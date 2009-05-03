AMD: İlk Fusion işlemcisinin tasarımından bütünüyle mutluyuz

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Önümüzdeki yıl ile birlikte hem işlemci hem de genel anlamda donanım dünyasında radikal bir değişiklik olması ve entegre grafik özelliğine sahip ilk işlemcilerin yavaş yavaş endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor. Teknoloji anlamında Fusion projesiyle entegre grafik özellikli işlemci kavramını ortaya ilk atan isim AMD olmasına karşın bu konuda ilk somut girişimi Clarkdale kod adlı işlemcileriyle Intel, sene sonu veya en geç önümüzdeki yılın hemen başında Intel atmış olacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Clarkdale işlemcileri için Intel çalışmalarını sürdüredursun, AMD de kapalı kapılar ardında Fusion teknolojisine yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Firmanın en güncel yol haritasına göre, AMD logosunu taşıyan, entegre gafik özellikli ilk işlemci 2011 ile birlikte pazara giriş yapacak. L1ano kod adını taşıyacak işlemci için açıklama yapan AMD'nin Merkezi Mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Chekib Akrout, bazı detaylara da netlik kazandırdı.

Akrout açıklamasında ilk Fusion tasarımından memnun olduklarını, L1ano kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcinin, AMD'nin x86 CPU ve GPU üretimindeki iddiasını bir arada gösterebileceğine inandıklarını belirtti. İlk işlemcilerde var olan mevcut işlemci mimarisinin kullanılacağını ve bellek yapısından büyük değişiklikler olmayacağını belirten Chekib Akrout, mevcut yol haritasının L1ano işlemcisi için 2011 yılını işaret ettiğini de yaptığı açıklama ile bir kez daha tekrarlamış oldu.

Bu arada detayları için henüz erken olsa da L1ano işlemcisinde Phenom II seviyesinde işlemci çekirdekleri ve DirectX 11 destekli entegre grafik yongası kullanılacağı belirtilirken monolitik işlemci tasarımı kullanılması yani x86 işlemci çekirdeği ve GPU'nun tek bir çatı altında bir araya getirilmesi bekleniyor.