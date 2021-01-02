Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir

    Kırmızı ekip Ryzen işlemcilerle birlikte bir süredir çiplet tasarımını deneyimliyor. Giderek iyileşen çoklu yonga tasarımı firmaya aynı fikri farklı alanlarda da uygulamanın önünü açabilir.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,9b
    1
    12
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir
    Tam Boyutta Gör

    Donanım dünyasının Ryzen 5000 işlemcilerini konuştuğu şu günlerde başarının ardındaki önemli etken şüphesiz çoklu yonga tasarımı.

    Kolayca yüksek performansa ölçeklenebilen uygun maliyetli işlemci üretilebilmesini sağlayan fikir görünüşe göre ekran kartına da uygulanabilir.

    Ryzen'la deneyimlenen AMD gözünü GPU'ya çevirdi

    AMD her ne kadar başlarda çoklu yonga tasarımının beraberinde getirdiği olumsuzluklar nedeniyle bir nebze Intel’in karşısında zorlansa da eksiklikleri gidermeyi başardı. Çoklu yonga fikrinin artık belli bir olgunluğa ulaşması görünüşe göre kırmızı ekibi farklı alanlara da yönlendirmiş.

     

    ABD’nin patent ofisine yapılan başvuru AMD’nin GPU çiplet hazırlığını gün yüzüne çıkardı. Henüz resmi ağızdan doğrulanmayan çoklu modül yapısı AMD’yi şu ana kadar GPU’da bu tasarıma geçmekten alıkoyan bazı önemli dezavantajlara sahip.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi

    Crossfire konfigürasyonlarında da görülen birden fazla GPU’nun birlikte çalışmasında yaşanan düşük verimlilik akla gelen ilk örneklerden.

    GPU’nun çalışma prensibi gereği birden fazla aktif zarın paralel çalışması bir hayli güç. Üstelik kümeler arası bellek içeriğinin senkronize edilmesi için gerekli tasarımın kompleks yapısı ve maliyeti durumu daha zorlaştırıyor.

     

    Buna karşın AMD’nin mühendislerinin olumsuzluklara bir çözümü var görünüyor. Kümelerden oluşan çoklu GPU yapısının içerisinde yüksek bant genişlikli pasif çapraz bağlantılar kurulmasıyla GPU’nun farklı fonksiyonları gerçekleştiren bölümlerden oluşan bir SoC’a dönüştürülmesi bunlardan birisi. SoC’un CPU ile iletişimi ise tüm kümelerin bağlı olduğu ilk çiplet üzerinden sağlanacak.

    AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir
    Tam Boyutta Gör

    Önbellek senkronizasyonu içinse her kümeye atanan bellek yine yüksek bant genişliğine sahip bağlantılar aracılığıyla diğer kümelerin erişimine açık olacak.

    AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir"

    Sızıntılara göre AMD RDNA3+ mimarisiyle birlikte çoklu modül tasarımına geçebilir. Intel tarafı ise bu yıl sunacağı Xe-HP kartlarında yeni tasarımı deneyimlemeye başlayacak. Nvidia’nın bir süredir adı duyulan Hopper kartları ise firmanın ilk çoklu zar deneyimi olacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-patents-gpu-chiplet-designs-a-future-of-rdna-architecture Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor
    14 sa.
    Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amd gpuda kötü değil yazılımda kötü bir gpu için yazılımı 3-4 yılda adam ediyor. Fine whine dedikleri şey bu yoksa eskidikçe gücü artmıyor.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yıl çıkacak olan unreal engine 5 ile her şey değişecek zaten. Tabi bu oyun motoru ile yapılan oyunları görmemiz biraz zaman alacaktır ama eminim oyun motorunu sınırlayan tek şey GPU lar olacaktır çünkü unreal engine 5 ile neredeyse fotorealistik kalitede oyunlar geliştirilebilecek ama ortada bu oyunları oynatabilecek GPU olmazsa bu oyunları da göremeyiz maalesef.

    Ayrıca unreal engine 5 in olayı sadece daha kaliteli grafikler vs. değil işin perde arkasında çok farklı teknolojiler var.

    Mutlaka izleyin.


    Bu yıl çıkacak olan unreal engine 5 ile her şey değişecek zaten. Tabi bu oyun motoru ile yapılan oyunları görmemiz biraz zaman alacaktır ama eminim oyun motorun...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üst seviye, geniş zar alanı kaplayan gpu tasarımlarını hatasız döküp ürün haline getirme maliyeti çok yüksek oluyor. Bu yüzden işlemcilerinde kullandıkları chiplet yöntemine geçecekler gibi gözüküyor. Chiplet normal şartlarda mümkün olmayacak 3990x gibi işlemcileri mümkün kıldı. Aynısını gpu tarafında düşünürsek çok daha güçlü gpu'ları görmemiz mümkün veya maliyet etkin daha iyi gpuların kapısı aralayabilir. Umarım başarılı olurlar.
    Üst seviye, geniş zar alanı kaplayan gpu tasarımlarını hatasız döküp ürün haline getirme maliyeti çok yüksek oluyor. Bu yüzden işlemcilerinde kullandıkları chip...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav oyunlar ekran kartlarına göre mi çıkıyor sanıyorsun. Konsolun gücü elveriyorsa çıkar, vermiyorsa çıkmaz. Bu kadar basit.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    selmand (SELMAN DİNÇ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun maliyetli işlemci üretilmesini sağlayan tasarım mı? Paralel evrende mi yaşıyorsun dostum :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    .V. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Seviyorum bu forumu; konu rdna3+, chiplet. Altında konuşulan ise bir sayfa unreal engine 5.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ryzen'daki core to ram, core to core gecikmesinin benzeri yaşanmasın da, gpu tarafında bunun sonucu daha kötü olur, aynı şey NVIDIA'nın Hopper'ı için de geçerli. Karmaşık yapılı ve yüksek zar alanlı gpu'lar monolitik olduğundan, maliyeti de ona göre yüksek oluyor, chiplet mimarisinden sorunsuz bir şekilde verim alınabilirse güzel gelişme olur. Üretim teknolojisi artık (nm küçülmesi) kısa vadede bir yerden sonra sorun olmaya başlayacaktır, bu sebeple chiplet tasarımına yönelme gibi bir düşünceleri de olabilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üst seviye, geniş zar alanı kaplayan gpu tasarımlarını hatasız döküp ürün haline getirme maliyeti çok yüksek oluyor. Bu yüzden işlemcilerinde kullandıkları chiplet yöntemine geçecekler gibi gözüküyor. Chiplet normal şartlarda mümkün olmayacak 3990x gibi işlemcileri mümkün kıldı. Aynısını gpu tarafında düşünürsek çok daha güçlü gpu'ları görmemiz mümkün veya maliyet etkin daha iyi gpuların kapısı aralayabilir. Umarım başarılı olurlar.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yıl çıkacak olan unreal engine 5 ile her şey değişecek zaten. Tabi bu oyun motoru ile yapılan oyunları görmemiz biraz zaman alacaktır ama eminim oyun motorunu sınırlayan tek şey GPU lar olacaktır çünkü unreal engine 5 ile neredeyse fotorealistik kalitede oyunlar geliştirilebilecek ama ortada bu oyunları oynatabilecek GPU olmazsa bu oyunları da göremeyiz maalesef.

    Ayrıca unreal engine 5 in olayı sadece daha kaliteli grafikler vs. değil işin perde arkasında çok farklı teknolojiler var.

    Mutlaka izleyin.


    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Yayınlandığı gün izlemiştim bunu, gerçekten etkileyici ama kafamdaki soru hep o ilk sahnedeki çokgen miktarını hangi kart nasıl basabilecek idi. Diğer detaylara girmiyorum bile. Çokli yonga tasarımı vs çözer mi bu işi, çözer ama kısa sürede o bile çok kolay görünmüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    osman1429 (Osman Yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    4 olan versiyonda da tanıtımını manyak grafiklerle yapmışlardı. o kadar çok heyecanlanma en sonu böyle grafikler gelecek ama 5 seneye falan olur
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Epic Games bu demonun PS5 üzerinde çalıştırıldığını söylemişti. RTX 2070 ile rahatça çalışıyor diyorlardı:
    https://www.unrealengine.com/en-US/blog/a-first-look-at-unreal-engine-5

    Burada teknolojik olarak alt tarafta büyük olaylar var. Bence en zoru Global Illumination sistemi böylece tek bir ışık kaynağı ile pre-baked lighting olayı kalkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amd gpuda kötü değil yazılımda kötü bir gpu için yazılımı 3-4 yılda adam ediyor. Fine whine dedikleri şey bu yoksa eskidikçe gücü artmıyor.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu 6 gün İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti 6 gün Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu 6 gün Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi 6 gün Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı 6 gün LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak 6 gün ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak 6 gün Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi 6 gün Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor 6 gün Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada 1 hf. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu 1 hf. The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı 1 hf. Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak 1 hf. Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir 1 hf. Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak 1 hf. Game of Thrones bitince HBO'nun seyirci sayısı fena düştü 1 hf. Havuzlardaki yabancı cisimleri toplayabilen robot geliştirildi 1 hf. AMD yeniden 16 çekirdekli Ryzen Threadripper sunabilir 1 hf. Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir Sonraki İlaç depolayabilen ve ışık enerjisiyle ilaçların aktivasyonunu sağlayan implant geliştirildi 1 hf. 37 yıllık efsane kulaklık Koss Porta Pro Classic - İnceleme 1 hf. Gelecek geldi: Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel 1 hf. Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü 1 hf. Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor 1 hf. Zyxel ürünlerindeki açığa çözüm bulundu 1 hf. Samsung'un takip cihazı Galaxy SmartTag ilk görüntüleri ile karşımızda 1 hf. Yaklaşmakta olan Redmi K40, canlı olarak görüntülendi 1 hf. Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti 1 hf. Samsung Galaxy S21, microSD yuvası olmadan gelebilir 1 hf. Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti 1 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı 1 hf. Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Huawei'den 3nm işlemci geliyor: Kirin 9010 1 hf. Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor 1 hf. Pleco akıllı su sayacı CES 2021 fuarına geliyor 1 hf. Uncharted filminden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Knuckles-5 ile tek el Drone kontrolü kolaylaşıyor 1 hf. Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız