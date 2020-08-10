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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu

    Kırmızı ekip Zen mimarisiyle Intel’e soğuk terler döktürürken bir yandan da yeni tasarımlar geliştiriyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu

    Intel’in Lakefield işlemcileriyle başlattığı hibrit işlemci tasarımını AMD de benimseyebilir. Son patent başvurusu hazırlığı gün yüzüne çıkardı.

     

    AMD’nin bulunduğu başvuruya göre firma heterojen işlemci tasarımı konusunda kolları sıvamış. Henüz düzenleme aşamasında olan başvuru yine de kırmızı ekibin ne düşündüğü hakkında fikir verebilir.

    Hibrit işlemci tasarımına AMD yorumu

    Intel’le benzer şekilde düşük güç tüketimli ve performanslı çekirdeklerin bir arada bulunduğu yapıda işleyiş biraz daha farklı. Intel’de iki çekirdek grubu birbirinden daha bağımsızken AMD çekirdeklerin L2 önbelleklerini ortak tutarak işlemlerin geçişini hızlandırmayı amaçlamış.

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    AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu
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    Aslında AMD’nin Intel’den ayrışacağı nokta burası görünüyor. Zira işlemlerin çekirdekler arasında taşınması için yazılım tarafının iyi optimize edilmesi gerekiyor ki hali hazırda bu konuda yeterince olgunlaşmış bir Windows yok.

    İşlemci kendisi karar verecek

    AMD yazılım faktörünü minimuma indirerek işlemin taşınmasını yine işlemcinin kendisinin yapacağı bir tasarım benimsemiş. Örneğin enerji verimli çekirdeklerin altından kalkamadığı ağırlıkta bir işlem işlemci komutsetleri eğer uyuşuyorsa büyük çekirdeklere devrediliyor.

    Diğer taraftan yüksek performanslı çekirdeklerin dişinin kovuğunu doldurmayacak bir işlem söz konusuysa da işlem doğruca küçük çekirdeklere aktarılıyor. Ek olarak aktarım işlemi çekirdeğin işleme uygun komutsetini desteklememesi durumunda da gerçekleşecek.

    Kümelerden oluşan işlemci ve paylaşımlı L2-L3 önbellek

    İşleyişi hızlandıracak detaysa yukarıda belirttiğimiz üzere L2 seviyesinde önbelleğin ortak tutulmasında. Ayrıca işlemci bütün olarak bakıldığında küçük ve büyük çekirdeklerin bir arada bulunduğu küçük kümelerden oluşan bir yapıya sahip.

    Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

    Bu kümelerin arasındaki veri transferi ise ortak kullanılan L3 önbelleği üzerinden sağlanacak. Son olarak AMD’nin hibrit tasarımlı bir işlemci piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.



    https://www.techpowerup.com/270811/amd-files-patent-for-its-own-big-little-tech-processor-clusters Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 hf.
    İntel yapınca herkes eleştirmişti ancak şunu unuttu insanlar eğer bu küçük verimli çekirdekler sanal çekirdekten daha iyi performans sağlayacaksa ne gibi bir problem olsun ki? Ama tabi big little ayağına giriş ve orta seviye işlemcilerden küçük çekirdekleri kaldırırlarsa o zaman işte tüketici açısından büyük problem olur hem sanal hem küçük çekirdekten kayıp olur. Zaten intel direkt çıkardı giriş ve orta seviyede küçük çekirdekleri yani henüz işlemciler çıkmış değil ama yol haritasına göre konuşuyorum. amd intel gibi bir tavır alır mı bekleyip görmek lazım.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf. fhrstw
    İntelden olan beklentiler farkli olduğu icin insanlar inteli elestirdi. Amd karsisina sanayi tipi sogutucuyla gelen lider konumdaki firmanin oncelikleri farkli olmali. Amd de o konuda sorunu yok ve olanin yanina koyuyor diye dusunuyor insanlar ama intel yine rakamlara oynuyor diye dusunuyor insanlar.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Masaüstünde tek yongada x86_64 + ARM yaparsa ilginç olur.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf. interwap
    O biraz imkansızda. iki mimariyi birleştirmek gerçekten çok zor iş.Çok düşük güçlü, fiyat / perfornmansı verimi üst seviyede pc açıktayken yada boşta beklerken çalışan işlemciler koysa hiç fena olmaz. sadece web de gezinirken 5ghz ne gerek var.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi)
    Patentin tam içeriğini merak edenler için;

    https://patents.google.com/patent/US10698472B2/
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