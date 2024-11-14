AMD, küresel iş gücünün yüzde 4’ünü işten çıkarıyor

1.000 kişiyi etkileyecek
AMD'den yapılan açıklamada, “Kaynaklarımızı en büyük büyüme fırsatlarımızla uyumlu hale getirmenin bir parçası olarak, maalesef küresel iş gücümüzü yaklaşık %4 oranında azaltacak bir dizi hedefli adım atıyoruz. Etkilenen çalışanlarımıza saygılı davranmaya ve bu geçiş sürecinde onlara yardımcı olmaya kararlıyız.” dedi.
İşten çıkarmaların, AMD’nin hızlı büyüme kaydettiği alanlarda gerekli yetenekleri koruma amacını taşıyan hedefli bir yaklaşım olduğu belirtiliyor. Bu alanlar özellikle yapay zeka işlemcileri ve genel veri merkezi operasyonlarını kapsıyor. 2023 yılı sonlarında AMD, 25.768 tam zamanlı çalışan ve 9.526 geçici işçi ile toplamda 35.294 kişilik bir iş gücüne sahipti. Bu rakam, 2020’deki 18.376 kişilik iş gücünün neredeyse iki katına tekabül ediyor.
AMD'nin bu hamlesi, rakibi Intel’in iş gücünde yaptığı daha büyük çaplı kesintilerle karşılaştırılıyor. Intel, gelirlerini mevcut mali yapısıyla uyumlu hale getirme amacıyla yaklaşık 16.000 çalışanını işten çıkarma sürecinde. AMD, finansal sıkıntılar yaşamıyor olsa da, daha çevik ve rekabetçi bir organizasyon yapısını tercih ediyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir