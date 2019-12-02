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    CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül

    7-10 Ocak tarihleri arasından Las Vegas’ta yapılacak olan CES 2020 fuarı yenilikçilik ödüllerinden 10 tanesi farklı kategorilerde boy gösteren MSI ürünlerine verildi.
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    Haber Editörü
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    CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül
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    Henüz dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı kabul edilen CES 2020 için bir aydan fazla bir zaman var ancak şimdiden farklı kategorilerde ödül değerlendirmeleri yapıldı bile. MSI fuarda 10 farklı ödül almayı başardı.

    7-10 Ocak tarihleri arasından Las Vegas’ta yapılacak olan CES 2020 fuarında sergilenecek olan bu ürünler en dikkate değer olarak değerlendirildi ve ödüle layık görüldü. MSI tarafından alınan ödüller şu şekilde:

    Bilgisayar Donanım ve Bileşenleri Kategorisi

    MSI GT76 Titan oyuncu dizüstü bilgisayarı 5GHz hızında çalışan Intel Core i9 işlemci, GeForce RTX 2080 ekran kartı, 4 fanlı soğutma sistemi, 17.3 inç ince çerçeveli ekran, 144Hz tazeleme hızı gibi özellikleriyle ödüle layık görüldü.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    MSI Prestige P100 masaüstü bilgisayar dokuzuncu nesil Intel Core i9 işlemci, 64GB DDR4 bellek ve GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı ile 8K çözünürlükte yoğun render alabiliyor. MSI Prestige P100, güç kaynağı, CPU ve GPU için bağımsız soğutma bölmelerinden oluşan yenilikçi bir termal tasarıma sahip.

    MSI GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING 10th Anniversary Edition serinin piyasadaki onuncu yılı anısına hazırlanmıştı. 3 adet ödül sahibi çift rulmanlı TORX 3.0 fan ile son derece sessiz bir oyun deneyimi sunan MSI'ın özel TRI-FROZR termal tasarımı kullanılıyor.

    Bilgisayar Donanım ve Bileşenleri: Oyun kategorisi

    MSI MEG Aegis Ti5 oyuncu masa üstü onuncu nesil Intel Core i9 işlemci ve RTX 2080 Ti ekran kartı yanında sektörün ilk 5G uyumu ve oyun performansını anında değiştiren OLED ekranlı Gaming Dial tekerlek tasarımı ile dikkat çekiyor.

    CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül
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    Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarları, Akıllı ev

    MSI Optix MEG381CQR oyuncu monitörü dahili HMI teknolojisi ile pek çok bilgiyi kullanıcıya sunarken ikinci ön panel OLED ekran ve kontrol kadranı gibi farklı denetim yöntemleri sunuyor.

    Bilgisayar Bileşenleri ve Aksesuarları

    MSI Optix MAG161 oyuncu monitörü 5mm kalınlığında 240Hz IPS panele, USB Tip-C bağlantısına ve 5mm kalınlık değerine sahip. Ayrıca taşınabilir bir yapıda.

    Dijital Görüntüleme/Fotoğrafçılık

    MSI Prestige 15 dizüstü modeli fotoğrafçılar, besteciler ve YouTube yayıncıları için yüksek performanslı düzenleme işlemleri için onuncu nesil Intel Core işlemci, GeForce GTX 16xx serisi ekran kartı gibi özellikler sunuyor.

    MSI Creator 17 dizüstü ise onuncu nesil Intel Core işlemci ve GeForce RTX ekran kartları ile yüksek performanslı render alabiliyor.



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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Bence Monster daha iyi
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    kreat 1 hf.
    Msi önce menteşelerini düzeltsin
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