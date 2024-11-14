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    Anlık Bildirim

    AMD, küresel iş gücünün yüzde 4’ünü işten çıkarıyor

    AMD, yaptığı açıklamada, gelecekteki ana büyüme fırsatlarına odaklanmak amacıyla küresel iş gücünü yüzde 4 oranında azaltacağını duyurdu. Bu, yaklaşık 1000 kişiyi etkileyecek.
    AMD, küresel iş gücünün yüzde 4’ünü işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD, yapay zeka ve veri merkezi çözümlerine yoğunlaşarak gelecekteki büyüme alanlarına odaklanmak adına küresel iş gücünde yüzde 4’lük bir kesinti yapacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda dünya çapında yaklaşık 1.000 çalışan işten çıkarılacak. Son üç yılda AMD, çalışan sayısını ikiye katlamıştı.

    1.000 kişiyi etkileyecek

    AMD'den yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı en büyük büyüme fırsatlarımızla uyumlu hale getirmenin bir parçası olarak, maalesef küresel iş gücümüzü yaklaşık %4 oranında azaltacak bir dizi hedefli adım atıyoruz. Etkilenen çalışanlarımıza saygılı davranmaya ve bu geçiş sürecinde onlara yardımcı olmaya kararlıyız.” dedi.

    İşten çıkarmaların, AMD’nin hızlı büyüme kaydettiği alanlarda gerekli yetenekleri koruma amacını taşıyan hedefli bir yaklaşım olduğu belirtiliyor. Bu alanlar özellikle yapay zeka işlemcileri ve genel veri merkezi operasyonlarını kapsıyor. 2023 yılı sonlarında AMD, 25.768 tam zamanlı çalışan ve 9.526 geçici işçi ile toplamda 35.294 kişilik bir iş gücüne sahipti. Bu rakam, 2020’deki 18.376 kişilik iş gücünün neredeyse iki katına tekabül ediyor.

    AMD'nin bu hamlesi, rakibi Intel’in iş gücünde yaptığı daha büyük çaplı kesintilerle karşılaştırılıyor. Intel, gelirlerini mevcut mali yapısıyla uyumlu hale getirme amacıyla yaklaşık 16.000 çalışanını işten çıkarma sürecinde. AMD, finansal sıkıntılar yaşamıyor olsa da, daha çevik ve rekabetçi bir organizasyon yapısını tercih ediyor gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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