji şirketlerinin ve insansı robotlar alanında yaşanan gelişmelerin de hikâyede önemli bir yer tutacağını gösteriyor.

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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