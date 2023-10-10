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    Anlık Bildirim

    Kritik hamle: AMD, Nvidia'yı yakalamak için bir yapay zeka şirketi satın aldı

    Nvidia, yapay zeka konusunda rakibinin oldukça önünde yer alıyor. AMD ise aradaki farkı kapatmak için bugün yaptığı açıklamada bir yapay zeka şirketi satın aldığını duyurdu.

    AMD, Nvidia'yı yakalamak için bir yapay zeka şirketi satın aldı Tam Boyutta Gör
    AMD, rakip çip üreticisi Nvidia'yı yakalama yarışında, şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri için gerekli olan kritik yazılıma büyük yatırım yapmayı planlıyor. Bu bağlam penceresinde AMD, kısa süre önce yaptığı açıklamada yazılım yeteneklerini güçlendirme çabasının bir parçası olarak Nod.ai adlı bir yapay zeka girişimini kesin olarak satın almak için anlaşma imzalandığını duyurdu.

    AMD, yapay zeka için Nod.ai’ı satın alıyor

    Nvidia, on yılı aşkın bir süredir yürüttüğü çalışmalarla, ürettiği yazılımlar ve yazılım geliştirici ekosistemi aracılığıyla yapay zeka çipi pazarında güçlü bir avantaj elde etti. AMD ise bu alanda biraz geç kalmış olsa da şimdi, şirketin ürettiği çeşitli çiplere güç sağlamak için birleşik bir yazılım koleksiyonuna yatırım yapma ve oluşturma sözü verdi. AMD başkanı Victor Peng, bu stratejiyi halihazırda hem şirket içi yatırımlarla hem de şirket dışı satın almalarla uyguladıklarını dile getirdi.

    Nod.ai'nin satın alınması bu stratejiye uyuyor çünkü Nod.ai'nin teknolojisi, şirketlerin AMD'nin çipleri için ayarlanmış yapay zeka modellerini daha kolay kullanmasını mümkün kılacak. Nod.ai, teknolojisini diğer müşterilerin yanı sıra büyük veri merkezi operatörlerine de satıyor. Öte yandan Nod.ai'ye yakın zamanda 36,5 milyon dolar değer biçildi, ancak AMD satın almanın mali koşullarını açıklamadı.

    Bununla birlikte AMD, bu yılın başlarında Nod.ai'nin satın alınmasına ev sahipliği yapacak yapay zeka biriminin temellerini de attı. Bu grupta, büyük çoğunluğu yazılımla ilgili olmak üzere yaklaşık 1.500 mühendis çalışıyor ve AMD bu yıl 300, 2024'te ise daha fazla kişiyi işe alarak ekibi genişletmeye devam etmeyi planlıyor. AMD, bu satın alımı tamamlamasıyla birlikte dahili olarak Nvidia CUDA’ya rakip bir platforma, SHARK'a sahip olacak. Kırmızılı ekip, yeşil takımdan farklı olarak platformu açık kaynak üzerinde sunacak.

    2013'te kurulan Nod.ai, geliştiricilere yönelik araçlar, kütüphaneler ve modellerden oluşan bir yazılım ekosistemi geliştirerek, tüketici bilgisayarları için Ryzen AI çipleri ile veri merkezi için EPYC CPU'ları, Radeon GPU'ları ve Versal işlemcileri dahil olmak üzere AMD'nin silikonları için yapay zeka çözümlerinin dağıtımını hızlandırdı.

    Kaynakça https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1159/amd-to-acquire-open-source-ai-software-expert-nod-ai https://www.reuters.com/markets/deals/amd-acquire-ai-software-startup-effort-catch-nvidia-2023-10-10/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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