AMD global iş gücünün yüzde onu ile yollarını ayırmayı planlıyor

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Devam eden küresel ekonomik kriz firmalar kadar çalışanların da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre AMD, çalışanlarının bir kısmı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Digitimes'ın haberine göre, AMD yaklaşık 15.000 kişiden oluşan global iş gücünün %10'u yani yaklaşık 1500 kişi ile ilişikisini kesmeyi planlıyor.

Ocak ayında yapılacak işten çıkarma operasyonunun firmanın üretim bölümündeki çalışanları ve bir kısım yöneticileri etkileyeceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere AMD sene başında iş gücünün %10'u geçen ayda %3'ü ile yollarını ayırmış ve devam eden eknomik kriz nedeniyle son çeyrek gelir beklentisini %25 aşağı çekmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20081215PD214.html