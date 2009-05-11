AMD enerji verimli Phenom II işlemcilerini hazırlıyor

Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan güncel raporlara göre, Phenom II işlemci ailesinin lanse edildiği üç aylık ilk çeyrek dilimde pazar payını arttırmayı başaran AMD'nin bu gelişiminde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerin sergilediği performans büyük rol oynuyor. Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerin, DDR2 uyumlu mevcut platformlarda kullanılabilmesi gibi geriye doğru uyumluluk desteği ve takip edilen hız aşırtma odaklı tanıtım stratejisi, AMD'nin pazar payını arttırmasında önemli rol oynadı. Sıvı Azot ile 6GHz üzerine çıkabilen yüksek performans odaklı Phenom II işlemcilerinden sonra AMD, enerji verimli Phenom II işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor.

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Hatırlanacağı üzere Intel bir süre önce ısıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirkenen düşük güç tüketimli Core 2 Quad Q9000(s) serisi işlemcilerini pazara sunmaya başlamıştı. Çift çekirdekli işlemci arenasında uzunca bir süredir düşük güç tüketimli çözümler hazırlayan AMD'nin özellikle performans odaklı işlemcilerinin güç tüketiminde daha tutumlu modellerini ne zaman hazırlayacağı sorusunun cevabı bir süredir merakla bekleniyordu. Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini, güncel yol haritasına göre 2011 yılında duyurmayı planlayan firma son gelen bilgilere göre aradaki süreyi pazara aralarında enerji verimli modellerin de olduğu, farklı ihtiyaçlara yönelik alternatif Phenom II modellerini sürerek geçirecek.

En son Phenom II X4 945 ve 955 Black Edition modellerini pazara sunan AMD'nin üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemci serilerine ısıl güç tasarımları 65 Watt olan yeni modeller eklemeye hazırlandığı belirtiliyor. Henüz spesifik bir lansman tarihi telaffuz edilmiş olmasa da Haziran ayı içerisinde muhtemelen de Tayvan'da yapılacak Computex fuarı ile birlzikte anons edilebileceği söylenen yeni işlemcilerin en iddialısı, Phenom II X4 905e modeli olacak gibi görünüyor. 2.5GHz'de çalışacağı belirtilen işlemcinin 2MB L2 ve 6MB L3 bellek birimine sahip olacağı ve 65 Watt'lık TDP seviyesi geleceği belirtilrken Phenom II X4 900e modelinin ise farklı olarak 2.5GHz yerine 2.4GHz'de çalışması bekleniyor.

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Üç çekirdekli Phenom II X3 serisinde ise Phenom II X3 700e ve 705e modelleri pazara sunulacak. Sırasıyıla 2.4GHz ve 2.5GHz'de çalışacakları belirtilen yeni işlemciler, 1.5MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacaklar ve dört çekirdekli modellere benzer şekilde 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecekler. Phenom II ailesinin yanı sıra AMD'nin güncel işlemci mimarisini temel alan üç ve dört çekirdekli Athlon II modellerinde de düşük güç tüketimli (45 Watt) modeller hazırlayacağı belirtiliyor. Üç çekirdekli işlemci segmentinde 2.2GHz'de çalışan Athlon II 400e ve 405e, dört çekirdekli işlemci segmentinde ise 2.2GHz ve 2.3GHz'de çalışan Athlon II 600e ve 605e modellerini pazara sunacağı belirtiliyor.