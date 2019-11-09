MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı

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Zen 2 mimarisi ve geliştirilen tasarımı sayesinde kaydadeğer performans artışı sunan 3. Nesil Ryzen Threadripper modellerinin açılışı 24 ve 32 çekirdekli 2 işlemci ile yapıldı. Diğer taraftan donanım severlerin gözü ise 64 çekirdekli tepe modelde. MSI’ın hatası kullanıcıları sevindirdi.

MSI'dan sevindiren görsel

AMD’nin şu anda tanıtmadığı ancak sızıntılardan geleceğini düşündüğümüz 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper modeli yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Her ne kadar AMD şimdilik ertelese de MSI yayınladığı tanıtım içeriğinde Windows görev yöneticisini açık bırakarak yeni yongayı gözler önüne serdi.

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Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak"

128 izleğin sayılabildiği görselde Creator TRX40’a eşlik eden modelin Ryzen Threadripper 3990X olarak adlandırılması beklenirken 128 PCIe 4.0 kanalı sunacağı tahmin ediliyor. 288 MB toplam ön bellekle güçlendirilecek işlemcinin çıkış tarihi olaraksa Ocak 2020’ye işaret ediliyor.

https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3990x-64-core-128-thread-flagship-cpu-leak/