AMD dizüstü bilgisayarlar için yeni bir açık kaynak platform stratejisine başlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD yılın ikinci yarısında "AMD Vision Technology" adını verdiği yeni bir açık platform stratejisini devreye sokmayı planlıyor. Firmanın dizüstü bilgisayarlar için planladığı yeni strateji, Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platform ile birlikte lanse edilecek. Şu an kullanılmakta olan "Better By Design" stratejisinin yerini almak üzere hazırlanan platform teknolojisi ile dizüstü bilgisayar dünyası firma tarafından üç ana kategoriye ayrılacak ve bu kategorilerin her biri farklı donanım özelliklerine sahip olacak.
AMD Vision: AMD Athlon Neo X2 işlemci, ATI Radeon HD 3200/4200 serisi entegre grafik çekirdeği, 3. parti Wi-Fi kontrolcüsü. AMD Vision Premium: AMD işlemci, ATI Radeon HD 4330 harici grafik kartı, 3. parti Wi-Fi kontrolcüsü. AMD Vision Ultimate: AMD Turion X2 işlemci, ATI Radeon HD 4870 harici grafik kartı, 3. parti Wi-Fi kontrolcüsü.