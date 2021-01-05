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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor

    RDNA2 mimarisiyle Nvidia’nın karşısında başarılı bir alternatif olmayı başaran AMD RX 6000 serisini çeşitlendirmeye hazırlanıyor. Navi 22 GPU’lu yeni bir kart yolda.
    4 gün
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor
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    Donanım dünyası stok sıkıntısıyla boğuşurken üreticilerden giriş-orta segment seçenekler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    RX 6700 XT

    Big Navi tanıtımı öncesinde ortaya çıkan Navi 22 GPU’lu kartlar nihayet ufukta görüldü. Navi 21 XTX’ten güç alan RX 6900 XT’nin yarısı kadar, 2560 işlem birimli Navi 22 XT üzerinde yükselecek RX 6700 XT 12 GB 192-bit VRAM ünitesiyle desteklenmesi bekleniyor.

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    Diğer taraftan RX 6700 XT’nin kırpılmış hali olarak Navi 22 XL ile raflardaki yerini alacak RX 6700’de AMD yine 12 GB 192-bit bellekten ödün vermeyerek rakibini giriş-orta segmentte daha rekabetçi çözümler sunmaya zorlayacak. Kartların önümüzdeki mart ayında tanıtılması beklenirken Nvidia kanadı CES 2021'de RTX 3060 12GB'ı detaylandırabilir.

    RX 6700

    Görünüşe göre Nvidia’nın RTX 3060’ın 12 GB VRAM’li bir seçeneği üzerinde de çalışması boşuna değil. Son olarak şimdiye kadar bilinenlere bakacak olursak referans tasarım RX 6700’de 2 fanlı bir soğutucuya yer verilmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir"

    2 adet 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek kartın sistemle iletişimi ise PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlanacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-series-rumored-to-launch-by-the-end-of-march Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    amdcim lütfen leptoplara 8gb vram üstü f/p ekran kartı pls..
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bi 20 sene bekleyelim belki satın alma gücümüz olur o zaman
    Yanıtla +7
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    gtx295 (RnC ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Ces 2021 az kaldi bekeyip görelim 1199a rx6700M ve 5800h olursa güzel olur :D
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya Mart diyor ya martt arkadas daha normal kartlari piyasaya veremediniz ne yeni kartı ne mart ayı bir duzgun uretim yapin bizde ona gore varsa paramız yetiyorsa alalim yada almayalim su an piyasada kart sikintisi var diye fiyatlarda muthis oynak
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    Arisaka 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha geçen konu açmıştım Etherium 700$ civarı geziyor eğer inmezse kimseye normal fiyattan kart yok diye şuan 1100$ olmuş gerçekten kimseye kart yok beyler boşuna heveslenmeyin

    Zamanında AMD de Nvidia da tüm kartlarını madencilere sattı. Distribütör e verecek o da gidecek aracı firmalara verecek de kartlar reyona çıkacak da satılacak.. bunun yerinde büyükbaşlar geliyor 2000 adet alıp gidiyor şimdi bunlara mı satmak daha kolay? oyun oynayacak son kullanıcıya mı? AMD-Nvidia yaptığı kar a bakar, sıcak paraya bakar. Para madencilerde o yüzden kartlar onlara gidiyor. Madenciler müsaade ederse, paşa gönülleri isterse belki oyuncular o zaman kart bulabilir

    En komiği de AMD-Nvidia gibi firmaları babalarının firması gibi savunup oyuncu dostu görenler
    Yanıtla +2
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şuan yaşanan stok sıkıntısının nedeni bu olabilir mi?
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    star scream (eaaa oooo) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam akıllı mobile kart yap artık AMD. Nvidia dan düdüklene düdüklene bir hal olduk.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyatlı derken, çok pahalının ucuzu demek istiyor yazar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ankaland (mehmet yok) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    kart gerçekten ucuz, biz çok fakiriz.. son bir kaç yılda o kadar fakirleştik ki, artık alım gücü temel ihtiyaçlara yeter oldu.. asgari ücretli maaşının 1/6 ile ev kirası ödeyebiliyordu(ülke ortlaması 2+1 oturulabilir ev).. şimdi artık maaşının 1/3 ü ile anca kira ödeyebiliyor.. dolar 3 tl olsa bu kartı herkes kolaylıkla alırdı.. yani asgari ücret 6 bin lira olmuş olsaydı, pek ala bu kartı satın alabilirdiniz.. herşeye %50 zam geldi ama iş gücüne eşit oranda artış gelmedi.. dünyada gelişen, gelişmekte olan ve geri bırakılmış ülke ekonomileri vardır.. eskiden gelişmekte olan ülkeydik, ama artık geri bırakılmış ülke modundayız.. ne yazık ki demokratik kongo cumhuriyeti, suriye, sudan vb ülkeler sınıfındayız..
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bi 20 sene bekleyelim belki satın alma gücümüz olur o zaman
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliyorda stok var sanki. Yaza kadar kimse umitlenmesin
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    forvet09 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanal paralar coşmuşken e.kartları da ortalıktan kayboluyor. Fiyatlar yükselişte.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3060 mı olacak bunun rakibi? 3080 rakibi 6800XT 3070 rakibi 6800 buna da 3060 denk geliyor. 12 GB ile avantajı alır gene.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nerede o 300 dolara ekran kartları.. RX6800, 700 dolar civarı. Ekran kartı fiyatları da aldı başını gidiyor telefon fiyatları gibi.
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    4758 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    amd rx 6700 xt 12 gb, amd rx 6700 12 gb ve
    4 etiket daha amd rdna2 amd 7 nm gpu amd rx 6700 serisi Donanım
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