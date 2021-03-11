AMD Nashira Point GPU’ları açığa çıktı

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Ekran kartı stok sıkıntısı tüm şiddetiyle devam ederken yeni mimarilerden haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında ilk defa USB-IF’in dosyalarında ortaya çıkan Nashira Point A0 birkaç hafta önce AotS testinde görüntülenmişti.

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Daha çok mobil cihazlarla ilgili detaylar paylaşan bir kullanıcı son paylaşımında birden fazla AMD GPU’sunun adına yer verdi.

AMD Nashira Point

Nashira Point XL, Nashira Point XTX, Nashira Point GLXL, Nashira Creek XM ve Nashira Point GLXTA yonga adlarını paylaşan kullanıcıya göre listede daha çok çözüm yer alıyor. Ayrıca yongaların son kullanıcı oyunculuğuyla etiketlendiğini de belirtelim.

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Ayrıca Bkz. "AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu"

Şimdilik Nashira Point GPU’larıyla ilgili bilinenler oldukça kısıtlı. Nashira Point GPU’ları RDNA3 mimarili ve çoklu zar mimarisiyle gelmesi beklenen yongalar olabileceği gibi Navi 21 için farklı bir kod adı da olabilir.

https://videocardz.com/newz/amd-nashira-point-xtx-xt-and-xl-consumer-gaming-gpus-spotted

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