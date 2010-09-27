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AMD Bulldozer tabanlı işlemciler için 9 serisi yeni yonga setlerini hazırlıyor

8 yıl
18,5b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcileri için 9 serisi yonga setlerini duyurmayı planlıyor. Orjinal planda Bulldozer tabanlı işlemcilerini Soket AM3 formunda hazırlamayı yani mevcut platform ile uyumlu yapmayı planlayan AMD, hedeflediği performans değerlerine ulaşabilmek için soket değişikliğine gittiğini ancak takip ettiği uyumluluk stratejisiyle yeni soket yapısını tasarlarken, mevcut işlemcilerin yeni anakartlarla uyumlu olmasını sağladığını belirtiyor.

AMD'nin 9 serisi yeni yonga setleri, yüksek performans segmentine konumlandırılan Scorpius platformunun bir parçası olacaklar. 9 serisi yeni yonga setleri için altı çizilen en önemli özelliklerin başında IOMMU geliyor. Mikroişlemcilerdeki sanal adresleri fiziksel adreslere çeviren MMU teknolojisinin geliştirilmiş bir varyasonu olan IOMMU teknolojisinin, Fusion tabanlı işlemcilerle başlayacak heterojen bilgi-işlem yaklaşımı için geliştirildiği ve sanallaştırma için ölçeklenebilirliğin yüksek olduğu daha güvenli bir yapı sunacak.

Açıklanan bilgilere göre AMD'nin 9 serisi yeni yonga setleri şu şekilde olacak;

  • AMD 990FX - İki adet PCIe x16 veya dört adet PCIe x8 slotu, 6 adet PCIe 2.0 x1 slotu, bir adet PCIe 2.0 x4 slotu, SB950 güney köprüsü.
  • AMD 990X - Bir adet PCIe x16 veya iki adet PCIe x8 slotu, 6 adet PCIe 2.0 x1 slotu;
  • AMD 970 - Bir adet PCIe 2.0 x16 slotu, SB950 veya SB920 güney köprüleriyle kullanım olanağı.
    • Yeni Güney Köprülerinin özellikleri ise şu şekilde;
  • AMD SB950 - dört adet PCIe 2.0 x1 slotu, 14 USB 2.0 portu, PCI bus, 6 adet Serial ATA-600 konnektörü ile RAID 0, 1, 5, 10 desteği,
  • AMD SB920 - iki adet PCIe 2.0 x1 slotu, 14 USB 2.0 portu, PCI bus, 6 adet Serial ATA-600 konnektörü ile RAID 0, 1, 10 desteği.

    • AMD, 9 serisi yeni yonga setlerini, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edecek.


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    DH Misafiri 8 yıl
    Benim Bir Sorum Olucak Bu Bulldozer işlemlciler Gigabyte 890gpa ud3h anakartında kullanabılıcekmıyız ? xS
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    Furkán 8 yıl

    DH Misafiri

    Benim Bir Sorum Olucak Bu Bulldozer işlemlciler Gigabyte 890gpa ud3h anakartında kullanabılıcekmıyız ? xS

    Malesef kullanamayacaksınız.. Üretilen yeni nesil işlemciler 9 serisi Chipsetli anakartlar ile kullanılabilecek..
    Ama üretilen bu 9 serisi Chipset'li anakartlarda diğer AM3 işlemcileri kullanmaya devam edebileceksiniz..
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    apokoc 8 yıl
    bekleyip görücez neler olucak :)
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    DH Misafiri 8 yıl
    usb 3.0 NEC tabanlı bi teknoloji olduğu için telif hakkını alması gerekir Amd bu konuda NEC ile masaya oturmuştu ama heralde olmadı intel de sandybringe de usb 3.0 yok intelin üstünde calıştığı yeni teknolojide 2012 den önce lanse edilmicek.
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    ysroguz 8 yıl
    intelin usb 3.0 dan çok daha hızlı bir arabirim üzerinde çalışıyor olmasının bunda etkisi olabilirmi acaba. usb arabirimiylede uyumlu olduğu söyleniyor bu arabirimin. intel de usb 3.0 destek vermedi daha.
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    WinteR 8 yıl
    Usb 3.0 desteği de gelecektir,doğal yani köprüye gömülü olarak gelme durumu chipset tasarımını değiştireceği için olmayabilir, zaten kullanıcı için önemi yok 30-40 dolara usb3.0 desteği sunan dahili kartlardan da faydalanılabilir. 800 serisinin gereksizliği tekrar ortada bu arada.
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    vidoko 8 yıl
    aslında artık kabul edilebilir standart özelliklerin olması lazım usb 3.0 sata 3 vss hatta ses kartlarındada ..
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    ::Ashes:: 8 yıl
    gunescan kardeşim SLıda destekler Cfde biri nvidia biri atı çok saçma bir soru sormuşsun..
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    CeFurkan 8 yıl
    bu sata slotlarının sayısını neden arttırmıyorlar anlamıyorum
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    tiger cage 8 yıl
    sata sayısı 8 altında olmamalı bence
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    _Dominic_Toretto_ 8 yıl

    CeFurkan

    bu sata slotlarının sayısını neden arttırmıyorlar anlamıyorum


    Bu konuda çok haklısın. Zira, 2007 üretimli Gigabyte P35C DS3R de bile 8 Sata mevcut.
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    gunescan 8 yıl
    SLI destekleseler ya artık. Çoğu insan sırf sli yüzünden intel tercih ediyor. Açıkcası ben de 250 tl fazladan bulabilseydim i7 alıcaktım bi dene ..
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    Tolgá 8 yıl
    Amd artık soketlerde lga sisteme geçmeli ve high k metal gate kullanmalı işlemcilerinde.
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    hunter87 8 yıl
    usb 3 standart olmadan pc yi değiştirmeyeğim! Ben daha inatçıyım!
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