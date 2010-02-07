AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine

Genel Yayın Yönetmeni
AMD Ülke Müdürü Bahadır Erbaş ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine konuştuk
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde konuğumuz AMD Ülke Müdürü Bahadır Erbaş. Kendisiyle AMD'nin 2009 faliyetleri, Intel ile olan antlaşma, İşlemci ve Ekran kartı üretimindeki son durum ve oyun dünyası üzerine konuştuk. Ayrıca merak ettiğiniz sorulara da yanıtlar aldık.
Paylaş Tweetle
Kişisel olarak eklemek istediğim son bir şey Mesut Bey fondaki belgesel niteliğindeki görseller olmasa yahut daha durağan görüntüler eşliğinde söyleşi yapılsa daha başarılı olurdu. Çünkü bu şekilde insanın söylenenler dışında, dikkati dağılıp arkadaki fonada kayabiliyor. Pardusla ilgili videyoda da vardı burda daha da artmış dinlemeyi daha kolaylaştıması açısından belirtmek istedim.
Teşekkürler...
ve Tabiki işlemcide'de güzel iş çıkardılar Bahadır beyin dedigi gibi 100$ 4 çekirdekli işlemci ile çok akıcı bir şekilde oyun oynamak munkun artık nerdeyse tüm alanlarda kullanıcıları mennun etmeyi başardılar ben kendilarini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum...
Sadece üst seviye kullanıcılara pek hitap edemediklerini düşünüyorum eyer bu iş üzerinede giderseler üst seviye kullanıcılarda uygun fiyata pc alma şansları olucaktır