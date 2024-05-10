Shogun 2. sezonuyla geri dönecek

Tam Boyutta Gör James Clavell'ın daha önce 1980 yılında da bir mini diziye uyarlanan Shogun romanının yeni uyarlaması, 27 Şubat'ta izleyici ile buluştu. Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen dizi ABD'de FX ve Hulu'da yayınlanırken, global pazara ise Disney+ üzerinden sunuldu. Bu sayede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Shogun, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu beğeni, izlenme rakamlarına da yansıdı. Tüm bunlar bir araya gelince, dizi Disney için bir başarı hikâyesine dönüştü.

Shogun hazırlanırken aslında bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Neticede Clavell'ın romanında olduğu gibi başı sonu belli bir hikâye anlatıyordu. Ancak dizi büyük ilgi görünce, 2. sezon için de bir talep oluştu. Nitekim Disney de bu talebi karşılıksız bırakmadı.

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Shogun 2. Sezon İçin Düğmeye Basıldı

Deadline'ın haberine göre, dizide Lord Toranaga'ya hayat veren usta oyuncu Hiroyuki Sanada, 2. sezonda aynı rolle geri dönmek için Disney ile anlaşma imzaladı. Bu da 2. sezon için hazırlıklara başlandığını gösteriyor. Öte yandan dizinin ödül sezonunda mini dizi değil devam eden biri dizi olarak değerlendirmeye alınması için başvuruda bulunulduğu söyleniyor ki bu da Disney'in diziyi devam ettirme niyetinde olduğunu doğruluyor.

Disney henüz 2. sezon onayını resmi olarak duyurmadı. Ancak bu açıklamanın kısa süre içinde geleceği düşünülüyor. Stüdyo şu sıralar ekibin geri kalanıyla da anlaşmaları yenilemekle meşgul. Bu anlaşmalar da tamamlandıktan sonra resmi açıklama gelecektir.

İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.

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