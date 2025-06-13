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    Anlık Bildirim

    AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı

    AMD, yapay zeka çıkarım performansında 3.5 katlık performans artışı sunan ROCm 7’yi duyurdu. Platforma MI350 desteği, yapay zeka için yeni algoritmalar, modeller ve gelişmiş özellikler eklendi.

    AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı Tam Boyutta Gör
    AMD, açık kaynak yazılım yığını ROCm’un (Radeon Open Compute) en yeni sürümünü resmen duyurdu. ROCm 7, yapay zeka çıkarımı (inference), model ölçekleme, ileri düzey algoritmalar ve geliştirici verimliliğini artıran birçok yenilikle geliyor. Yeni sürüm özellikle AMD’nin MI350 hızlandırıcı serisine ve FP8/FP6 gibi karma hassasiyetli veri türlerine yönelik tam destek sunuyor.

    Tek odak yapay zeka

    AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı Tam Boyutta Gör
    ROCm 7, önceki nesil ROCm 6 ile karşılaştırıldığında yapay zeka iş yüklerinde 3.5 kata kadar performans artışı sağlıyor. Öne çıkan modellerdeki kazançlar şöyle:
    • Llama 3.1 70B: 3.2 kat artış
    • Qwen2-72B: 3.4 kat artış
    • DeepSeek R1: 3.8 kat artış
    AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı Tam Boyutta Gör
    AMD, DeepSeek R1 modelinde ROCm 7'yi MI355X GPU ile çalıştırarak, Nvidia’nın en yeni Blackwell B200 GPU’su ve CUDA yazılım yığınına kıyasla yüzde 30 daha yüksek FP8 verimi elde ettiğini de iddia ediyor.

    Yeni özellikler ve yazılım katmanları

    AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı Tam Boyutta Gör
    ROCm 7, sadece hız artışı değil, aynı zamanda ileri düzey kullanım kolaylığı da vadediyor. Yazılım paketine dahil olan bazı yeni özellikler:
    • Yeni algoritmalar ve çekirdekler: GEMM autotuning, MoE (Mixture of Experts), Attention, Python tabanlı çekirdek yazımı
    • Gelişmiş çıkarım optimizasyonları: Distributed inference, prefill, disaggregation
    • Yazılım entegrasyonları: vLLM v1, llm-d, SGLang
    • Kurumsal yetenekler: Kümelenmiş yönetim, kurumsal dağıtım kolaylığı, güvenli veri entegrasyonu

    Ayrıca ROCm 7, FP8, FP6, FP4 ve karma hassasiyetli işlem desteğiyle daha fazla model esnekliği sağlıyor. AMD bu sayede hem eğitim hem de çıkarım işlemlerinde daha düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunabiliyor.

    Masaüstü ve dizüstü sistemlere genişleme

    AMD ROCm 7 tanıtıldı: Yapay zekada 3.5 kat performans artışı Tam Boyutta Gör
    AMD, ROCm’un destek alanını da genişletiyor. Bu yılın ikinci yarısında ROCm 7, Ryzen tabanlı dizüstü ve iş istasyonlarında da çalışabilecek. Ayrıca tam Linux desteği ve tam Windows uyumluluğu da sağlanacak.
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 17 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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