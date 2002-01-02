AMD Athlon XP 2000+ (1.67 GHz) İncelemesi

http://www.gamepc.com/reviews/hardware_review.asp?review=axp2000&page=1&mscssid=&tp=

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Yeni Athlon çıktı çıkacak. Daha resmi olarak çıkmadı ama Japonya'da satılmaya başlandı fiyatı ise 50,000 JYen'ninden yani 381$'a bizim birimden ise 549 Milyonlira. Athlon 1900+'tan sadece 67 Mhz daha hızlı. Amd XP rating sistemine geçtiğinden beri her 100 artış gerçekte 66 Mhz artış anlamına geliyor. Böylece işlemciler arasında çok büyük bir fark olmuyor.Gamepc ise bu yeni işlemcinin incelemesini yapmış ellerindeki işlemciyi nForce, KT-266A, AMD-760MPX chipsetlerindeki performansını ölçmüşler. Teste katılan diğer işlemciler ise Athlon XP 1900+, Intel Pentium 4 2.0 Ghz hem I-850 hemde Sis-645 üzerinde. Ayrıca Athlon XP 2000+'ı dual konfigrasyonda Asus A7M266-D üzerindeki test sonuçlarıda çok renk katmış. Kesinlikle işlemci ve chipset dünyasındaki savaşta son durumu öğrenmek için harika bir inceleme olmuş.