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AMD-ATi: Radeon HD 5970 gezegenin en hızlı ekran kartı! İşte bazı test sonuçları

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
38,5b
1
93
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi: Radeon HD 5970 gezegenin en hızlı ekran kartı! İşte bazı test sonuçları
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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'i gezegenin en hızlı grafik kartı olarak duyurmayı planlayan AMD bir kez daha liderlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. ATi Radeon HD 4870 X2 ile yaklaşık 5 ay boyunca kullanıcılara en hızlı ekran kartını sağlayan ancak GeForce GTX 295 ile birlikte genel değerlendirmede koltuğu rakibi Nvidia'ya devreden AMD, yaklaşık 10 ay sonra bir kez daha liderliğe geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ATi Radeon HD 5970 için AMD'nin şirket içi performans değerlendirmeleri gün ışığına çıktı.

AMD tarafından hazırlanan dökümanlara göre ATi Radeon HD 5970, 2560 x 1600 çözünürlüğündeki tüm testlerde GeForce GTX 295'i ciddi şekilde geride bırakmayı başarıyor. Test sonuçlarına göre DirectX 9 destekli uygulamalarda fark %220 civarına kadar çıkarken, DirectX 10 ve 10.1 destekli uygulamalarda da yine benzer şekilde %220 civarında fark oluşabildiği belirtildi. Nvidia tarafında henüz herhangi bir çözümün lanse edilmediği DirectX 11'de ise farkın daha da açıldığını ve oyununa göre ATi Radeon HD 5970'in %250'ye varan oranda hızlı olabildiği, öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Yapılan oyun testlerinde en büyük fark DirectX 11 altında gerçekleştirilen BattleForge ve S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat oyunlarında gözlemlenirken, Crysis ve FarCry 2 de ise farkın %25-%30 civarına gerilediğini görüyoruz. Sahip olduğu yüksek güç potansiyeli ile pek çok oyununu Eyefinity teknolojisi üzerinden üç adet monitör ile 5760 x 1200 çözünürlüğünde (3* 1920x1200) çözünürlüğünde oynatabildiği açıklanan ATi Radeon HD 5970'in hız aşırtma başarımına da değinen AMD, saat hızlarının HD 5870 seviyesine çekilerek ciddi bir OC kazanımı elde edilebileceğine vurgu yapıyor.

ATi Radeon HD 5970, 599$'lık yurt dışı etiket fiyatı ile yarın (18 Kasım 2009) lanse ediliyor.

AMD-ATi: Radeon HD 5970 gezegenin en hızlı ekran kartı! İşte bazı test sonuçları
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AMD-ATi: Radeon HD 5970 gezegenin en hızlı ekran kartı! İşte bazı test sonuçları
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milyondabir 9 yıl
bunun sonu yok bir gün biri birini yer bir gün biri birini D
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kickboxer_18 9 yıl

milyondabir

bunun sonu yok bir gün biri birini yer bir gün biri birini D

4 aylık konuyu hortlatmışsın tebrikler

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fukarakoala 10 yıl
bu kart kendini 1 den fazla ekranda ve yüksek çözünürlükde kanıtladı tek ekran ve düşük çözünürlükde kullanıcaklar bu kadar yüksek bi kart almakdansa f/p kartı alır.295 veya diger kartlarla karsılastırılması abesk nası fermi orjinalen iş yerleri içinse buda coklu ekranlar içindir
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fatihcanery 10 yıl
vay anasını :D ati çoşmuş nvidiayıyı yerden yere vurmuş :) işte rekabet budur ya!insanın morali düzeliyor bakınca.Şimdi nvidia da yapsın bi tane.Keşke işlemci pazarıda böyle olsa,bi amd bi intel geçse birbirini.İnşallah intele yaklaşır amd umudum o.İyice tekel oldu .
bu arada atiyi tebrik etmek lazım,dx11 ekran kartlarını peş peşe sürüyor.giriş seviyesi dx11 ekran kartlarını da bir an önce sürseler.kart çok çok kaslı olmuş,buna uygun güzel bir yazılım yaparlarsa bu kartın baş edemeyeceği oyun proğram kalmaz gibime geliyor.saygılar
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sertacaygun 10 yıl
nVidia Yusuf Yusuf...
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KURSAD. 10 yıl
Ben bunu cok sevdim ya ama HDMI cıkısı yok bu kotü niye hdmi cikisi koymadılar ?
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Fear Dot Com 10 yıl
Gtx 295 in sonu hahah Forever AMD-ATİ İşte direnişin gücü intelin yaptıkları ve çoğu olaya karsı direnme gosteren bir markanın Bşarısı NVİDİA Aşşağı AMD-ATİ YUKARI
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KASIMOGLU 10 yıl
Şahsen bende Bir full Hd lcd almayı düşünüyorum onuda tavana monte ettirip yatarak Call of duty oynarim xD
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yekoo 10 yıl
gerçek testleri bekleyin amd nin yaptıklarını değil...
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hakankart 10 yıl
arkadaşlar kart 600$ bu kartı alıp takan adam neden daha düşük çözünürlüklerde düşük ayarlarda oynasınki. düşük çözünürlükte oynamak istiyosa 5850 alır adam salakmı bunu alsın. adam bunu alıyoki dibini görecek.nereye kadar gidiyosa praya kadar gidecek 600$ veriyosa parada vardır bi600-700 dolar daha verir 3 tane 22" monitörde alır çakar eyefinity oynar oynamayacaksa almaz.alt çözünürlükte yakın olsa nolur 1650*1080 de 1500 fps olsa nolur 10000 fps olsa nolur.5760*1200 de daha hızlı kart varmı onu söyleyin.
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DeepBlueTR 10 yıl

hakankart

arkadaşlar kart 600$ bu kartı alıp takan adam neden daha düşük çözünürlüklerde düşük ayarlarda oynasınki. düşük çözünürlükte oynamak istiyosa 5850 alır adam salakmı bunu alsın. adam bunu alıyoki dibini görecek.nereye kadar gidiyosa praya kadar gidecek 600$ veriyosa parada vardır bi600-700 dolar daha verir 3 tane 22" monitörde alır çakar eyefinity oynar oynamayacaksa almaz.alt çözünürlükte yakın olsa nolur 1650*1080 de 1500 fps olsa nolur 10000 fps olsa nolur.5760*1200 de daha hızlı kart varmı onu söyleyin.


3 tane 22" monitör almayacağım ama bu kartı almayı düşünüyorum.
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talh4wk 10 yıl
yuh bea xd
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