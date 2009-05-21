AMD-ATi, Radeon HD 4730 modelini kullanıma sunuyor

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Kısa bir süre önce duyurduğu Radeon HD 4770 modeliyle 99$ seviyesinde iddialı bir çıkış yakalayan AMD-ATi cephesinde yeni bir model daha kullanıcılarla buluşmak üzere. Firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor'ın hazırlık çalışmaları gün ışığına çıkan Radeon HD 4730 tabanlı yeni modeli, AMD-ATi'nin bu yöndeki planlarını da gözler önüne seriyor.

ATi Radeon HD 4770 modeli sergilediği yüksek fiyat/performana başarımıyla dikkat çekerken hem yeni bir model olması hem de TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle üretilen ilk GPU'yu kullanıyor olmasından ötürü henüz daha önce lanse edilen Radeon HD 4890 modeli kadar yaygınlaşabilmiş değil.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi hem bu boşluğu doldurabilmek hem de Nvidia'nın GeForce 9600GT modeline karşı yeni bir modeli pazara sürebilmek adına Radeon HD 4730'u hazırladı. Her ne kadar HD 4700 serisi dahilinde hazırlanıyor olsa da HD 4730 modeline 40nm RV740 GPU'su yerine 55nm RV770LE GPU'su güç veriyor.

RV770LE GPU'sunu kullanan diğer modelden (Radeon HD 4830) farklı olarak GDDR5 bellek teknolojisi ile donatılan Radeon HD 4730'un 700MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Performans anlamında HD 4770'e alternatif olması beklenen kartın limitli sayıda üretilebileceği de söyleniyor.

Lansman fiyatının 79$ olacağı belirtilen yani Radeon HD 4770'e kıyasla 20$ daha ucuz bir fiyatla satışa sunulacak Radeon HD 4730 için henüz herhangi bir lansman tarihi bulunmuyor.