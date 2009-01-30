AMD-ATi'den Radeon HD 4850 X2'ye özel Catalyst 9.1 sürücüsü

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi dün yayımladığı Ocak ayı sürücü güncellemesi Catalyst 9.1 ile birlikte çift grafik işlemcili ekran kartlarından Radeon HD 4850 X2 için de ayrıca bir Catalyst 9.1 sürücüsü yayımladı. Firmanın şu an için sadece Sapphire tarafından üretilen ve Nvidia'nın GeForce GTX 280/285 modellerine rakip olan Radeon HD 4850 X2 için yayımlanan Catalyst 9.1 sürücüsünün ana sürücüden farklı olarak ne gibi farklılıklara sahip olduğu bilinmiyor ama OpenGL 3.0 için tam destek sunan ve çok sayıda yama içeren sürücünün Windows XP/Vista için hazırlanan resmi sürümlerini kart sahipleri an itibariyle AMD'nin resmi internet sitesinden indirebiliyorlar.

Sürücüye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

