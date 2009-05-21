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AMD-ATi, Radeon HD 4730 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, Radeon HD 4730 modelini kullanıma sunuyor
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Kısa bir süre önce duyurduğu Radeon HD 4770 modeliyle 99$ seviyesinde iddialı bir çıkış yakalayan AMD-ATi cephesinde yeni bir model daha kullanıcılarla buluşmak üzere. Firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor'ın hazırlık çalışmaları gün ışığına çıkan Radeon HD 4730 tabanlı yeni modeli, AMD-ATi'nin bu yöndeki planlarını da gözler önüne seriyor.

ATi Radeon HD 4770 modeli sergilediği yüksek fiyat/performana başarımıyla dikkat çekerken hem yeni bir model olması hem de TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle üretilen ilk GPU'yu kullanıyor olmasından ötürü henüz daha önce lanse edilen Radeon HD 4890 modeli kadar yaygınlaşabilmiş değil.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi hem bu boşluğu doldurabilmek hem de Nvidia'nın GeForce 9600GT modeline karşı yeni bir modeli pazara sürebilmek adına Radeon HD 4730'u hazırladı. Her ne kadar HD 4700 serisi dahilinde hazırlanıyor olsa da HD 4730 modeline 40nm RV740 GPU'su yerine 55nm RV770LE GPU'su güç veriyor.

RV770LE GPU'sunu kullanan diğer modelden (Radeon HD 4830) farklı olarak GDDR5 bellek teknolojisi ile donatılan Radeon HD 4730'un 700MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Performans anlamında HD 4770'e alternatif olması beklenen kartın limitli sayıda üretilebileceği de söyleniyor.

Lansman fiyatının 79$ olacağı belirtilen yani Radeon HD 4770'e kıyasla 20$ daha ucuz bir fiyatla satışa sunulacak Radeon HD 4730 için henüz herhangi bir lansman tarihi bulunmuyor.


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@nano@ 10 yıl
bu ne ya kartta çift güç girişi var şaştım 4890a güç tüketim rakibi
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Castle Bravo 10 yıl
Güç girişlerini çok önemsemeyin. Zamanında 8600 GTS'de güç girişi olması da garipti örneğin. Bu tür durumlar olabilir.

Güç girişi olmayan 8600 GT Sonic+'larsa vmod'la coşturulmaya bile müsaitti. Gerek yoktu çünkü güç girişine.
Güç girişine bakıp herhangi bir konuda kesin çıkarım yapmamak gerekiyor.
Çok çeşitli sebepleri olabilir.

Meselâ gücü mümkün olduğunca doğrudan güç kaynağından almasını istemiş olabilirler. Her anakarta, PCI-E'den sağladığı güç konusunda güvenmeyip böyle bir karar almışlardır bu modelde. ("Garip" 8600 GTS'de de böyle bir durum vardır belki).
Belki ikinci girişi boş bıraksan da tam verimde çalışır kart?


Zaten kartın varlığı şüpheli daha. 640-32 şeklinde çalışamayan başarısız RV 770 LE'leri ayırıp, atıyorum 560-28 olarak çalıştırıp 4730'da mı kullanırlar acaba? Öyle bir harekât mantıklı geliyor, ismini ve 4770'e karşı fiyatını düşününce(gerçi 55nm RV770 LE'nin maliyeti konusu da var. Öte yandan, 40nm RV740 istenen standartları karşılamada verimsizse ve bu yüzden yüksek zarara yol açıyorsa... RV770 LE'lerin ellerinde kalmasını isteyecek değiller[uzmanınız konuştu:D]).
Hatta, arada sağlam grafik işlemciler de kaynarsa bazı 4730'lar 640'a, hatta hatta 800'e(yuh) modlanabilir, güzel olur
Eski günlere dönelim. 8 pixel s.-doku birimli GF 6800 LE'lerin 16 pixel s.-doku birimine modlanabilenleri bile vardı. Hele bazılarının bellekleri de çok iyi çıkıyordu, coşuyordu kart. Hey gidi.
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mamad 10 yıl
Çok ilginç bir durum. Bu kart anlatılan özelliklerle çıkarsa piyasaya hd4770'ten biraz daha hızlı ya da onunla aynı hızda olması gerekir ki isim karışlığı var ortada. Ayrıca hem gpu 55nm ile üretilmiş (40 nm'ye göre yüksek maliyet) hem de gddr5 bellek yongaları kullanılmış, o halde bu kartın hd4770'ten ucuz olması bana imkansız geldi.


Açıkcası yalnızca ismiyle varolacak bir kart gibi. Piyasaya çıkacağını zannetmem. Ama görmeden konuşmayalım...
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razorc 10 yıl
ati tuttu bu gddr5 işini bırakmıyacak bi daha galiba. alt seviyede bile gddr5 görebiliriz bence :):)
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sadtneverdie 10 yıl
cidden nasıl bir kart ki bu :S 4830 varken ne diye çıkartıyorlar bunu ?
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Castle Bravo 10 yıl
Şimdi anlamadım ben olayı. Gene 640 çekirdek mi olacak bu kartta?

700 MHz 640 - 32 birim ve 3600 MHz 128 bit bellek mi olacakmış yani? E bu arkadaş pek çok durumda da 4770'ten daha hızlı olur o zaman, bellek zamanlamasında falan yamuk yapılmazsa?
Karta 4730 ismi veriliyorsa ve saat hızları buysa, akla 560 çekirdekli - 28 birimli bir kart geliyor daha çok (gerçi 3.6 GHz bellek ilginç duruyor bu sefer de).

640 çekirdeğe dair bir şey söylendi mi? Ortada sadece saat hızları mı var yoksa?


4770'e kare/sn başarımı anlamında seçenek olması mı bekleniyor şimdi 4730'un? Bu nasıl iş anlamadım. O fiyat ne o zaman?

4770'i ve ismini yaygınlaşmadan bitirecekler mi yoksa?


Bir de 4750 vardı. O ne oldu?
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XivA 10 yıl
4830 256 bit değil mi? buda küçük 4890 gibi acayip birşey olacak :S
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Source 10 yıl
Güç girişleri ilginç gerçekten
bakalım performansı nasıl olacak
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sadtneverdie 10 yıl
e bu 4830 la aynı hızda olur gerçi adamlar 40nm sayesinde maliyeti düşürdü.
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DHHarezmi 10 yıl
Performansı HD4830 dan aşağı olursa bir işe yaramaz. Ancak Gpu hızı 700 mhz e çıkarılmış gerçi çoğu HD4830 da bu değerlere çıkıyor. Bence piyasada pek etki yaratacak bir kart değil Nvidia nın yaptığı bibi ATi de aynı çekirdeği ısıtıp tekrar servis yapıyor.

Birde resimdeki karta dikkat ettimde 2 güç girişi var ki bu imkansız bence haberin YANLIŞ olma ihtimali nedir? Yada resimler mi yanlış?
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X Files 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

e bu 4830 la aynı hızda olur gerçi adamlar 40nm sayesinde maliyeti düşürdü.


Ürün 55nm olacak(mış) haber öyle diyor...
Açıkçası güç girişleri de dikkatimi çekmemişti arkadaşlar bahsedene kadar. enteresan bir durum.
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sertacaygun 10 yıl
AMD 920 ve MSI'ın bugün incelemesi yapılan 4 yollu CF'ye izin veren kartı ile harika olacaktır...
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esav 10 yıl
4730 ve çift güç girişi biraz garip
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N-0NE 10 yıl
256 bit ddr3 olunca çok mu hızlı olur sizce ?
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X Files 10 yıl
Ya yine bit pire kavgası çıkacak
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suslu76 10 yıl
128bit ama yine drr5
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