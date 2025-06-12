AMD’nin yeni AI çözümü Instinct MI355X, 1400W güç tüketimiyle geliyor

AMD, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanındaki iddiasını Instinct MI355X modeliyle bir kez daha ortaya koydu. Yeni nesil CDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen MI355X, 288 GB HBM3E belleği ve 1400W gibi dikkat çekici bir tepe güç tüketimiyle donatıldı. Bu yeni hızlandırıcı, şirketin şimdiye kadarki en güçlü AI GPU’su olma unvanını taşıyor.
CDNA 4 ile performans çıtası yükseliyor
Seride iki ana model yer alıyor:
- Instinct MI350X: 1000W güç tüketimi ile hava soğutmaya uygun olarak tasarlanmış.
- Instinct MI355X: 1400W’a kadar güç tüketen, esas olarak sıvı soğutmaya uygun olan bu model, daha yüksek performans sunuyor.
Yeni mimarinin bu formatlara verdiği tam destek sayesinde, FP8'e kıyasla iki kat performans artışı bekleniyor. CDNA 4’ün bu gelişmiş çok format desteği, AMD'nin geçmişte rekabet avantajını kaybettiği önemli bir açığı kapatmasını sağlıyor.
Performans karşılaştırmasında MI355X, FP4/FP6 hesaplamada 20.1 PFLOPS’a ulaşırken, MI350X 18.45 PFLOPS’ta kalıyor. Bu değerler kâğıt üzerinde, Nvidia’nın B300 (Blackwell Ultra) GPU’sunun 15 PFLOPS seviyesinin üzerinde. MI325X’e kıyasla ise yeni MI355X, FP8 tarafında yaklaşık 4 kata varan bir artış sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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