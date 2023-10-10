Kritik hamle: AMD, Nvidia'yı yakalamak için bir yapay zeka şirketi satın aldı

Tam Boyutta Gör AMD, rakip çip üreticisi Nvidia'yı yakalama yarışında, şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri için gerekli olan kritik yazılıma büyük yatırım yapmayı planlıyor. Bu bağlam penceresinde AMD, kısa süre önce yaptığı açıklamada yazılım yeteneklerini güçlendirme çabasının bir parçası olarak Nod.ai adlı bir yapay zeka girişimini kesin olarak satın almak için anlaşma imzalandığını duyurdu.

AMD, yapay zeka için Nod.ai’ı satın alıyor

Nvidia, on yılı aşkın bir süredir yürüttüğü çalışmalarla, ürettiği yazılımlar ve yazılım geliştirici ekosistemi aracılığıyla yapay zeka çipi pazarında güçlü bir avantaj elde etti. AMD ise bu alanda biraz geç kalmış olsa da şimdi, şirketin ürettiği çeşitli çiplere güç sağlamak için birleşik bir yazılım koleksiyonuna yatırım yapma ve oluşturma sözü verdi. AMD başkanı Victor Peng, bu stratejiyi halihazırda hem şirket içi yatırımlarla hem de şirket dışı satın almalarla uyguladıklarını dile getirdi.

Nod.ai'nin satın alınması bu stratejiye uyuyor çünkü Nod.ai'nin teknolojisi, şirketlerin AMD'nin çipleri için ayarlanmış yapay zeka modellerini daha kolay kullanmasını mümkün kılacak. Nod.ai, teknolojisini diğer müşterilerin yanı sıra büyük veri merkezi operatörlerine de satıyor. Öte yandan Nod.ai'ye yakın zamanda 36,5 milyon dolar değer biçildi, ancak AMD satın almanın mali koşullarını açıklamadı.

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Bununla birlikte AMD, bu yılın başlarında Nod.ai'nin satın alınmasına ev sahipliği yapacak yapay zeka biriminin temellerini de attı. Bu grupta, büyük çoğunluğu yazılımla ilgili olmak üzere yaklaşık 1.500 mühendis çalışıyor ve AMD bu yıl 300, 2024'te ise daha fazla kişiyi işe alarak ekibi genişletmeye devam etmeyi planlıyor. AMD, bu satın alımı tamamlamasıyla birlikte dahili olarak Nvidia CUDA’ya rakip bir platforma, SHARK'a sahip olacak. Kırmızılı ekip, yeşil takımdan farklı olarak platformu açık kaynak üzerinde sunacak.

2013'te kurulan Nod.ai, geliştiricilere yönelik araçlar, kütüphaneler ve modellerden oluşan bir yazılım ekosistemi geliştirerek, tüketici bilgisayarları için Ryzen AI çipleri ile veri merkezi için EPYC CPU'ları, Radeon GPU'ları ve Versal işlemcileri dahil olmak üzere AMD'nin silikonları için yapay zeka çözümlerinin dağıtımını hızlandırdı.

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AMD, Nvidia'yı yakalamak için bir yapay zeka şirketi satın aldı