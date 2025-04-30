Shogun'un 2. sezonuna dair ilk detaylar paylaşıldı

Shogun 2. Sezon, Hikâyeyi 10 Yıl İleri Saracak
Shogun dizisinin arkasındaki kanal olan FX, merakla beklenen 2. sezona dair ilk detayları paylaştı. Yeni sezonun çekimlerine 2026'nın ocak ayında başlanacak. İlk sezon gibi 2. sezon da Kanada'da çekilecek.
İlk sezonun başrollerinde yer alan Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis, 2. sezon için geri dönecek. Ancak hikâye ilk sezonun bıraktığı yerden başlamayacak. Bunun yerine hikâyeyi 10 yıl ileri saracak. Farklı dünyalardan gelen Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) ve John Blackthorne (Cosmo Jarvis), tarihi olaylardan esinlenen yeni bir mücadelenin içine çekilecek.
Yeni sezonda Sanada ve Jarvis'e eşlik edecek yeni isimler henüz açıklanmadı. Ancak çekim tarihi yaklaştıkça bu bilgiler de ortaya çıkacaktır.
İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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