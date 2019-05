AMD dizüstü bilgisayarlar için yeni bir açık kaynak platform stratejisine başlıyor

Tam Boyutta Gör

AMD yılın ikinci yarısında "AMD Vision Technology" adını verdiği yeni bir açık platform stratejisini devreye sokmayı planlıyor. Firmanın dizüstü bilgisayarlar için planladığı yeni strateji, Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platform ile birlikte lanse edilecek. Şu an kullanılmakta olan "Better By Design" stratejisinin yerini almak üzere hazırlanan platform teknolojisi ile dizüstü bilgisayar dünyası firma tarafından üç ana kategoriye ayrılacak ve bu kategorilerin her biri farklı donanım özelliklerine sahip olacak.