AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor

Donanım dünyası stok sıkıntısıyla boğuşurken üreticilerden giriş-orta segment seçenekler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
RX 6700 XT
Big Navi tanıtımı öncesinde ortaya çıkan Navi 22 GPU’lu kartlar nihayet ufukta görüldü. Navi 21 XTX’ten güç alan RX 6900 XT’nin yarısı kadar, 2560 işlem birimli Navi 22 XT üzerinde yükselecek RX 6700 XT 12 GB 192-bit VRAM ünitesiyle desteklenmesi bekleniyor.İlginizi Çekebilir RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı
Diğer taraftan RX 6700 XT’nin kırpılmış hali olarak Navi 22 XL ile raflardaki yerini alacak RX 6700’de AMD yine 12 GB 192-bit bellekten ödün vermeyerek rakibini giriş-orta segmentte daha rekabetçi çözümler sunmaya zorlayacak. Kartların önümüzdeki mart ayında tanıtılması beklenirken Nvidia kanadı CES 2021'de RTX 3060 12GB'ı detaylandırabilir.
RX 6700
Görünüşe göre Nvidia’nın RTX 3060’ın 12 GB VRAM’li bir seçeneği üzerinde de çalışması boşuna değil. Son olarak şimdiye kadar bilinenlere bakacak olursak referans tasarım RX 6700’de 2 fanlı bir soğutucuya yer verilmesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir"
2 adet 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek kartın sistemle iletişimi ise PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlanacak.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-series-rumored-to-launch-by-the-end-of-march Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Zamanında AMD de Nvidia da tüm kartlarını madencilere sattı. Distribütör e verecek o da gidecek aracı firmalara verecek de kartlar reyona çıkacak da satılacak.. bunun yerinde büyükbaşlar geliyor 2000 adet alıp gidiyor şimdi bunlara mı satmak daha kolay? oyun oynayacak son kullanıcıya mı? AMD-Nvidia yaptığı kar a bakar, sıcak paraya bakar. Para madencilerde o yüzden kartlar onlara gidiyor. Madenciler müsaade ederse, paşa gönülleri isterse belki oyuncular o zaman kart bulabilir
En komiği de AMD-Nvidia gibi firmaları babalarının firması gibi savunup oyuncu dostu görenler
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