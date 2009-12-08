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AMD CEO: GlobalFoundries'i GPU üretimine de dahil edeceğiz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD CEO: GlobalFoundries'i GPU üretimine de dahil edeceğiz
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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer - Hem AMD hem de GlobalFoundries'teki ortağı ATIC / Mubadala, Ferrari F1 takımının sponsorları arasında.

Aralarında AMD-ATi ve Nvidia da olmak üzere çok sayıda yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli döküm firması TSMC'nin yaşadığı sıkıntılara karşı, firmaların nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Hem AMD hem de Nvidia cephesinden, "her yeni teknolojik süreçte bazı sıkıntılar yaşanabilir, TSMC ile ilişkilerimiz devam edecek" yönünde çeşitli açıklamalar geliyor olsa da alternatif arayışlarının devam ettiği biliniyor. TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden en çok etkilenen firma olarak AMD'nin bu noktadaki planları yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı.

Üretim tesislerini Arap sermayeli ATIC firmasıyla birlikte kurduğu GlobalFoundries firmasına devreden AMD, GPU üretimi için kendi kaynaklarına yönelebilir. GlobalFoundries firmasının 28nm üretim teknolojisi için çalışmalar yaptığı ve 2010 sonu itibariyle GPU üretimine hazır olacağı yönünde kimi iddialar özellikle TSMC'nin problem yaşadığı dönemlerde sık sık gündeme gelirdi. DirectX 11 destekli beş yeni modeliyle pazarda olan ancak TSMC'deki problemler nedeniyle kartları için yüksek adetli satış yapamadığı belirtilen AMD'de firmanın tepe yöneticisi Dirk Meyer önemli bir açıklamada bulundu.

Verdiği yeni bir demecinde Meyer, GlobalFoundries firmasının GPU üretimine başlayacağını doğruladı. Önümüzdeki yıllarda GlobalFoundries GPU üretimini ekleyecekleyeceklerini belirten Meyer, aynı zamanda en büyük müşterileri oldukları GlobalFoundries firmasına gelecek yıllarda daha fazla hacim vereceklerini ve onlara ATI'den gelen köklü deneyim ile fabrikasız müşterilere servis deneyimi sağlayacaklarını ifade etti. AMD'nin TSMC ile olan mevcut iş birliği zaman içerisinde nasıl şekillenecek sorusuna cevap vermek zor olsa da GPU üretiminde firma GlobalFoundries'i devreye sokacak.


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yc#1 9 yıl
Intel hayatta GF ile iş yapıp AMD'ye para kazandırmaz. Atom ve Larrabee'nin üretimi için TSMC ile işbirliğine gidebilir o kadar.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Intel --> Kısmen üretim yaptırttığı TSMC ile devam ya da GlobalFoundries'e geçecek.
Bunun için bir kaynak var mı? Benim bildiğim intel hala newyork'ta vs. fabrika açıyor keyfince.
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DISTURBED 9 yıl
amd acısından olması gerekende buydu.
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genelkurmay89 9 yıl
amd açısından çok iyi bir gelişme umarım bu iş tutar
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BiLgiSeaRcheR 9 yıl
En güzeli, hem tsmc'nin sıkıntıları satışlarına darbe vurmaz, hem kendi fabrikanda üretim yaparsın, hatta bir miktar maliyetleri de azaltırsın...
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Confusion 9 yıl
Zamanında kendi üretimlerini durdurup işi Tsmc ye yönlendirmişlerdi. Şimdi değişen piyasa şartları ve GlobalFoundries in AMd üzerindeki etkisiyle bu çözüme yöneliyorlar.

yine de bence çok olumlu bir gelişme çünkü böyle önemli bir sektörde rekabet olmadıkça kalite ve ucuzluk bir arada olmaz
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