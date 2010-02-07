AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine

AMD Ülke Müdürü Bahadır Erbaş ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde konuğumuz AMD Ülke Müdürü Bahadır Erbaş. Kendisiyle AMD'nin 2009 faliyetleri, Intel ile olan antlaşma, İşlemci ve Ekran kartı üretimindeki son durum ve oyun dünyası üzerine konuştuk. Ayrıca merak ettiğiniz sorulara da yanıtlar aldık.