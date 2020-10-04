AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu

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Kırmızı ekibin RX 6000 ailesi özellikle de Nvidia’nın RTX 3000 tanıtımının ardından daha bir heyecanla beklenir hale geldi. RX 5700 stoklarında yaşanan sorunun kaynağı belli oldu.

Üretimi durdurulan RX 5000 modelleri

AMD’nin ekran kartlarındaki fiyatları takip eden bir sitenin iddiasına göre kırmızı ekip bazı RX 5000 kartlarını artık üretmiyor. Referans tasarım seçeneklere ek olarak özelleştirilmiş modellerin de dahil olduğu EOL haberinin RX 5700 XT’den çok ilgi çeken üyesi ise henüz satışa sunulalı 1 yıl bile geçmeyen RX 5600 XT oldu.

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RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu

Diğer taraftan yıllardır raflarda oyuncuları bekleyen RX 500 çözümleri ve uygun fiyatlı RX 5500 XT seçeneği halen üretim hatlarından yola çıkmaya devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi"

Tablo hakkında net bir yorum yapmak bir hayli güç. Yine de özellikle de Nvidia’nın oyunculara yaşattığı stok sıkıntısı sonrasında AMD’nin TSMC’de kiraladığı üretim hacmini yaklaşan RX 6000 öncesinde yeni kartlarda yeterli miktarda stokla giriş yapabilmek adına optimize ettiği tahmininde bulunabiliriz. Son olarak firmanın yeni modellerini 28 Ekim’de tanıtacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-5700-series-reach-end-of-life

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