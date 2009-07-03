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AMD RS880 yonga setiyle Nvidia GeForce 9400'ü hedef alıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD RS880 yonga setiyle Nvidia GeForce 9400'ü hedef alıyor
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GeForce 9400/GeForce 9400M yonga setleriyle netbook'lardan masaüstü sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı yaratan ayrıca Apple tarafından da tercih edilen Nvidia'nın elde ettiği bu önemli başarı sonrasında AMD de kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre firma, RS880 kod adlı yeni yonga setini hazırlarken rakip olarak GeForce 9400'ü gözüne kestirmiş durumda. AMD'nin Ağustos sonu gibi hazır olması beklenen RS880 yonga setinin günümüzün en hızlı IGP'sinden %15 daha yüksek grafik performansı sunacağı söyleniyor.

Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olacağı söylenen ancak geliştirilmiş farklı bir entegre grafik çekirdeğine sahip olacağı da iddia edilen RS880 yonga setinin grafik özellikleriyle iddialı olması bekleniyor. DirectX 10.1 ve UVD 2.0 (yüksek tanımlı video hızlandırma motoru) desteğine ek olarak entegre grafik işlem biriminin Stream ve OpenCL teknolojileriyle de uyumlu olması ve bu sayede grafik çekirdeğinin 3B ve video hızlandırma yeteneklerine ek olarak farklı kullanım alanlarında da değerlendirilmesi söz konusu olabilecek.

Soket AM3 işlemciler için hazırlanan RS880 yonga setini kullanan anakartların Eylül ayı içerisinde veya yılın son çeyreği ile birlikte satışa sunulması beklenebilir.


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max975 10 yıl
bu rekabet hiç bitmez böyle gider.
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fatihcanery 10 yıl
çok güzel bir gelişme hd3200 den sonra,hd4200 olması güzel.Benim gibi çok oyun oynamayanlar için kaçırılmaz bir anakart olacak.Onboard kartımla crysis oynuyorum daha ne olsun,harici ekran kartına geçen sene 90 lira vermiştim o açmıyordu bile :D amd platform konusunda çok yol katetti,devamı gelir inşallah
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RaDReS 10 yıl
Geçen ay arkadaşıma 780G li bir sitem topladım. Pek oyun oynamadığı için yeterli geleceğini düşündüm ama tahminimden daha iyi çıktı zaten oynadığı 2 oyun vardı onlarıda çok iyi çalıştırdı...
Sormak istediğim 9400 780G den daha iyi bir yonga mı?
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tepeb 10 yıl

Orjinalden alıntı: RaDReS

Geçen ay arkadaşıma 780G li bir sitem topladım. Pek oyun oynamadığı için yeterli geleceğini düşündüm ama tahminimden daha iyi çıktı zaten oynadığı 2 oyun vardı onlarıda çok iyi çalıştırdı...
Sormak istediğim 9400 780G den daha iyi bir yonga mı?


Evet 9400 780G'den hızlı fakat yanılmıyorsam halen daha en hızlı IGP 128 MB sideport bellekli HD3300 (790GX), buyrun testleri.

anandtech.com/...
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sampiyon bilo 10 yıl
AMD'nin on\board kartlarına hasta oluyorum.
4200 IGP çok iyi.Ve eminimki 780 yongası gibi bu da 4350 gibi harici kartlarla hybrid crossfire olacaktır.
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