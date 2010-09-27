AMD Bulldozer tabanlı işlemciler için 9 serisi yeni yonga setlerini hazırlıyor

AMD, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcileri için 9 serisi yonga setlerini duyurmayı planlıyor. Orjinal planda Bulldozer tabanlı işlemcilerini Soket AM3 formunda hazırlamayı yani mevcut platform ile uyumlu yapmayı planlayan AMD, hedeflediği performans değerlerine ulaşabilmek için soket değişikliğine gittiğini ancak takip ettiği uyumluluk stratejisiyle yeni soket yapısını tasarlarken, mevcut işlemcilerin yeni anakartlarla uyumlu olmasını sağladığını belirtiyor.

AMD'nin 9 serisi yeni yonga setleri, yüksek performans segmentine konumlandırılan Scorpius platformunun bir parçası olacaklar. 9 serisi yeni yonga setleri için altı çizilen en önemli özelliklerin başında IOMMU geliyor. Mikroişlemcilerdeki sanal adresleri fiziksel adreslere çeviren MMU teknolojisinin geliştirilmiş bir varyasonu olan IOMMU teknolojisinin, Fusion tabanlı işlemcilerle başlayacak heterojen bilgi-işlem yaklaşımı için geliştirildiği ve sanallaştırma için ölçeklenebilirliğin yüksek olduğu daha güvenli bir yapı sunacak.

Açıklanan bilgilere göre AMD'nin 9 serisi yeni yonga setleri şu şekilde olacak;

AMD 990FX - İki adet PCIe x16 veya dört adet PCIe x8 slotu, 6 adet PCIe 2.0 x1 slotu, bir adet PCIe 2.0 x4 slotu, SB950 güney köprüsü. AMD 990X - Bir adet PCIe x16 veya iki adet PCIe x8 slotu, 6 adet PCIe 2.0 x1 slotu; AMD 970 - Bir adet PCIe 2.0 x16 slotu, SB950 veya SB920 güney köprüleriyle kullanım olanağı.

AMD SB950 - dört adet PCIe 2.0 x1 slotu, 14 USB 2.0 portu, PCI bus, 6 adet Serial ATA-600 konnektörü ile RAID 0, 1, 5, 10 desteği, AMD SB920 - iki adet PCIe 2.0 x1 slotu, 14 USB 2.0 portu, PCI bus, 6 adet Serial ATA-600 konnektörü ile RAID 0, 1, 10 desteği.

Yeni Güney Köprülerinin özellikleri ise şu şekilde;

AMD, 9 serisi yeni yonga setlerini, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edecek.