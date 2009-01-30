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AMD-ATi'den Radeon HD 4850 X2'ye özel Catalyst 9.1 sürücüsü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,8b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'den Radeon HD 4850 X2'ye özel Catalyst 9.1 sürücüsü
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AMD-ATi dün yayımladığı Ocak ayı sürücü güncellemesi Catalyst 9.1 ile birlikte çift grafik işlemcili ekran kartlarından Radeon HD 4850 X2 için de ayrıca bir Catalyst 9.1 sürücüsü yayımladı. Firmanın şu an için sadece Sapphire tarafından üretilen ve Nvidia'nın GeForce GTX 280/285 modellerine rakip olan Radeon HD 4850 X2 için yayımlanan Catalyst 9.1 sürücüsünün ana sürücüden farklı olarak ne gibi farklılıklara sahip olduğu bilinmiyor ama OpenGL 3.0 için tam destek sunan ve çok sayıda yama içeren sürücünün Windows XP/Vista için hazırlanan resmi sürümlerini kart sahipleri an itibariyle AMD'nin resmi internet sitesinden indirebiliyorlar.

Sürücüye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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ahmet5505 9 yıl
link ölü :s
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mesutismail 9 yıl

ahmet5505

link ölü :s

bir yılda ölmesi normal, 10.1 i bekliyoruz
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maviay1980 10 yıl
Ben Gigabyte X1600Pro silent pipe2 kullanıyodum valla şunu söyleyeyim Gigabyte'a o kadar ati dirver denedim sadece gibabyte.com.tw adresindeki orjinal dirverı indirip kuruyodum başka sağdan soldan toplama catalyst ccd errorleri veriyo daha doğrusu vistada donaım yağılandırması normal gözükmemekte anladım ki Gigabyte için bu sunulan Ati 4850x2 catalyst 9.1 yazılımını indirsem vallahi tanımıyacak.Sorun atide mi bence hayır.Şu an Nvidia 8500gt kullanıyom oda gigabyte ve nvidianın resmi sistesinden indirdiğim driver her ne kadar oyunlarda gayet başarılı olsada yinede windowsun ekran kartını tanımada bir sorunu var.Çok çok eskiden Pine Technologies GeForce 2 kartıma Geforce2 mx nvidia kullanıyodum ve sorunla karşılaşmamıştım hiç nedir bu özel tasarım kartların dirver uyumsuzluğu anlamadım gitti.Size önerim 178.51 değil de 175.51 olan sürümünü Ekran kartı üreticinizin sitesinde modelinize uygun sürücüleri indirip kurmanız.Hey gidi GeForce2Mx hey seni arar olduk arkadaşlar bugünlerde yine 600-700 dolarlık nvidia ati kartlar dolaşıyo.Zamanın 8800gtx kartı 700$satılırken şimdi 512 8800GTS(7688800GTX'den hızlı olduğu kesin) 160$ indi ve PC Mark Vantage puanı kötünün kötüsü oluyor.Sorarım size şu an pcnizde hangi oyunu ah işte oyun dediğin budur diye oynuyonuz.maviay1980 unutmayın biraz acitasyon oluyo ama fakirin 5-10 kuruşa ihtiyacı savaş mağdurlarının sığınacak ikinci bir kapısı yok.Neyse SayGıLaR...
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buraoca2 10 yıl
Vala performansı ve stabilitesi yüksek olsunda isterse her seriye ayrı bir driver yayımlasın. Artık Ati'de de performans artışı görmek istiyoruz.(Tabiki 8.11 ile 8.12 arasındaki performansından daha fazla)
Bu arada yeni sürücünün AA ve AF başarımlarına katkı sağladığını düşünüyorum. Başka da bir yenilik yok bana göre(OpenGL 3.0 desteği hariç tabi :D)
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Pandemic 10 yıl
Catalyst deki hatalarını ATI bir türlü bitiremiyor. Bu yüzden beta testerlardan yardım istemekte. Ve ATI nin X2 lerinde bir sorun var ya mavi ekran ya da ekrana görüntü gelmeme gibi hataları mevcut. Zamanla düzeltecekler fakat çok çalışmaları lazım.
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max975 10 yıl
sürücü cıkıyorda nasıl
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mhamadko 10 yıl
Orjinalden alıntı: safakhan

Catalyst deki hatalarını ATI bir türlü bitiremiyor. Bu yüzden beta testerlardan yardım istemekte. Ve ATI nin X2 lerinde bir sorun var ya mavi ekran ya da ekrana görüntü gelmeme gibi hataları mevcut. Zamanla düzeltecekler fakat çok çalışmaları lazım.


valla ben 8800GT yi kullanmadan once x1900xt kullanıyordum. hiç bir sorunla karşılaşmadım şimdi nVidia yı kullanırken hem mavi ekran hem oyundayken bilgisayar donuyor . bende açıkçası anlamıyorum millet ati sürücü yapamıyor diyor nvidiayada sürücü kralı diyorlar


benim maddi durumum düzelirse hemen iyi bir ATI kartı alacam
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Chris Brown 10 yıl
ya dikkat ettiyseniz atide bu sürücü olayında bi ilerleme var, eskiden cebelleşir dururdu , ben mi yanlıs hatırlıyorum
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