Microsoft'dan Apple'a gönderme: Copilot+ PC'ler en hızlısı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot+ PC'lerin M4 işlemcili MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Şirket ayrıca bu bilgisayarların eski Windows laptoplara kıyasla performans ve pil ömründe çok daha iyi olduğunu iddia ediyor.

MacBook Pro 20 yaşında: İşte 2026'da tanıtılacak yeni modeller 1 hf. önce eklendi

Microsoft: Copilot+ PC'ler, M4 MacBook Air'dan daha hızlı

Microsoft, Copilot+ PC'leri genellikle beş yıllık Windows cihazlarıyla karşılaştırıyor. Bu yeni sistemlerin beş kata kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Teknik olarak bu doğru. Daha yeni işlemciler, GPU'lar ve depolama birimleri her zaman 2020 ya da 2021'den kalma donanımlardan daha iyi performans gösterecektir. Ancak bu iyileşmenin Copilot+ etiketi veya yapay zeka özellikleriyle çok az ilgisi var.

Bir tanıtım makalesinde Microsoft, en yüksek performanslı Copilot+ bilgisayarların M4 çipli MacBook Air'den daha hızlı, beş yıllık bir Windows bilgisayardan da beş kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Belgenin yeni Intel Panther Lake ve AMD Ryzen yapay zeka çiplerinin piyasaya sürülmesinden önce, Aralık 2025'te yayınlandığı görülüyor.

Beş yıllık Windows laptoplardan da 5 kat hızlı

Microsoft bu iddiasını Haziran ve Eylül 2025 arasında yapılan dahili kıyaslama testleriyle destekliyor. Microsoft’a göre, Copilot+ bilgisayarlar, "ortalama" beş yıllık bir sisteme kıyasla Cinebench 2024 çok çekirdekli puanlarında 5 kata kadar artış gösteriyor. Şirket ayrıca bu cihazların yapay zeka görevlerinde önceki Windows 11 yapay zeka bilgisayarlarından 3.7 kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Bunun nedeni basit. Eski yapay zeka bilgisayarları 15 TOP'a kadar NPU performansı sunuyordu. Copilot+ özellikli bilgisayarlar bu rakamı yaklaşık 40 TOP'a çıkarıyor.

Pil ömrü de daha iyi

Microsoft'un dikkat çektiği bir diğer alan ise; pil ömrü. Şirket, 19 saate kadar internette gezinme, 22 saate kadar film-dizi izleme süresi iddiasında bulunuyor. Eski dizüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldığında, şirket bazı senaryolarda 4.4 kata kadar kazanç sağladığını belirtiyor.

Gizemli test

Microsoft, hangi modellerin test edildiğini, nasıl yapılandırıldıklarını ya da kıyaslama testlerinin nasıl yapıldığını paylaşmıyor. Bu ayrıntılar olmadan, iddianın doğrulanması zor. Ayrıca, Apple'ın geleneksel olarak iyi performans gösterdiği verimlilik, sürekli performans ve yazılım optimizasyonu gibi gerçek kullanım faktörlerini de göz ardı ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: