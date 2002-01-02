Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Athlon XP 2000+ (1.67 GHz) İncelemesi

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
47
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Athlon çıktı çıkacak. Daha resmi olarak çıkmadı ama Japonya'da satılmaya başlandı fiyatı ise 50,000 JYen'ninden yani 381$'a bizim birimden ise 549 Milyonlira. Athlon 1900+'tan sadece 67 Mhz daha hızlı. Amd XP rating sistemine geçtiğinden beri her 100 artış gerçekte 66 Mhz artış anlamına geliyor. Böylece işlemciler arasında çok büyük bir fark olmuyor.

Gamepc ise bu yeni işlemcinin incelemesini yapmış ellerindeki işlemciyi nForce, KT-266A, AMD-760MPX chipsetlerindeki performansını ölçmüşler. Teste katılan diğer işlemciler ise Athlon XP 1900+, Intel Pentium 4 2.0 Ghz hem I-850 hemde Sis-645 üzerinde. Ayrıca Athlon XP 2000+'ı dual konfigrasyonda Asus A7M266-D üzerindeki test sonuçlarıda çok renk katmış. Kesinlikle işlemci ve chipset dünyasındaki savaşta son durumu öğrenmek için harika bir inceleme olmuş.
http://www.gamepc.com/reviews/hardware_review.asp?review=axp2000&page=1&mscssid=&tp= Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim