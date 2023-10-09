Nvidia, İsrail’deki son derece önemli yapay zeka zirvesini iptal etti

Nvidia’nın yapay zeka etkinliği iptal edildi
Nvidia AI Summit, firma için oldukça önemliydi zira hem Huang'ın hem de yetkililerin özellikle grafik teknolojileri aracılığıyla yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yaptıkları önemli yatırımlardan etkinlik kapsamında bahsetmesi bekleniyordu. Firmanın gelecek planlarına dair sinyalleri de yine burada vereceği düşünülüyordu.
Ancak Hamas’in saldırısı sonrası tekrardan patlak veren Filistin-İsrail savaşı ışığında Nvidia, bu etkinliği iptal etme gibi zor bir karar aldı. Bu iptalin ana nedeni katılımcıların güvenliğinin sağlanması olurken Nvidia tarafından etkinliğin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Benzer şekilde etkinliğin alternatif olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği veya canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsiz.
15 ve 16 Ekim tarihlerinde iki gün sürecek zirveye, dünyanın en dinamik teknoloji merkezlerinden birinden gelen 2.500'den fazla geliştirici, araştırmacı ve karar vericinin katılması bekleniyordu. Nvidia, etkinlik için birçoğu yapay zekaya odaklanan 6.000'den fazla startup ile gelişen bir startup ekosistemine sahip olan İsrail'i seçmişti.Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-calls-off-ai-summit-in-israel https://www.nvidia.com/en-il/ai-summit-israel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.