AMD: İlk Fusion işlemcisinin tasarımından bütünüyle mutluyuz

Önümüzdeki yıl ile birlikte hem işlemci hem de genel anlamda donanım dünyasında radikal bir değişiklik olması ve entegre grafik özelliğine sahip ilk işlemcilerin yavaş yavaş endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor. Teknoloji anlamında Fusion projesiyle entegre grafik özellikli işlemci kavramını ortaya ilk atan isim AMD olmasına karşın bu konuda ilk somut girişimi Clarkdale kod adlı işlemcileriyle Intel, sene sonu veya en geç önümüzdeki yılın hemen başında Intel atmış olacak.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Clarkdale işlemcileri için Intel çalışmalarını sürdüredursun, AMD de kapalı kapılar ardında Fusion teknolojisine yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Firmanın en güncel yol haritasına göre, AMD logosunu taşıyan, entegre gafik özellikli ilk işlemci 2011 ile birlikte pazara giriş yapacak. L1ano kod adını taşıyacak işlemci için açıklama yapan AMD'nin Merkezi Mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Chekib Akrout, bazı detaylara da netlik kazandırdı.
Akrout açıklamasında ilk Fusion tasarımından memnun olduklarını, L1ano kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcinin, AMD'nin x86 CPU ve GPU üretimindeki iddiasını bir arada gösterebileceğine inandıklarını belirtti. İlk işlemcilerde var olan mevcut işlemci mimarisinin kullanılacağını ve bellek yapısından büyük değişiklikler olmayacağını belirten Chekib Akrout, mevcut yol haritasının L1ano işlemcisi için 2011 yılını işaret ettiğini de yaptığı açıklama ile bir kez daha tekrarlamış oldu.
Bu arada detayları için henüz erken olsa da L1ano işlemcisinde Phenom II seviyesinde işlemci çekirdekleri ve DirectX 11 destekli entegre grafik yongası kullanılacağı belirtilirken monolitik işlemci tasarımı kullanılması yani x86 işlemci çekirdeği ve GPU'nun tek bir çatı altında bir araya getirilmesi bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
niye ki?elinde bir tane duzgun oyun oynatan gpu olmayan intel ile elinde su anda 4770-4890 gibi gpu'lar bulunan ve yenilerini yakinda cikaracak olan bir firmayi ayni kefeye koymam ben.intel once larrabee'yi yapsin da sonra fusion tarzi islemci yapsin.kulvar farki olacak diyorsunuz yani orta seviye, oyun oynatan.
Sadece Cuda için konuşmuyorum. CPU+GPU birleşimi sonuç olarak yeni bir soket yapısı ve farklı bir mimari demek.Mesela, Fusion için duyurulan, ilk etapta giriş ve orta seviye bilgisayarlara hitap edecek olması. Yüksek GPU gücü için yine ekran kartlarını kullanmaya devam edebileceğiz ama sonrasında CPU+GPU çözümü ekran kartlarının yerini aldığında (büyük bir ihtimalle) Nvidia elindeki GPU çözümüyle neyapabilecek? Nvidia bunu düşünmüyor mudur? Cuda GPU tarafında ayrı bir olay zaten ama CPU için Nvidia'nın elinde ne var şuan : Hiçbirşey. Nvidia'nın bir ara VIA 'yı almak istemesenin arkasındaki sebep sizce aynen AMD'nin ATI'yi almasıyla aynı değil mi?
Bence aynı sebepten gelecekteki teknolojiyi yakalamaya dair yapılan girişimler.
Nvidia şuan Intel ile nekadar kapışsa da,CPU+GPU teknolojisinde birbirlerine muhtaçlar gibi geliyor bana???? AMD&ATI'nin de bu konuda kaygısı yok , her iki teknoloji de ellerinde. Bakalım gelecek neler gösterecek.
Eğer güç tüketimi konusunda işi sıkı tutarsa yani 1-2 wattlık tüketim değerlerini yakalayabilirse, mobil cihazlara giriş yapabilir kolaylıkla. Dünyanın mobilize olma yolunda hızla ilerlediği şu günlerde, bunu başarabilirse ciddi satış başarıları yakalayabilir ama dediğim gibi güç tüketimi üzerinde özellikle durması lazım. Mobil dünyada en önemli şey bu konu çünkü.
Bu konuda kendine Tegra platformunuda rakip olarak almalı bence sadece netbook yada laptop çözümleri üzerine yoğunlaşmamalı. Tegra karşısında da CPU yönünden daha güçlü.
Her durumda avantajları mevcut kısacası. İyi bir iş çıkarırlar umarım. Artık mobil cihazlarda da AMD logosu görmek istiyoruz.
c4
AMD'nin ATI'yi alması bu bakımdan baya önde olmasını sağlayacak gibi görünüyor Fusion ile. Şu durumda Nvidia'nın da neden bukadar acele ettiği daha aşikar oluyor.
Nvidia'nın Fusion ile bir kaygısı yok.GPU'nun veri işlem gücünden yararlanarak CPU piyasasını domine etmeye çalışıyor ki İntelle olan söz düellolarından bile görebiliyoruz.Fusion ile ilgili ilk haberler basına sızdığında etkilenmiştim ama o günden bugüne akadar GPU piyasasında gelişen teknoloji ile çekiciliğini bir nebze olsun kaybetti.