AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı

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Tam Boyutta Gör AMD, açık kaynak yazılım yığını ROCm’un (Radeon Open Compute) en yeni sürümünü resmen duyurdu. ROCm 7, yapay zeka çıkarımı (inference), model ölçekleme, ileri düzey algoritmalar ve geliştirici verimliliğini artıran birçok yenilikle geliyor. Yeni sürüm özellikle AMD’nin MI350 hızlandırıcı serisine ve FP8/FP6 gibi karma hassasiyetli veri türlerine yönelik tam destek sunuyor.

Tek odak yapay zeka

Tam Boyutta Gör ROCm 7, önceki nesil ROCm 6 ile karşılaştırıldığında yapay zeka iş yüklerinde 3.5 kata kadar performans artışı sağlıyor. Öne çıkan modellerdeki kazançlar şöyle:

Llama 3.1 70B: 3.2 kat artış

3.2 kat artış Qwen2-72B: 3.4 kat artış

3.4 kat artış DeepSeek R1: 3.8 kat artış

Tam Boyutta Gör AMD, DeepSeek R1 modelinde ROCm 7'yi MI355X GPU ile çalıştırarak, Nvidia’nın en yeni Blackwell B200 GPU’su ve CUDA yazılım yığınına kıyasla yüzde 30 daha yüksek FP8 verimi elde ettiğini de iddia ediyor.

Yeni özellikler ve yazılım katmanları

Tam Boyutta Gör ROCm 7, sadece hız artışı değil, aynı zamanda ileri düzey kullanım kolaylığı da vadediyor. Yazılım paketine dahil olan bazı yeni özellikler:

Yeni algoritmalar ve çekirdekler: GEMM autotuning, MoE (Mixture of Experts), Attention, Python tabanlı çekirdek yazımı

GEMM autotuning, MoE (Mixture of Experts), Attention, Python tabanlı çekirdek yazımı Gelişmiş çıkarım optimizasyonları: Distributed inference, prefill, disaggregation

Distributed inference, prefill, disaggregation Yazılım entegrasyonları: vLLM v1, llm-d, SGLang

vLLM v1, llm-d, SGLang Kurumsal yetenekler: Kümelenmiş yönetim, kurumsal dağıtım kolaylığı, güvenli veri entegrasyonu

Ayrıca ROCm 7, FP8, FP6, FP4 ve karma hassasiyetli işlem desteğiyle daha fazla model esnekliği sağlıyor. AMD bu sayede hem eğitim hem de çıkarım işlemlerinde daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunabiliyor.

Masaüstü ve dizüstü sistemlere genişleme

Tam Boyutta Gör AMD, ROCm’un destek alanını da genişletiyor. Bu yılın ikinci yarısında ROCm 7, Ryzen tabanlı dizüstü ve iş istasyonlarında da çalışabilecek. Ayrıca tam Linux desteği ve tam Windows uyumluluğu da sağlanacak.

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AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı

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