AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı

Yeni algoritmalar ve çekirdekler: GEMM autotuning, MoE (Mixture of Experts), Attention, Python tabanlı çekirdek yazımı
Gelişmiş çıkarım optimizasyonları: Distributed inference, prefill, disaggregation
Yazılım entegrasyonları: vLLM v1, llm-d, SGLang
Kurumsal yetenekler: Kümelenmiş yönetim, kurumsal dağıtım kolaylığı, güvenli veri entegrasyonu
Ayrıca ROCm 7, FP8, FP6, FP4 ve karma hassasiyetli işlem desteğiyle daha fazla model esnekliği sağlıyor. AMD bu sayede hem eğitim hem de çıkarım işlemlerinde daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunabiliyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.