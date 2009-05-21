AMD-ATi, Radeon HD 4730 modelini kullanıma sunuyor

Kısa bir süre önce duyurduğu Radeon HD 4770 modeliyle 99$ seviyesinde iddialı bir çıkış yakalayan AMD-ATi cephesinde yeni bir model daha kullanıcılarla buluşmak üzere. Firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor'ın hazırlık çalışmaları gün ışığına çıkan Radeon HD 4730 tabanlı yeni modeli, AMD-ATi'nin bu yöndeki planlarını da gözler önüne seriyor.
ATi Radeon HD 4770 modeli sergilediği yüksek fiyat/performana başarımıyla dikkat çekerken hem yeni bir model olması hem de TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle üretilen ilk GPU'yu kullanıyor olmasından ötürü henüz daha önce lanse edilen Radeon HD 4890 modeli kadar yaygınlaşabilmiş değil.
Gelen bilgilere göre AMD-ATi hem bu boşluğu doldurabilmek hem de Nvidia'nın GeForce 9600GT modeline karşı yeni bir modeli pazara sürebilmek adına Radeon HD 4730'u hazırladı. Her ne kadar HD 4700 serisi dahilinde hazırlanıyor olsa da HD 4730 modeline 40nm RV740 GPU'su yerine 55nm RV770LE GPU'su güç veriyor.
RV770LE GPU'sunu kullanan diğer modelden (Radeon HD 4830) farklı olarak GDDR5 bellek teknolojisi ile donatılan Radeon HD 4730'un 700MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Performans anlamında HD 4770'e alternatif olması beklenen kartın limitli sayıda üretilebileceği de söyleniyor.
Lansman fiyatının 79$ olacağı belirtilen yani Radeon HD 4770'e kıyasla 20$ daha ucuz bir fiyatla satışa sunulacak Radeon HD 4730 için henüz herhangi bir lansman tarihi bulunmuyor.
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Güç girişi olmayan 8600 GT Sonic+'larsa vmod'la coşturulmaya bile müsaitti. Gerek yoktu çünkü güç girişine.
Güç girişine bakıp herhangi bir konuda kesin çıkarım yapmamak gerekiyor.
Çok çeşitli sebepleri olabilir.
Meselâ gücü mümkün olduğunca doğrudan güç kaynağından almasını istemiş olabilirler. Her anakarta, PCI-E'den sağladığı güç konusunda güvenmeyip böyle bir karar almışlardır bu modelde. ("Garip" 8600 GTS'de de böyle bir durum vardır belki).
Belki ikinci girişi boş bıraksan da tam verimde çalışır kart?
Zaten kartın varlığı şüpheli daha. 640-32 şeklinde çalışamayan başarısız RV 770 LE'leri ayırıp, atıyorum 560-28 olarak çalıştırıp 4730'da mı kullanırlar acaba? Öyle bir harekât mantıklı geliyor, ismini ve 4770'e karşı fiyatını düşününce(gerçi 55nm RV770 LE'nin maliyeti konusu da var. Öte yandan, 40nm RV740 istenen standartları karşılamada verimsizse ve bu yüzden yüksek zarara yol açıyorsa... RV770 LE'lerin ellerinde kalmasını isteyecek değiller[uzmanınız konuştu:D]).
Hatta, arada sağlam grafik işlemciler de kaynarsa bazı 4730'lar 640'a, hatta hatta 800'e(yuh) modlanabilir, güzel olur Eski günlere dönelim. 8 pixel s.-doku birimli GF 6800 LE'lerin 16 pixel s.-doku birimine modlanabilenleri bile vardı. Hele bazılarının bellekleri de çok iyi çıkıyordu, coşuyordu kart. Hey gidi.
Açıkcası yalnızca ismiyle varolacak bir kart gibi. Piyasaya çıkacağını zannetmem. Ama görmeden konuşmayalım...
700 MHz 640 - 32 birim ve 3600 MHz 128 bit bellek mi olacakmış yani? E bu arkadaş pek çok durumda da 4770'ten daha hızlı olur o zaman, bellek zamanlamasında falan yamuk yapılmazsa?
Karta 4730 ismi veriliyorsa ve saat hızları buysa, akla 560 çekirdekli - 28 birimli bir kart geliyor daha çok (gerçi 3.6 GHz bellek ilginç duruyor bu sefer de).
640 çekirdeğe dair bir şey söylendi mi? Ortada sadece saat hızları mı var yoksa?
4770'e kare/sn başarımı anlamında seçenek olması mı bekleniyor şimdi 4730'un? Bu nasıl iş anlamadım. O fiyat ne o zaman?
4770'i ve ismini yaygınlaşmadan bitirecekler mi yoksa?
Bir de 4750 vardı. O ne oldu?
Birde resimdeki karta dikkat ettimde 2 güç girişi var ki bu imkansız bence haberin YANLIŞ olma ihtimali nedir? Yada resimler mi yanlış?
Ürün 55nm olacak(mış) haber öyle diyor...
Açıkçası güç girişleri de dikkatimi çekmemişti arkadaşlar bahsedene kadar. enteresan bir durum.