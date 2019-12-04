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    AMD, mini PC segmenti için bir girişim başlatıyor

    Uzun süredir mini bilgisayar segmentinde pek varlık gösteremeyen AMD önemli bir hamle yapıyor. AMD Ryzen Embedded Mini PC girişimi Intel’in karşısına çıkıyor.
    1 hf.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD, mini PC segmenti için bir girişim başlatıyor
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    Intel’in NUC adını verdiği mini bilgisayar kasası ile referans olmaya çalıştığı ve haliyle uzun yıllardır egemen olduğu mini PC segmentinde artık AMD hamlelerini göreceğiz. Firma segmentte yeni bir girişim başlatıyor.

    AMD Ryzen Embedded Mini PC nedir?

    AMD yeni girişimi için ASRock Industrial, EEPD, OnLogic ve Simply NUC gibi pek çok sektör lideri ile iş birliği yapıyor. Girişimin amacı yüksek performanslı işlemci ve grafik birimi sunan, geniş bir çevre birimi desteği olan ve 10 yıl boyunca erişilebilir sistemler oluşturmak.

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    AMD Ryzen Embedded Mini PC şeklinde isimlendirilen girişimde bilgisayar sistemleri Radeon Open Compute (ROCm) ve OpenCL ile açık kaynak yazılım yaklaşımını benimsiyor. Üreticiler makine öğrenme, nesne algılama, analitik, uç sunucu uygulamaları gibi pek çok alanda ihtiyaca yönelik sistemler hazırlayabilecekler.

    AMD, mini PC segmenti için bir girişim başlatıyor
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    Mini bilgisayar sistemleri için AMD’nin mevcut V1000 ve R1000 entegre yongaları kullanılacak. Şimdiye kadar bazı el konsolları ve kumar makinalarında gördüğümüz bu yongalar artık daha yaygın bir alana hitap edebilecekler.

    Ryzen V1000 yongaları 8 çekirdeğe kadar ilk nesil Zen işlemciler ve Vega 11 grafik birimine kadar ölçeklendirilebilen modeller barındırıyordu. R1000 ise 2 çekirdekli ve Vega 3 grafik birimli yapıda. Daha çok giriş seviyesindeki modelleri hedefliyor. İlk AMD mini PC modellerinin yakın zamanda piyasada olması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/261782/amd-announces-mini-pc-initiative-brings-the-fight-to-intel-in-yet-another-product-segment Yorum Yaz
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    SEO19 1 hf.
    pasif soğutucu güzel olmuş !

    fan ve fan tozu ve fan gürültüsü yok !

    TV nin arkasında güzel durur.

    fiyatı 50$ segmentinde olursa ; piyasada kral olur :)
    Yanıtla +2
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    MetalWave 1 hf.
    stick pc güzel olur. intel güzel adımlar attı ama çok kısıtlılar. ramleri 1/2gb hafızalarıda 32 gb gibi kısıtlı ürünlerdi.
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    orhanyaltir 1 hf.
    Yaa 4 çekirdek 8 izlek vega 11 gpu ile gelse ortalık karışır be

    Yok kullanışlı oluyor bu tip sistemler biraz güçlü olunca ama maalesef fiyat da cep yakıyor
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    Samura ii 1 hf.
    görseldeki gibi bi soğutucu şart :)
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    Ceann Capall 1 hf.
    Bu sistemler genelde (sundukları özellikler bakımından) çok pahalı olduğu için el sürülmüyor. Bakalım fiyatları nasıl olacak.
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