AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu

Intel’in Lakefield işlemcileriyle başlattığı hibrit işlemci tasarımını AMD de benimseyebilir. Son patent başvurusu hazırlığı gün yüzüne çıkardı.

AMD’nin bulunduğu başvuruya göre firma heterojen işlemci tasarımı konusunda kolları sıvamış. Henüz düzenleme aşamasında olan başvuru yine de kırmızı ekibin ne düşündüğü hakkında fikir verebilir.

Hibrit işlemci tasarımına AMD yorumu

Intel’le benzer şekilde düşük güç tüketimli ve performanslı çekirdeklerin bir arada bulunduğu yapıda işleyiş biraz daha farklı. Intel’de iki çekirdek grubu birbirinden daha bağımsızken AMD çekirdeklerin L2 önbelleklerini ortak tutarak işlemlerin geçişini hızlandırmayı amaçlamış.

İlginizi Çekebilir

Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor

Tam Boyutta Gör

Aslında AMD’nin Intel’den ayrışacağı nokta burası görünüyor. Zira işlemlerin çekirdekler arasında taşınması için yazılım tarafının iyi optimize edilmesi gerekiyor ki hali hazırda bu konuda yeterince olgunlaşmış bir Windows yok.

İşlemci kendisi karar verecek

AMD yazılım faktörünü minimuma indirerek işlemin taşınmasını yine işlemcinin kendisinin yapacağı bir tasarım benimsemiş. Örneğin enerji verimli çekirdeklerin altından kalkamadığı ağırlıkta bir işlem işlemci komutsetleri eğer uyuşuyorsa büyük çekirdeklere devrediliyor.

Diğer taraftan yüksek performanslı çekirdeklerin dişinin kovuğunu doldurmayacak bir işlem söz konusuysa da işlem doğruca küçük çekirdeklere aktarılıyor. Ek olarak aktarım işlemi çekirdeğin işleme uygun komutsetini desteklememesi durumunda da gerçekleşecek.

Kümelerden oluşan işlemci ve paylaşımlı L2-L3 önbellek

İşleyişi hızlandıracak detaysa yukarıda belirttiğimiz üzere L2 seviyesinde önbelleğin ortak tutulmasında. Ayrıca işlemci bütün olarak bakıldığında küçük ve büyük çekirdeklerin bir arada bulunduğu küçük kümelerden oluşan bir yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

Bu kümelerin arasındaki veri transferi ise ortak kullanılan L3 önbelleği üzerinden sağlanacak. Son olarak AMD’nin hibrit tasarımlı bir işlemci piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.

https://www.techpowerup.com/270811/amd-files-patent-for-its-own-big-little-tech-processor-clusters

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.