AMD-ATi'den Radeon HD 4850 X2'ye özel Catalyst 9.1 sürücüsü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi dün yayımladığı Ocak ayı sürücü güncellemesi Catalyst 9.1 ile birlikte çift grafik işlemcili ekran kartlarından Radeon HD 4850 X2 için de ayrıca bir Catalyst 9.1 sürücüsü yayımladı. Firmanın şu an için sadece Sapphire tarafından üretilen ve Nvidia'nın GeForce GTX 280/285 modellerine rakip olan Radeon HD 4850 X2 için yayımlanan Catalyst 9.1 sürücüsünün ana sürücüden farklı olarak ne gibi farklılıklara sahip olduğu bilinmiyor ama OpenGL 3.0 için tam destek sunan ve çok sayıda yama içeren sürücünün Windows XP/Vista için hazırlanan resmi sürümlerini kart sahipleri an itibariyle AMD'nin resmi internet sitesinden indirebiliyorlar.
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bir yılda ölmesi normal, 10.1 i bekliyoruz
Bu arada yeni sürücünün AA ve AF başarımlarına katkı sağladığını düşünüyorum. Başka da bir yenilik yok bana göre(OpenGL 3.0 desteği hariç tabi :D)
valla ben 8800GT yi kullanmadan once x1900xt kullanıyordum. hiç bir sorunla karşılaşmadım şimdi nVidia yı kullanırken hem mavi ekran hem oyundayken bilgisayar donuyor . bende açıkçası anlamıyorum millet ati sürücü yapamıyor diyor nvidiayada sürücü kralı diyorlar
benim maddi durumum düzelirse hemen iyi bir ATI kartı alacam