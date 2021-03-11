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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Nashira Point GPU’ları açığa çıktı

    Stoklarda ekran kartı bulmanın bir hayli zor olduğu şu günlerde firmalar yeni GPU mimarileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni bir AMD GPU’su ortaya çıktı.
    11 Mart 2021, 23:00 (4 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Nashira Point GPU’ları açığa çıktı
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    Ekran kartı stok sıkıntısı tüm şiddetiyle devam ederken yeni mimarilerden haberler gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz Ocak ayında ilk defa USB-IF’in dosyalarında ortaya çıkan Nashira Point A0 birkaç hafta önce AotS testinde görüntülenmişti.

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    Daha çok mobil cihazlarla ilgili detaylar paylaşan bir kullanıcı son paylaşımında birden fazla AMD GPU’sunun adına yer verdi.

    AMD Nashira Point

    Nashira Point XL, Nashira Point XTX, Nashira Point GLXL, Nashira Creek XM ve Nashira Point GLXTA yonga adlarını paylaşan kullanıcıya göre listede daha çok çözüm yer alıyor. Ayrıca yongaların son kullanıcı oyunculuğuyla etiketlendiğini de belirtelim.

    AMD Nashira Point GPU’ları açığa çıktı
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    Ayrıca Bkz. "AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu"

    Şimdilik Nashira Point GPU’larıyla ilgili bilinenler oldukça kısıtlı. Nashira Point GPU’ları RDNA3 mimarili ve çoklu zar mimarisiyle gelmesi beklenen yongalar olabileceği gibi Navi 21 için farklı bir kod adı da olabilir.



    https://videocardz.com/newz/amd-nashira-point-xtx-xt-and-xl-consumer-gaming-gpus-spotted
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    B BigMajestic (Sezer Demir) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım artık cidden yazılımsal olarakta rekabet edebilen ürünler ortaya koyarlar. Donanımsal açıdan ne kadar güçlü ekran kartı yapsalarda nvidia'nın yapay zeka teknolojileri ve driver güvenilirliği yüzünden hep arka planda kalıyorlar. Hala pazar payının %77-%80 lik payı nvidia ya ait. Ama nvidia intel gibi rehavete kapılmadığı için geçilmesi de zor gibi. DLSS 2.0 resmen ekran kartının ömrünü 3-4 yıl uzatan bir teknoloji. AMD'nin bu teknoloji kadar efektif çalışan alternatifini çıkarıp yeni oyunlarda iyi bir şekilde çalıştırdığını göstermesi gerek. Yoksa işi zor.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu MCM mimarili ekran kartları bu zamanlarda olan stok sıkıntısı baya rahatlıtır. Monolitik yonga üretmekten daha kolay.
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