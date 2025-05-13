Heyecanla beklenen Alien: Earth dizisinin yayın tarihi ve yeni görselleri paylaşıldı

Bugün yeni dizilerinin yayın tarihlerini paylaşan FX, merakla beklenen yeni Alien dizisinin ne zaman başlayacağını da açıkladı. Alien: Earth'ün sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk iki bölümü aynı anda yayınlanacak olan dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak ekrana gelecek.
Alien: Earth, Hikâyeyi Dünya'ya Taşıyor
Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.
Bugün paylaşılan yeni bilgiler, Dünya'yı kontrol eden büyük teknoloji şirketlerinin ve insansı robotlar alanında yaşanan gelişmelerin de hikâyede önemli bir yer tutacağını gösteriyor.
Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli