AMD Opteron işlemcileri için hazırladığı yeni yonga setlerini duyurdu

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AMD sunucu stemlerde kullanılmak üzere Opteron işlemci ailesi için hazırladığı üç yeni yonga setini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Firmanın SR5690, SR5670 ve SR5650 olarak isimlendirilen yeni yonga seti modelleri, Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron modelleri de olmak üzere firmanın güncel ürün gamında yer alan Opteron işlemcileriyle kullanılabilecek.

AMD tarafından Fiorano kod adıyla anılan platform yaklaşımı için hazırlanan yeni yonga seti modellerinde özellikle esnek tasarım yapısı üzerinde durulduğu belirtiliyor. HyperTransport 3.0 ve PCIe 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni yonga setleri, I/O Sanallaştırma ve voltaj düzenleme ile yüksek güç verimliliğinin hedeflendiği Kroner ikiz suncu tasarım spesifikasyonuna da destek sunuyor.

Kroner platform spesifikasyonuyla veri merkezlerde yaşanan temel problemler için benzersiz çözümler sunacağını iddia eden AMD'ye göre, Fiorano platformu ile performans ve enerji verimliliği müşterilere katma değer sunacak. AMD'nin sunucu sistemler için hazırladığı yeni yonga setlerinin 2010'da lanse edilecek 12 çekirdekli Magny Cours işlemcileriyle kullanılması da bekleniyor.