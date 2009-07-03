AMD RS880 yonga setiyle Nvidia GeForce 9400'ü hedef alıyor

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GeForce 9400/GeForce 9400M yonga setleriyle netbook'lardan masaüstü sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı yaratan ayrıca Apple tarafından da tercih edilen Nvidia'nın elde ettiği bu önemli başarı sonrasında AMD de kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre firma, RS880 kod adlı yeni yonga setini hazırlarken rakip olarak GeForce 9400'ü gözüne kestirmiş durumda. AMD'nin Ağustos sonu gibi hazır olması beklenen RS880 yonga setinin günümüzün en hızlı IGP'sinden %15 daha yüksek grafik performansı sunacağı söyleniyor.

Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olacağı söylenen ancak geliştirilmiş farklı bir entegre grafik çekirdeğine sahip olacağı da iddia edilen RS880 yonga setinin grafik özellikleriyle iddialı olması bekleniyor. DirectX 10.1 ve UVD 2.0 (yüksek tanımlı video hızlandırma motoru) desteğine ek olarak entegre grafik işlem biriminin Stream ve OpenCL teknolojileriyle de uyumlu olması ve bu sayede grafik çekirdeğinin 3B ve video hızlandırma yeteneklerine ek olarak farklı kullanım alanlarında da değerlendirilmesi söz konusu olabilecek.

Soket AM3 işlemciler için hazırlanan RS880 yonga setini kullanan anakartların Eylül ayı içerisinde veya yılın son çeyreği ile birlikte satışa sunulması beklenebilir.