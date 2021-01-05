AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor

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Donanım dünyası stok sıkıntısıyla boğuşurken üreticilerden giriş-orta segment seçenekler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

RX 6700 XT

Big Navi tanıtımı öncesinde ortaya çıkan Navi 22 GPU’lu kartlar nihayet ufukta görüldü. Navi 21 XTX’ten güç alan RX 6900 XT’nin yarısı kadar, 2560 işlem birimli Navi 22 XT üzerinde yükselecek RX 6700 XT 12 GB 192-bit VRAM ünitesiyle desteklenmesi bekleniyor.

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Diğer taraftan RX 6700 XT’nin kırpılmış hali olarak Navi 22 XL ile raflardaki yerini alacak RX 6700’de AMD yine 12 GB 192-bit bellekten ödün vermeyerek rakibini giriş-orta segmentte daha rekabetçi çözümler sunmaya zorlayacak. Kartların önümüzdeki mart ayında tanıtılması beklenirken Nvidia kanadı CES 2021'de RTX 3060 12GB'ı detaylandırabilir.

RX 6700

Görünüşe göre Nvidia’nın RTX 3060’ın 12 GB VRAM’li bir seçeneği üzerinde de çalışması boşuna değil. Son olarak şimdiye kadar bilinenlere bakacak olursak referans tasarım RX 6700’de 2 fanlı bir soğutucuya yer verilmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir"

2 adet 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek kartın sistemle iletişimi ise PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlanacak.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-series-rumored-to-launch-by-the-end-of-march

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