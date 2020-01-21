AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir

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AMD’nin üst segmentte uzun yıllar sonra Nvidia’nın karşısına çıkmasını sağlaması beklenen büyük Navi GPU’su yüksek performans tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

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Navi 21 bir hayli büyük olacak

Geçtiğimiz günlerde Lisa SU’nun büyük Navi olarak adlandırdığı GPU’nun bu yıl geleceğini müjdelemesi ardından uygun fiyata üst seviye performans elde etmek isteyenlerin gözü AMD’ye çevrildi. Görünüşe göre başarılı yöneticinin yeni GPU’yu büyük olarak adlandırması boşuna değil.

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Bir teknoloji forumunda paylaşılan bilgiye göre yeni Navi yongası 80 ünite barındıracak. Bu RX 5700 XT’nin iki katına tekabül ediyor. Haliyle yeni kartın kalbinde yer alacak GPU oldukça büyük olacak.

Performans olarak RTX 2080 Ti’ya rakip olması beklenen kaslı model donanımsal ışın izleme desteğiyle de yeşil ekibe bir cevap niteliğinde olacak. Son olarak Navi 21 GPU’suyla gelecek RX 5800 XT’nin güç tüketimi ve fiyat bilgisi henüz bilinmiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-5800-xt-(big-navi)-to-get-80-compute-units.html

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