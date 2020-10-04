Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu

    Yaklaşan RX 6000 tanıtımı öncesinde gelen EOL haberi AMD’nin üretim bantlarının kullanımı konusunda verimlilik odaklı bir strateji izlediğini düşündürüyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3b
    1
    15
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin RX 6000 ailesi özellikle de Nvidia’nın RTX 3000 tanıtımının ardından daha bir heyecanla beklenir hale geldi. RX 5700 stoklarında yaşanan sorunun kaynağı belli oldu.

    Üretimi durdurulan RX 5000 modelleri

    AMD’nin ekran kartlarındaki fiyatları takip eden bir sitenin iddiasına göre kırmızı ekip bazı RX 5000 kartlarını artık üretmiyor. Referans tasarım seçeneklere ek olarak özelleştirilmiş modellerin de dahil olduğu EOL haberinin RX 5700 XT’den çok ilgi çeken üyesi ise henüz satışa sunulalı 1 yıl bile geçmeyen RX 5600 XT oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu

     

    Diğer taraftan yıllardır raflarda oyuncuları bekleyen RX 500 çözümleri ve uygun fiyatlı RX 5500 XT seçeneği halen üretim hatlarından yola çıkmaya devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi"

    Tablo hakkında net bir yorum yapmak bir hayli güç. Yine de özellikle de Nvidia’nın oyunculara yaşattığı stok sıkıntısı sonrasında AMD’nin TSMC’de kiraladığı üretim hacmini yaklaşan RX 6000 öncesinde yeni kartlarda yeterli miktarda stokla giriş yapabilmek adına optimize ettiği tahmininde bulunabiliriz. Son olarak firmanın yeni modellerini 28 Ekim’de tanıtacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-5700-series-reach-end-of-life Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    MALİ MÜŞAVİR (Şenel Baştuğ) 2 hf. (düzenlendi)
    5700xt nitro 3370 tl süper fiyat satıcı amazon.com.tr gönderici amazon germany.https://www.amazon.com.tr/dp/B07XGV3FL3?_encoding=UTF8&tag=spydrop-20&ie=UTF8&language=tr_TR&psc=1&th=1
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    harunefetr (harun efe) 2 hf. MALİ MÜŞAVİR
    4700 TL olmuş :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MogoLKhan (Kültegin HAN) 2 hf. MALİ MÜŞAVİR
    bence çok iyi fiyat , millet yeni kartlar gelecek diye tutturmuşta kaça gelecek önemli olan bu şimdi rtx 3070 geldi diyelim 6000₺ hadi almaya çalişalim nasil olacak. Uygun fiyata fp ürün gördükmü kaçırmayalım bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GamerFX (Fahri ) 2 hf.
    Ben olsam rx570 rx580 rx 590 sonlandirirdim artik bu chipler omrunu tamamladi onlarin yerine rx5500xt ile rx5600xt ve Rx5700 bunlari o fiyatlara indirirdim rx570 yerine rx5500xt rx580 fiyatina rx5600xt rx590 fiyatina da rx5700 satilsa yeniler de ust segmente yerlestirilse peynir ekmek gibi satar eskiler dururken yenilerin durdurulmasi tam bir amd sacmaligi olmus rx5700xt durdur tamam onu anlarimda digerleri bence devam etmeli
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 2 hf. GamerFX
    Komik olmayın. Hayır kurumu mu bu 580 i kaldırıp aynı fiyata 5600XT, 590 ı kaldırıp aynı fiyata 5700 versin.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    derlemeler (Erhan Görmez) 2 hf.
    Başka bir sitede üretim devam edecek diyordu ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    moonquad (Ertugrul Ibrahimoglu) 2 hf.
    2021 ilk çeyreğine kadar üretimin devam edeceği ve bunun sonunda üretimin durdurulacağını yazmışlar.Yani haberci doğru yazmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 2 hf.
    Yazarın ingilizce bildiğinden emin değilim :P
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yaxis (Yasin ) 2 hf.
    mini.donanimhaber.com/...

    Yine aynı olay, aceleyle yanlış bilgilendirme..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Biz daha alamadık 😁😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    torabi 2 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu
    Bu sefer gerçekten rakip kartlar geliyor gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    torabi 2 hf. (düzenlendi)
    Verdiğiniz link te üretim devam edecek yazıyor abs

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2990 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rx 5700 xt, rx 5700 ve
    3 etiket daha rx 5600 xt rx 5500 xt Donanım
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU dinleme ve kestirme sistemi teslimatları bu yıl başlıyor 2 hf. Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil 2 hf. İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması 2 hf. Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı 2 hf. Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak 2 hf. Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı 2 hf. Xbox Series X'in 'çılgın' Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu 2 hf. Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor 2 hf. Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı 2 hf. VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor 2 hf. Evden çıkmadan İş Bankası müşterisi olmak! 2 hf. Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. iOS 14 batarya sorununa ilginç çözüm: Fabrika ayarları 2 hf. The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi 2 hf. CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor 2 hf. Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi 2 hf. Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı 2 hf. Oda sıcaklığında saklanabilen kulak damlası geliştirildi 2 hf. Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz 2 hf. Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu Sonraki Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları 2 hf. Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak 2 hf. Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek 2 hf. Marmara Park Xiaomi mağazasını gezdik "Çekiliş var!" 2 hf. Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor 2 hf. Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor 2 hf. OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı 2 hf. iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı 2 hf. Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı 2 hf. Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor 2 hf. PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında 2 hf. Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor 2 hf. RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir 2 hf. Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı 2 hf. Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor 2 hf. Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli 2 hf. NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı 2 hf. RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi 2 hf. Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı 2 hf. UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız