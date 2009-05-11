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AMD enerji verimli Phenom II işlemcilerini hazırlıyor

AMD, Phenom II ve Athlon II işlemci aileleri için düşük güç tüketimli yeni modeller hazırlıyor. İşte detaylar...
10 yıl
4b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan güncel raporlara göre, Phenom II işlemci ailesinin lanse edildiği üç aylık ilk çeyrek dilimde pazar payını arttırmayı başaran AMD'nin bu gelişiminde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerin sergilediği performans büyük rol oynuyor. Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerin, DDR2 uyumlu mevcut platformlarda kullanılabilmesi gibi geriye doğru uyumluluk desteği ve takip edilen hız aşırtma odaklı tanıtım stratejisi, AMD'nin pazar payını arttırmasında önemli rol oynadı. Sıvı Azot ile 6GHz üzerine çıkabilen yüksek performans odaklı Phenom II işlemcilerinden sonra AMD, enerji verimli Phenom II işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor.

AMD enerji verimli Phenom II işlemcilerini hazırlıyor
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Hatırlanacağı üzere Intel bir süre önce ısıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirkenen düşük güç tüketimli Core 2 Quad Q9000(s) serisi işlemcilerini pazara sunmaya başlamıştı. Çift çekirdekli işlemci arenasında uzunca bir süredir düşük güç tüketimli çözümler hazırlayan AMD'nin özellikle performans odaklı işlemcilerinin güç tüketiminde daha tutumlu modellerini ne zaman hazırlayacağı sorusunun cevabı bir süredir merakla bekleniyordu. Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini, güncel yol haritasına göre 2011 yılında duyurmayı planlayan firma son gelen bilgilere göre aradaki süreyi pazara aralarında enerji verimli modellerin de olduğu, farklı ihtiyaçlara yönelik alternatif Phenom II modellerini sürerek geçirecek.

En son Phenom II X4 945 ve 955 Black Edition modellerini pazara sunan AMD'nin üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemci serilerine ısıl güç tasarımları 65 Watt olan yeni modeller eklemeye hazırlandığı belirtiliyor. Henüz spesifik bir lansman tarihi telaffuz edilmiş olmasa da Haziran ayı içerisinde muhtemelen de Tayvan'da yapılacak Computex fuarı ile birlzikte anons edilebileceği söylenen yeni işlemcilerin en iddialısı, Phenom II X4 905e modeli olacak gibi görünüyor. 2.5GHz'de çalışacağı belirtilen işlemcinin 2MB L2 ve 6MB L3 bellek birimine sahip olacağı ve 65 Watt'lık TDP seviyesi geleceği belirtilrken Phenom II X4 900e modelinin ise farklı olarak 2.5GHz yerine 2.4GHz'de çalışması bekleniyor.

AMD enerji verimli Phenom II işlemcilerini hazırlıyor
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Üç çekirdekli Phenom II X3 serisinde ise Phenom II X3 700e ve 705e modelleri pazara sunulacak. Sırasıyıla 2.4GHz ve 2.5GHz'de çalışacakları belirtilen yeni işlemciler, 1.5MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacaklar ve dört çekirdekli modellere benzer şekilde 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecekler. Phenom II ailesinin yanı sıra AMD'nin güncel işlemci mimarisini temel alan üç ve dört çekirdekli Athlon II modellerinde de düşük güç tüketimli (45 Watt) modeller hazırlayacağı belirtiliyor. Üç çekirdekli işlemci segmentinde 2.2GHz'de çalışan Athlon II 400e ve 405e, dört çekirdekli işlemci segmentinde ise 2.2GHz ve 2.3GHz'de çalışan Athlon II 600e ve 605e modellerini pazara sunacağı belirtiliyor.


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bodyman700 10 yıl
bir sürü parça değiştirecez durduk yerde yaa öfff... yeni anakart yeni şlemci ddr3 ramler falan derken yine olan paracıklarımıza olacak pöfff...
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@nano@ 10 yıl
amd de phenomII leri başımıza celeron,g92 gibi bi şey yapacak heralde
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.: mds :. 10 yıl
Ben II X4 905 olanından alayım ...
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pandoras 10 yıl
bu arada yeni hız aşırtmada rekoru AMD Phenom II X4 955 7.1GHz
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showstopper41 10 yıl
350W lık güç kaynağı ile 4 çekirdekli işlemci + HD4770 kullanılabilecek. Hız aşırtma potansiyeli, normal modellere göre biraz daha düşük mü olacak? Yoksa bek birşey değişmeyecek. Ama hız aşırtma düşünenler için zaten Phenom II x3 720 BE seçeneği var. İntelin Q7500 ü ile 45W TDP li Phenom II ler çok iyi satış rakamlarına ulaşacak gibi gözüküyor.
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sertacaygun 10 yıl
900e tam bir orta büyüklükteki şirketlere için biçilmiş kaftan...
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karmaşık 10 yıl
Athlon II 605e hem 4 çekirdek hemde 45 watt gayet iyi
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MavidevEx 10 yıl
Athlon II 605e
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Zimmerit 10 yıl
AMD enerji verimliliği olarak hala intelden daha iyi AMD nin K8 mimarili 65nm athlon x2 leri intelin 45nm lik core 2 lerinden daha az enerji harcıyor aynı şekilde Phenom II mimariside öyle ölçümlerde boştayken AMD intele göre daha fazla güç tüketirken yükte tam tersi intelin enerji tüketimi çok fazla artıyor AMD nin ise fazla artmıyor.
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Trecc11 10 yıl
x4 605e tam benlik işlemci acaba fiyatı ne olur
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Chembond 10 yıl
Sanki tarafsızlığımızı yitiriyormuyuz neyiz...

Sıvı Azot ile 6GHz üzerine çıkabilen yüksek performans odaklı Phenom II işlemcilerinden sonra AMD, enerji verimli Phenom II işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor.


Konuyla ilgili olarakta çevreyi korumaya yönelik bu tarz çalışmaların yapılması oldukça sevindirici, geçte olsa en büyük şirketlerinde birşeyler yapmaya başladıklarını görmek hoş.
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: canerpense

Sanki tarafsızlığımızı yitiriyormuyuz neyiz...

Sıvı Azot ile 6GHz üzerine çıkabilen yüksek performans odaklı Phenom II işlemcilerinden sonra AMD, enerji verimli Phenom II işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor.


Konuyla ilgili olarakta çevreyi korumaya yönelik bu tarz çalışmaların yapılması oldukça sevindirici, geçte olsa en büyük şirketlerinde birşeyler yapmaya başladıklarını görmek hoş.

AMD enerji sorununa bundan yıllar önce (2005 olması lazım) önem vermeye başladı. O dönemde bundan dolayı ödüller de aldı. W/P oranını en yüksekte tutmaya çalışmaları bu yüzdendir. Yıllarca Aynı mimariye sahip olmayan Intel ile bu konuda biliçsiz kıyaslamadan dolayı (dahili bellek denetleyicisi meselesi) yerilmesine rağmen her zaman W/P ta önde olmuştur.

Ayrıca haberde tarafsızlığı bozacak bir durum yok. Sen ya da ben işlemcilerin ne olduğunu bilebiliriz ama bu konulara uzak insanların Phenom nedir? sorularına da bir nebze ışık tutacak bir not düşülmüş. Unutmayalım ki FX57 nin haberleri donanım işlerine yeni başlayan kişi için bilgi kaynağı olmaktadır.
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fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: canerpense

Sanki tarafsızlığımızı yitiriyormuyuz neyiz...

Sıvı Azot ile 6GHz üzerine çıkabilen yüksek performans odaklı Phenom II işlemcilerinden sonra AMD, enerji verimli Phenom II işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor.


Konuyla ilgili olarakta çevreyi korumaya yönelik bu tarz çalışmaların yapılması oldukça sevindirici, geçte olsa en büyük şirketlerinde birşeyler yapmaya başladıklarını görmek hoş.



bence siz o gözlükle baktığınız için,amd yi öven birsey yazmıyor.kaldı ki intel yazılarına bi göz atın derim ben.Bence fx kardeşimz açıklayıcı bilgi sunmuş,teşekkürler
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