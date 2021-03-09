AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu

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AMD Ryzen 5000 işlemcilerini geçtiğimiz aylarda satışa sunsa da yeni çözümleri raflarda tanıtım fiyatından bir hayli zor. Firma Zen 3 mimarisini şimdi de sunucu tarafında getirecek.

EPYC Milan

Kırmızı ekibin yaptığı son duyuruya göre EPYC Milan işlemcileri 15 Mart’ta satışa sunulacak.Mevcut EPYC Rome işlemcilerinin üzerine Zen 3 mimarisiyle hacimli IPC artışı sunacak EPYC Milan seçenekleri aynı zamanda frekans artışını da beraberinde getirecek.

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Tepe frekansta 3.7 GHz’den 4.1 GHz’e yükselen EPYC Milan modelleri SP3 soketini de beraberinde getirecek. EPYC Milan’ı takip edecek Genoa kod adlı sunucu yongalarında ise 12 CCD’ye kadar çıkılması neticesinde 96 çekirdeğe ulaşılması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-to-launch-3rd-gen-epyc-zen3-processors-on-march-15th

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