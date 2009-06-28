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AMD dizüstü bilgisayarlar için yeni bir açık kaynak platform stratejisine başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dizüstü bilgisayarlar için yeni bir açık kaynak platform stratejisine başlıyor
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AMD yılın ikinci yarısında "AMD Vision Technology" adını verdiği yeni bir açık platform stratejisini devreye sokmayı planlıyor. Firmanın dizüstü bilgisayarlar için planladığı yeni strateji, Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platform ile birlikte lanse edilecek. Şu an kullanılmakta olan "Better By Design" stratejisinin yerini almak üzere hazırlanan platform teknolojisi ile dizüstü bilgisayar dünyası firma tarafından üç ana kategoriye ayrılacak ve bu kategorilerin her biri farklı donanım özelliklerine sahip olacak.

  • AMD Vision: AMD Athlon Neo X2 işlemci, ATI Radeon HD 3200/4200 serisi entegre grafik çekirdeği, 3. parti Wi-Fi kontrolcüsü.
  • AMD Vision Premium: AMD işlemci, ATI Radeon HD 4330 harici grafik kartı, 3. parti Wi-Fi kontrolcüsü.
  • AMD Vision Ultimate: AMD Turion X2 işlemci, ATI Radeon HD 4870 harici grafik kartı, 3. parti Wi-Fi kontrolcüsü.

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    artenis 10 yıl
    DİCLE(tigris) - İSTANBUL... AMD de Anadolu egilimi...
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    GurcellOnline 10 yıl

    Orjinalden alıntı: artenis

    DİCLE(tigris) - İSTANBUL... AMD de Anadolu egilimi...

    Bu hizla giderse yakinda kizilirmak chipsetli adana kod adli acili bir CPU ile karsimiza cikabilir heran :D

    Saka bir yana AMD denince nedense kanim isiniyor icim kipirdiyor. Ilerleyen zamanlarda Notebook fiyatlarinin dusecegine dair bir dusuncem var.
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    CaSsErDoDo 10 yıl
    hep lafta bunlar amd nin dizüstü bilgisayardaki hiç bir stratejisine lafına güvenmiyorum hepsi boş çıkıyor icraat yok
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    tarnat1985 10 yıl
    TİGRİS=Dicle Nehri.
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    alcon11 10 yıl
    3.parti wi fi kontrolcüsü acaba ne denli iş görecek.Vision Ultimate umarım 17 olur.15.4 ile bir yere kadar.
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    Alx 10 yıl
    Aslında Phenom serisini dizüstüne getirmeleri lazım, o zaman gerçekten ultimate olur...
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