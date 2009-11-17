AMD-ATi: Radeon HD 5970 gezegenin en hızlı ekran kartı! İşte bazı test sonuçları

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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'i gezegenin en hızlı grafik kartı olarak duyurmayı planlayan AMD bir kez daha liderlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. ATi Radeon HD 4870 X2 ile yaklaşık 5 ay boyunca kullanıcılara en hızlı ekran kartını sağlayan ancak GeForce GTX 295 ile birlikte genel değerlendirmede koltuğu rakibi Nvidia'ya devreden AMD, yaklaşık 10 ay sonra bir kez daha liderliğe geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ATi Radeon HD 5970 için AMD'nin şirket içi performans değerlendirmeleri gün ışığına çıktı.

AMD tarafından hazırlanan dökümanlara göre ATi Radeon HD 5970, 2560 x 1600 çözünürlüğündeki tüm testlerde GeForce GTX 295'i ciddi şekilde geride bırakmayı başarıyor. Test sonuçlarına göre DirectX 9 destekli uygulamalarda fark %220 civarına kadar çıkarken, DirectX 10 ve 10.1 destekli uygulamalarda da yine benzer şekilde %220 civarında fark oluşabildiği belirtildi. Nvidia tarafında henüz herhangi bir çözümün lanse edilmediği DirectX 11'de ise farkın daha da açıldığını ve oyununa göre ATi Radeon HD 5970'in %250'ye varan oranda hızlı olabildiği, öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Yapılan oyun testlerinde en büyük fark DirectX 11 altında gerçekleştirilen BattleForge ve S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat oyunlarında gözlemlenirken, Crysis ve FarCry 2 de ise farkın %25-%30 civarına gerilediğini görüyoruz. Sahip olduğu yüksek güç potansiyeli ile pek çok oyununu Eyefinity teknolojisi üzerinden üç adet monitör ile 5760 x 1200 çözünürlüğünde (3* 1920x1200) çözünürlüğünde oynatabildiği açıklanan ATi Radeon HD 5970'in hız aşırtma başarımına da değinen AMD, saat hızlarının HD 5870 seviyesine çekilerek ciddi bir OC kazanımı elde edilebileceğine vurgu yapıyor.

ATi Radeon HD 5970, 599$'lık yurt dışı etiket fiyatı ile yarın (18 Kasım 2009) lanse ediliyor.

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