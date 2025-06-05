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    Heyecanla beklenen Alien: Earth dizisinden ilk uzun fragman geldi

    Alien serisi TV tarafına geçiş yapıyor. Heyecanla beklenen Alien: Earth dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı. Dizi, bu yaz Disney+'ta izleyici ile buluşacak.           

    Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile beyaz perdeye geri dönen Alien serisi, bu yıl da ilk TV dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Alien: Earth adını taşıyan bu dizi, ABD'de FX ve Hulu'da yayınlanırken, globale Disney+ üzerinden sunulacak.

    Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Alien dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Alien: Earth, 12 Ağustos'ta Disney+'ta İzleyici ile Buluşacak

    Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçendizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

    Alien: Earth'ün sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk iki bölümü aynı anda yayınlanacak olan dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak ekrana gelecek.

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    YouRæk 4 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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