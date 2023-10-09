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    Nvidia, İsrail’deki son derece önemli yapay zeka zirvesini iptal etti

    Nvidia, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenecek olan Yapay Zeka Zirvesi'ni iptal etme kararı aldı. Bu karar, İsrail ile Filistin arasında patlak veren savaşın ardından alındı.
    Nvidia, İsrail’deki yapay zeka zirvesini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Birkaç hafta önce Nvidia, şirketin CEO’su Jensen Huang'ın Yapay Zeka Zirvesi (AI Summit) kapsamında bir açılış konuşması yapmasının planlandığına dair bir duyuru yapmıştı. İsrail'de gerçekleştirilecek olan bu etkinlik Nvidia tarafından yapay zekâ alanındaki en son gelişmelere odaklanmak üzere özel olarak düzenlenecekti. Ancak firma için oldukça önemli olan zirve iptal edildi.

    Nvidia’nın yapay zeka etkinliği iptal edildi

    Nvidia AI Summit, firma için oldukça önemliydi zira hem Huang'ın hem de yetkililerin özellikle grafik teknolojileri aracılığıyla yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yaptıkları önemli yatırımlardan etkinlik kapsamında bahsetmesi bekleniyordu. Firmanın gelecek planlarına dair sinyalleri de yine burada vereceği düşünülüyordu.

    Ancak Hamas’in saldırısı sonrası tekrardan patlak veren Filistin-İsrail savaşı ışığında Nvidia, bu etkinliği iptal etme gibi zor bir karar aldı. Bu iptalin ana nedeni katılımcıların güvenliğinin sağlanması olurken Nvidia tarafından etkinliğin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Benzer şekilde etkinliğin alternatif olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği veya canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsiz.

    15 ve 16 Ekim tarihlerinde iki gün sürecek zirveye, dünyanın en dinamik teknoloji merkezlerinden birinden gelen 2.500'den fazla geliştirici, araştırmacı ve karar vericinin katılması bekleniyordu. Nvidia, etkinlik için birçoğu yapay zekaya odaklanan 6.000'den fazla startup ile gelişen bir startup ekosistemine sahip olan İsrail'i seçmişti.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-calls-off-ai-summit-in-israel https://www.nvidia.com/en-il/ai-summit-israel/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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