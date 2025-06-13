AMD Adrenalin 25.6.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 25.6.2 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor?

AMD Adrenalin 25.6.2 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 25.6.2 sürücüsü, yeni oyunlar, dört yeni FSR 4 desteği, çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmeler içeriyor. Buna göre FSR 4.0, The Alters, Delta Force, Dragonkin: The Banished ve RoadCraft için erişilebilir hale geldi. Destek kazanan yeni oyunlar arasında ise, The Alters ve FBC: Firebreak yer alıyor.

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Çözülen sorunlara gelirsek, Oculus Rift S'te yaşanan yeşil renk tonu, alt-tab tuşunu kullanırken ve Discord'a yayın yaparken takılmalar, Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Part I ve Warhammer 40,000: Darktide yaşanan çökme ve performans sorunları artık düzeltildi. Devam eden sorunlar arasında ise, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077 ve Call of Duty: Warzone Sezon 03 özelinde sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 25.6.2 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Yeni oyun desteği

The Alters

FBC: Firebreak

FSR 4.0 Desteği

The Alters

Delta Force

Dragonkin: The Banished

RoadCraft

Çözülen sorunlar:

Oculus Rift S, AMD Radeon RX 7000 serisi GPU'larda yeşil renk tonuyla görüntülenebilir.

Birden fazla monitörle alt-tab tuşunu kullanırken ve Discord'a yayın yaparken takılmalar ve beklenenden düşük performans gözlemlenebilir.

Radeon RX 9060 XT'de Ray Tracing etkinleştirildiğinde Marvel's Spider-Man 2 oynarken ara sıra uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımları gözlemlenebilir.

Radeon RX 9060 XT grafik ürünlerinde The Last of Us Part I'i ilk kez başlattığınızda ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.

Warhammer 40,000: Darktide oyununu Radeon RX 9070 serisi grafik ürünlerinde oynarken beklenenden düşük performans gözlemlenebilir.

Bilinen sorunlar:

Radeon RX 9070 XT'de AMD FidelityFX Super Resolution etkinleştirilmiş halde The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak AMD FidelityFX Super Resolution'ı devre dışı bırakmaları önerilir.

Radeon RX 7000 serisi gibi bazı AMD Radeon Grafik Ürünlerinde 80 Hz veya 90 Hz yenileme hızında bazı VR kulaklıklarla oyun oynarken takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak yenileme hızını değiştirmeleri önerilir.

Radeon RX 7000 serisi ve Radeon RX 9000 serisi gibi bazı AMD Radeon Grafik Ürünlerinde Cyberpunk 2077 oynarken aralıklı sistem veya uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.

Radeon Anti-Lag ve Instant Replay açıkken Monster Hunter Wilds oynarken ara sıra uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımları gözlemlenebilir.

Bazı AMD Grafik Ürünlerinde Call of Duty: Warzone Sezon 03 'Verdansk' haritasını oynarken takılmalar gözlemlenebilir.

Chrome'da 4K çözünürlüklü YouTube videoları oynatılırken takılmalar ve beklenenden düşük performans gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak videoları tam ekran oynatmaları önerilir.

Bazı AMD Ryzen AI 300 serisi ve bazı AMD Ryzen 7000 serisi APU ürünlerinde FBC: Firebreak oynatılırken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.

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AMD Adrenalin 25.6.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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