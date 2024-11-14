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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD, yapay zeka ve veri merkezi çözümlerine yoğunlaşarak gelecekteki büyüme alanlarına odaklanmak adına küresel iş gücünde yüzde 4’lük bir kesinti yapacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda dünya çapında yaklaşık 1.000 çalışan işten çıkarılacak. Son üç yılda AMD, çalışan sayısını ikiye katlamıştı.

1.000 kişiyi etkileyecek

AMD'den yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı en büyük büyüme fırsatlarımızla uyumlu hale getirmenin bir parçası olarak, maalesef küresel iş gücümüzü yaklaşık %4 oranında azaltacak bir dizi hedefli adım atıyoruz. Etkilenen çalışanlarımıza saygılı davranmaya ve bu geçiş sürecinde onlara yardımcı olmaya kararlıyız.” dedi.

İşten çıkarmaların, AMD’nin hızlı büyüme kaydettiği alanlarda gerekli yetenekleri koruma amacını taşıyan hedefli bir yaklaşım olduğu belirtiliyor. Bu alanlar özellikle yapay zeka işlemcileri ve genel veri merkezi operasyonlarını kapsıyor. 2023 yılı sonlarında AMD, 25.768 tam zamanlı çalışan ve 9.526 geçici işçi ile toplamda 35.294 kişilik bir iş gücüne sahipti. Bu rakam, 2020’deki 18.376 kişilik iş gücünün neredeyse iki katına tekabül ediyor.

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AMD'nin bu hamlesi, rakibi Intel’in iş gücünde yaptığı daha büyük çaplı kesintilerle karşılaştırılıyor. Intel, gelirlerini mevcut mali yapısıyla uyumlu hale getirme amacıyla yaklaşık 16.000 çalışanını işten çıkarma sürecinde. AMD, finansal sıkıntılar yaşamıyor olsa da, daha çevik ve rekabetçi bir organizasyon yapısını tercih ediyor gibi görünüyor.

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AMD, küresel iş gücünün yüzde 4’ünü işten çıkarıyor