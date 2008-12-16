Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD global iş gücünün yüzde onu ile yollarını ayırmayı planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD global iş gücünün yüzde onu ile yollarını ayırmayı planlıyor
Tam Boyutta Gör

Devam eden küresel ekonomik kriz firmalar kadar çalışanların da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre AMD, çalışanlarının bir kısmı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Digitimes'ın haberine göre, AMD yaklaşık 15.000 kişiden oluşan global iş gücünün %10'u yani yaklaşık 1500 kişi ile ilişikisini kesmeyi planlıyor.

Ocak ayında yapılacak işten çıkarma operasyonunun firmanın üretim bölümündeki çalışanları ve bir kısım yöneticileri etkileyeceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere AMD sene başında iş gücünün %10'u geçen ayda %3'ü ile yollarını ayırmış ve devam eden eknomik kriz nedeniyle son çeyrek gelir beklentisini %25 aşağı çekmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20081215PD214.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 10 yıl
CheckYourAss 16.12.2008 Saat: 19:06
Zor durum kriz her kesimi etkiledi umarım daha fazla kişi ekmeyinden olmaz
''Hamdolsun krız bizi teget gecti''
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
Orjinalden alıntı: artenis

CheckYourAss 16.12.2008 Saat: 19:06
Zor durum kriz her kesimi etkiledi umarım daha fazla kişi ekmeyinden olmaz

''Hamdolsun krız bizi teget gecti''

...

''Taget geçmedi hocam bizde etkiledi dünya etkilendi.''

Bakıyorum'da Yorumların yönünü değiştirmeyi çok seviyor bazı üyeler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ET 7 10 yıl
kardan zarar etmemek icin iscileri kapiya koyacaklar. ne olacak o insanlarin hali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coreindie 10 yıl
Çalışanlarını çıkaracağına, çalışanlarına ödediği ücreti
%10 oranında düşürürse, eleman çıkarmasına gerek kalmaz bu sayede de kimse işsiz kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
Zor durum kriz her kesimi etkiledi umarım daha fazla kişi ekmeğinden olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C@r@nthir 10 yıl

Orjinalden alıntı: CheckYourAss

Zor durum kriz her kesimi etkiledi umarım daha fazla kişi ekmeyinden olmaz

ekmeğinden diye yazılır o

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +67 .TT. +44 V4LKyR +37 onkuba +27 crazywinner3 +23 Alkolog +20 Robinson_Crusoe +19 Giresunlufuk +19 FEARTR +18 GAMBIT +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5982 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
işten çıkarma, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli
DonanımHaber
Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı:
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
İmamoğlu’na atılan bir iftira daha
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim