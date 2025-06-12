AMD’nin yeni AI çözümü Instinct MI355X, 1400W güç tüketimiyle geliyor

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AMD, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanındaki iddiasını Instinct MI355X modeliyle bir kez daha ortaya koydu. Yeni nesil CDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen MI355X, 288 GB HBM3E belleği ve 1400W gibi dikkat çekici bir tepe güç tüketimiyle donatıldı. Bu yeni hızlandırıcı, şirketin şimdiye kadarki en güçlü AI GPU’su olma unvanını taşıyor.

CDNA 4 ile performans çıtası yükseliyor

Tam Boyutta Gör Almanya’da düzenlenen ISC 2025 etkinliğinde AMD CTO’su Mark Papermaster tarafından tanıtılan Instinct MI350 serisi, optimize edilmiş CDNA 4 mimarisiyle dikkat çekiyor. Bu mimari, yalnızca FP16 ve FP8 değil, aynı zamanda giderek yaygınlaşan FP6 ve FP4 veri formatlarını da destekliyor. Bu da yapay zeka uygulamalarında daha verimli ve hızlı model çalıştırma yetenekleri sunuyor.

Seride iki ana model yer alıyor:

Instinct MI350X : 1000W güç tüketimi ile hava soğutmaya uygun olarak tasarlanmış.

: 1000W güç tüketimi ile hava soğutmaya uygun olarak tasarlanmış. Instinct MI355X: 1400W’a kadar güç tüketen, esas olarak sıvı soğutmaya uygun olan bu model, daha yüksek performans sunuyor.

Yeni mimarinin bu formatlara verdiği tam destek sayesinde, FP8'e kıyasla iki kat performans artışı bekleniyor. CDNA 4’ün bu gelişmiş çok format desteği, AMD'nin geçmişte rekabet avantajını kaybettiği önemli bir açığı kapatmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Instinct MI355X, yalnızca CDNA 4 mimarisinin sunduğu gelişmiş yapay zeka özellikleriyle değil, aynı zamanda donanım seviyesinde de sınırları zorluyor. 288 GB HBM3E bellek kapasitesi, devasa AI modellerini çalıştırmak için gereken bellek bant genişliğini fazlasıyla sunarken; 1400W’lık tepe güç tüketimi, MI350X’in 1000W seviyesini önemli ölçüde aşıyor.

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Performans karşılaştırmasında MI355X, FP4/FP6 hesaplamada 20.1 PFLOPS’a ulaşırken, MI350X 18.45 PFLOPS’ta kalıyor. Bu değerler kâğıt üzerinde, Nvidia’nın B300 (Blackwell Ultra) GPU’sunun 15 PFLOPS seviyesinin üzerinde. MI325X’e kıyasla ise yeni MI355X, FP8 tarafında yaklaşık 4 kata varan bir artış sunuyor.

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AMD Instinct MI355X, 1400W güç tüketimiyle geliyor

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