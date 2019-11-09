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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı

    AMD henüz yeni 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisini duyurdu. MSI’sa AMD’nin hazırlığında olduğu 64 çekirdekli yongasını şimdiden sızdırdı.
    1 hf.
    7,4b
    1
    23
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı
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    Zen 2 mimarisi ve geliştirilen tasarımı sayesinde kaydadeğer performans artışı sunan 3. Nesil Ryzen Threadripper modellerinin açılışı 24 ve 32 çekirdekli 2 işlemci ile yapıldı. Diğer taraftan donanım severlerin gözü ise 64 çekirdekli tepe modelde. MSI’ın hatası kullanıcıları sevindirdi.

    MSI'dan sevindiren görsel

    AMD’nin şu anda tanıtmadığı ancak sızıntılardan geleceğini düşündüğümüz 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper modeli yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Her ne kadar AMD şimdilik ertelese de MSI yayınladığı tanıtım içeriğinde Windows görev yöneticisini açık bırakarak yeni yongayı gözler önüne serdi.

    MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak"

    128 izleğin sayılabildiği görselde Creator TRX40’a eşlik eden modelin Ryzen Threadripper 3990X olarak adlandırılması beklenirken 128 PCIe 4.0 kanalı sunacağı tahmin ediliyor. 288 MB toplam ön bellekle güçlendirilecek işlemcinin çıkış tarihi olaraksa Ocak 2020’ye işaret ediliyor.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3990x-64-core-128-thread-flagship-cpu-leak/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Megavolt 1 hf. en beğenilen
    Şu anda Render'cıların kalpleri küt küt atıyor :)
    Yanıtla +35
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    Alex5 1 hf. BoşnakAğa
    Yaklaşabiliyor mu? Fark atmadı mı bu işlemcilerle
    Yanıtla +9
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    selahattın ısık 1 hf.
    kesin hatadır..
    Yanıtla +5
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    kaya0 1 hf.
    kesin yanlışlıkladır
    Yanıtla
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    V4LKyR 1 hf.
    YÖH
    Yanıtla
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    HEΛVEN 1 hf.
    Yüzde yüz hata 😂😂
    Yanıtla
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    TheStarBox 1 hf.
    AMD nin halihazırda sattığı 128 izlekli bir islwmcisi vardı zaten. Ancak adı threadripper değildi. İsmi AMD EPYC 7742 idi. Bunu alıp biraz değiştirip piyasaya sureceklerdi zaten muhtemelen.
    1 Yanıt Yanıtla
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    babgozd 1 hf. TheStarBox
    Evet farkı ise EPYC rome işlemciler iki kat fazla PCIe hattına sahip, dört yerine sekiz kanal bellek destekliyor ve server işlemcileri için özel güvenlik yönergeleri çalıştırıyor.



    Çoğu kişi/şirket bu kadar özelliğe ihtiyaç duymuyor ama o işlemcilerin saf gücüne ihtiyaç duyuyor. 3. nesil threadripperlar ile EPYC Rome'a göre çok daha yüksek frekansta çalışacak (threadripper 32 çekirdek 3.7 taban 2000 dolar, epyc rome 32 çekirdek 2.9 taban 3400 dolar) ve workstation'ın yeni tanımı olacak.
    Yanıtla +1
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    sniper23 1 hf.
    Olur böyle şeyler.
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    [__Zahid__] 1 hf.
    oyunlar 1 çekirdek kullanıyorcular gelmeden yerimizi alalım
    Yanıtla +3
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    2019daDHyekatilmak 1 hf.
    Msi: Ben sızdırmadım kuzenim sızdırmış
    Yanıtla +2
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    kankixx123 1 hf.
    Şirketler rezil olmamak için sızdırma yapmıyorlar ki beklenmedik bir şey olunca iptal edilebilsin veya işler randumana oturmadan piyasaya çıkma tarihi ertelenmesin diye. AMD'nin hazır yarattığı imajı zedelememek adına bu yola girişiyor olabilir. Yapamazlar da (istedikleri verimi alamazlarsa) hiç piyasaya sürmezlerse milletin de beklentisi olmaz/haberi olmaz. Örnek olarak İntel'in kaç senedir 10nm geçiş sürecinin sızdırıldığı fakat yapamadığı ve tüketici gözündeki kötü imajı.
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    BoşnakAğa 1 hf.
    AMD'nin Intel işlemcilerine yaklaşabilen ürünler ortaya çıkarması sevindirici bir gelişme
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    Alex5 1 hf. BoşnakAğa
    Yaklaşabiliyor mu? Fark atmadı mı bu işlemcilerle
    Yanıtla +9
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    Mr. Jingles 1 hf. BoşnakAğa




    3900X 9900K’nın içinden geçiyor.



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    cengiz7 1 hf.
    Abi zaten dolandırmadan söyleseniz bile haberini okuyacak herkes :D Neden şu "sızdırıldı" olaylarına tenezzül ediyorsunuz ki.. sözüm AMD ye
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    ryzen threadripper 3990x, amd zen 2 ve
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