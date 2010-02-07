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AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine

9 yıl
72,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD Ülke Müdürü Bahadır Erbaş ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde konuğumuz AMD Ülke Müdürü Bahadır Erbaş. Kendisiyle AMD'nin 2009 faliyetleri, Intel ile olan antlaşma, İşlemci ve Ekran kartı üretimindeki son durum ve oyun dünyası üzerine konuştuk. Ayrıca merak ettiğiniz sorulara da yanıtlar aldık.


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1 Avatar
gongwen598 6 yıl
Hocam ey em di yerine amd deseniz. Keza röportajda ati deniyor ey ti ay denmiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
hola !
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blizzard3 9 yıl
iki kisi acık oturum programı gibi uf cok sıkıcı siayaset meydanı gibi aynı artık videoları izlemiyorum bile
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Ju1i@~ 9 yıl
Netbooklar hakkındaki düşüncelerine katılmıyorum Bahadır Bey'in. Harika cihazlar, iade oranı çok azdır. Özellikle ION olayı 3Bye taşıdı. AMD/ATI'nin de bu konuda rekabet edebilecek ürünlerini görmek isterim.
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derinkoma 9 yıl
AMD eSports takımlarına tekrardan sponsor olmalı bu aralar TEK9'da movie yarışması var AMD'nin inşallah devamı gelir ayrıca turnuvalar yapması lazım yada nVidia gibi oyun satın alması lazım :)
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baycalh 9 yıl
Physix konusunu biraz geçiştirdi gibime geldi. Hawok'dan bahsetmesini beklerdim. Kim nederse desin oyunlarda her geçen gün gerçekçilik artıcaksa fizik kuralları ilerde kaçınılmaz olacaktır.
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M.C.B 9 yıl
ülkemizin dogu ve güneydogusunda amd tabanlı bir pc toplamak neredeyse imkansız gibi ya kulanıcı amd ye cok soguk bakıyor yada donanım satıcıları amd ürün getirmiolar. kişisel kanım amd nin bu bölgelerdede kendisine yenilikçiş bir pazarlama stratejisi oluşturması gerektigidir
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al-ozaria 9 yıl
Başarılı bir söyleşi olmuş. Ayrıca Bahadır Beyide son kullanıcıya hitaben verdiği aydınlatıcı bilgiler ve genç yaşına oranla bulunduğu mevkiden dolayı tebrik ediyorum. Türkiye'nin böyle insanlara ihtiyacı var.
Kişisel olarak eklemek istediğim son bir şey Mesut Bey fondaki belgesel niteliğindeki görseller olmasa yahut daha durağan görüntüler eşliğinde söyleşi yapılsa daha başarılı olurdu. Çünkü bu şekilde insanın söylenenler dışında, dikkati dağılıp arkadaki fonada kayabiliyor. Pardusla ilgili videyoda da vardı burda daha da artmış dinlemeyi daha kolaylaştıması açısından belirtmek istedim.
Teşekkürler...
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DH Misafiri 9 yıl
darboğaz diyerek pahalı işlemcileri sattılar bize 3-5 fps için o kadar para gitti :)
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aceleciburak 9 yıl
sohbette geçen bi kısım vardı, Hem grafik işlemci hemde merkez işlemci tarafında hemde yongaseti bağlamında geliştirmeler yapıyor AMD basitçe düşünüldüğünde Gpu tarafında Nvidia Cpu tarafında Intel yongaseti tarafında büyük çoğunluğunu intelin oluşturdu küçük bi parçanın nvidia da kaldığı bi pazarda yarışıyor ki bahadır beyin dediği gibi 2006 da şirket evliliği oldu yani şurda toplamda 4 yıllık evli AMD ile Ati yani bi çok olumsuzluklara rağmen Rakip firma ile mücadele ediyosn işlemci ve yongaseti konusunda diğer yandan grafik cephesinde yine rakip firma Nvidia var gerçekten 4 senedir bu pazarda bu koşullarda yer almak üstün başarının örneği olduğunu düşünüyorum ve gerek an için satışta olan ürünleri gerekse yol haritasnda olupta önümüzdeki seneler içerisinde çıkacak rekabetçi ürünlerinin teknolojiyi bir adım ileriye taşıyacağını düşünüyorum.Özellikle Ekran kartı pazarında yapılan atılımlar mobility radeon çözümlerinin bi çoğumuzun dizüstü bilgisayarında kullanıldığı düşünüldüğünde başarılı satışlara ulaşıldığını tahmin etmek zor değil rakip firmanın grafik çözümlerine göre.AMD den tek ve belki ütopik bi beklentim Apple gibi dev bir firmanın ürünlerinde de grafik çözümlerinin yanı sıra Cpu bazında yer alması umarım dizüstü platformlarını dahada geliştirip Apple macbookpro modellerinde AMD tabanlı çözümler görürüz gelecek yıllarda...
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UzmaN345 9 yıl
Öncelikle güzel bir söyleşi olmuş; gerçekten amd baya güzel işler çıkadar özellikle ekran kartı işinde 4000-5000 serisiyle iyi bir çıkış yakaladılar ve X1000 serisinide unutmamaklazım ekran kartında hem uygun ve ende yüksek performansı ürünlerle piyasayı makul fiyata pc açılmanın yolu açmış oldular
ve Tabiki işlemcide'de güzel iş çıkardılar Bahadır beyin dedigi gibi 100$ 4 çekirdekli işlemci ile çok akıcı bir şekilde oyun oynamak munkun artık nerdeyse tüm alanlarda kullanıcıları mennun etmeyi başardılar ben kendilarini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum...
Sadece üst seviye kullanıcılara pek hitap edemediklerini düşünüyorum eyer bu iş üzerinede giderseler üst seviye kullanıcılarda uygun fiyata pc alma şansları olucaktır
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DH Misafiri 9 yıl
Donanım Haber'in TV Kanalı Çıksa Güzel Olurdu .
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