Shogun 2. sezonuyla geri dönecek

Shogun hazırlanırken aslında bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Neticede Clavell'ın romanında olduğu gibi başı sonu belli bir hikâye anlatıyordu. Ancak dizi büyük ilgi görünce, 2. sezon için de bir talep oluştu. Nitekim Disney de bu talebi karşılıksız bırakmadı.
Shogun 2. Sezon İçin Düğmeye Basıldı
Deadline'ın haberine göre, dizide Lord Toranaga'ya hayat veren usta oyuncu Hiroyuki Sanada, 2. sezonda aynı rolle geri dönmek için Disney ile anlaşma imzaladı. Bu da 2. sezon için hazırlıklara başlandığını gösteriyor. Öte yandan dizinin ödül sezonunda mini dizi değil devam eden biri dizi olarak değerlendirmeye alınması için başvuruda bulunulduğu söyleniyor ki bu da Disney'in diziyi devam ettirme niyetinde olduğunu doğruluyor.
Disney henüz 2. sezon onayını resmi olarak duyurmadı. Ancak bu açıklamanın kısa süre içinde geleceği düşünülüyor. Stüdyo şu sıralar ekibin geri kalanıyla da anlaşmaları yenilemekle meşgul. Bu anlaşmalar da tamamlandıktan sonra resmi açıklama gelecektir.
İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.