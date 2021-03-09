Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu

    Son kullanıcı pazarına sunulan Zen 3 mimarili yongaların ardından kırmızı ekip yeni mimarisini sunucu kanadına da sunmaya hazırlanıyor. Firma EPYC Milan’ın detaylanacağı tarihi netleştirdi.
    09 Mart 2021, 23:30 (12 sa.)
    974
    21
    1
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini geçtiğimiz aylarda satışa sunsa da yeni çözümleri raflarda tanıtım fiyatından bir hayli zor. Firma Zen 3 mimarisini şimdi de sunucu tarafında getirecek.

    EPYC Milan

    Kırmızı ekibin yaptığı son duyuruya göre EPYC Milan işlemcileri 15 Mart’ta satışa sunulacak.Mevcut EPYC Rome işlemcilerinin üzerine Zen 3 mimarisiyle hacimli IPC artışı sunacak EPYC Milan seçenekleri aynı zamanda frekans artışını da beraberinde getirecek.

    Ayrıca Bkz. "Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı"

    Tepe frekansta 3.7 GHz’den 4.1 GHz’e yükselen EPYC Milan modelleri SP3 soketini de beraberinde getirecek. EPYC Milan’ı takip edecek Genoa kod adlı sunucu yongalarında ise 12 CCD’ye kadar çıkılması neticesinde 96 çekirdeğe ulaşılması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-to-launch-3rd-gen-epyc-zen3-processors-on-march-15th
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD Zen3 based EPYC will be the last server CPU series for the SP3 socket.


    Zen3 bazlı EPYC sunucu işlemcisi SP3 soketi için son olacak diyor. Beraberinde bir şey gelmiyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Avatar, 12 yıl sonra Çin'de tekrar vizyona giriyor; Avengers Endgame'i geçmeye çalışacak 33 dk. Mercedes-Benz Türk, patent başvuru sayısıyla Türkiye üçüncüsü oldu 1 sa. Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor 1 sa. Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon 10 sa. Spor oyunu Dinkigolf, mobil cihazlar için yayınlandı 11 sa. Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı 11 sa. Macera oyunu A Musical Story, iOS için duyuruldu 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu Sonraki Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor 12 sa. 14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü 13 sa. Alan Wake ve Control'ün geliştiricisi Remedy, 5 farklı oyun üzerinde çalışıyor: İkisi aynı evrende geçecek 13 sa. Disney Plus, 100 milyon abone barajını geride bıraktı 13 sa. Çok önemli detaylar atlandı, ben atlamam “GeForce NOW vs PC detaylı inceleme“ 13 sa. Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor 14 sa. Netflix, sinema sektörünün gidişatından bir hayli memnun 14 sa. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı 15 sa. Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri 15 sa. Resmi açıklama geldi: OnePlus 9 serisinin kutusunda şarj cihazı olacak mı? 16 sa. Karşınızda dünyanın en pahalı Xbox kontrolcüsü: 670.000 TL 16 sa. Daha fazla Bethesda oyunu bu hafta Xbox Game Pass'e geliyor 16 sa. Sony Xperia Ace 2 Japonya’ya özgü bir telefon olacak 17 sa. Almanya, loot box içeren her oyuna +18 yaş sınırı getirmek için harekete geçti 17 sa. Microsoft, Bethesda anlaşmasını tamamladı: Xbox özel oyunları geliyor 17 sa. WhatsApp şifrelenmiş yedekleme üzerinde çalışıyor 18 sa. HBO'nun bilim kurgu dizisi Raised by Wolves'un 2. sezon çekimleri başladı 18 sa. HİSAR-A+ hava savunma füzesi envantere girdi, HİSAR-O+ testi geçti 18 sa. Yazılımı güncellenen Xiaomi Mi Watch Lite'a yeni özellikler geldi 19 sa. Doğuş Otomotiv, elektrik ihtiyacının yüzde 62'sini güneş panellerinden karşılayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız