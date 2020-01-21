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    AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir

    Kırmızı ekibin uzun süredir merakla beklenen yüksek performanslı Navi GPU’suna dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen detay yonganın bir hayli büyük olacağına işaret ediyor.
    1 gün
    2,1b
    4
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir
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    AMD’nin üst segmentte uzun yıllar sonra Nvidia’nın karşısına çıkmasını sağlaması beklenen büyük Navi GPU’su yüksek performans tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

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    Navi 21 bir hayli büyük olacak

    Geçtiğimiz günlerde Lisa SU’nun büyük Navi olarak adlandırdığı GPU’nun bu yıl geleceğini müjdelemesi ardından uygun fiyata üst seviye performans elde etmek isteyenlerin gözü AMD’ye çevrildi. Görünüşe göre başarılı yöneticinin yeni GPU’yu büyük olarak adlandırması boşuna değil.

    Ayrıca Bkz. "PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı"

    Bir teknoloji forumunda paylaşılan bilgiye göre yeni Navi yongası 80 ünite barındıracak. Bu RX 5700 XT’nin iki katına tekabül ediyor. Haliyle yeni kartın kalbinde yer alacak GPU oldukça büyük olacak.

    Performans olarak RTX 2080 Ti’ya rakip olması beklenen kaslı model donanımsal ışın izleme desteğiyle de yeşil ekibe bir cevap niteliğinde olacak. Son olarak Navi 21 GPU’suyla gelecek RX 5800 XT’nin güç tüketimi ve fiyat bilgisi henüz bilinmiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-5800-xt-(big-navi)-to-get-80-compute-units.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    estf 23 sa. en beğenilen efyavas
    kardeş fanloy maaşları kaçında yatıyor?
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    Edward Teach 23 sa.
    5700 xt kabaca 2070 desek ve 2070 ile 2080 ti arasında %40 fark var desek 5700xt'nin iki katı kart nasıl 2080 ti ayarında oluyor?80 cu ne demek biliyor musunuz 5120 shader, 2080 ti 4352 shader.2080 ti super'i bile parçalaması lazım.2080 ti 754mm2 bu yeni kart 502mm2.7nm olduğunu unutmayalım.754'den daha nereye gidebilecekler de super yapacaklar zaten avcum kadar gpu.7nm 2080 ti en azından yapmadıktan sonra veya 7nm seriyi oyunculara vermedikten sonra bu kartın rakibi olmaz.
    5700 xt kabaca 2070 desek ve 2070 ile 2080 ti arasında %40 fark var desek 5700xt'nin iki katı kart nasıl 2080 ti ayarında oluyor?80 cu ne demek biliyor musunuz...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    efyavas 23 sa.
    Nvidia 3000 serisi kartları duyuracak yakında, amd hâlâ 2080e rakip çıkarACAK.
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    No Way Out 2 sa.
    Bu ürün tanıtılır 2080 Ti'dan %5 filan daha performanslıdır fakat malum amd tanıtıltıkdan aylar sonra çıkaracağı için nvidia o ara rtx 3080'i piyasaya sürer daha çıkmadan yine geride kalmış olur.
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    barkin67 2 sa.
    Ne zaman gelecek
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    Edward Teach 2 sa. barkin67
    kışın ortasında kart çıktığını hatırlamıyorum ben.yazın çıkıyor genelde.
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    DH Misafiri 10 sa.
    7nm+ RDNA2 geliştirmeleri ile canavar gibi olur
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    TheStarBox 11 sa.
    İnşallah ışın izleme teknolojisini barındırır. Deneysel de olsa en azından içermesi güzel olur. Bir de 2080ti performansini yakalarsa. Harbiden alınabilir.
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    Osiris34 19 sa.
    Hacılar 3080ti çıkar bi bakarsınız 2080ti in %40 üstü. Amd iki sene çalışır 2022 sonunda bu 3080ti a rakip çıkarmayı başarır
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    Luke Neil 19 sa.
    Tdp uçup gitmesin diye muhtemelen saat hızları 5700xt ye göre baya düşük olacak. Bellek olarak hbm2 kullanırlar. Herşeyden önce yazılımı kusursuz olmalı yoksa bir anlamı yok
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    ` quaD. 21 sa.
    5700xt + overclock olacak bence
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    blackzeros 22 sa.
    rdna2 7nm+ ile gelicek, 7nmye göre %15 daha iyi güç tüketimi sunuyor, mimariden gelisimden gelebilecek farki goz ardi edersek birde hbm bellekten bir guc avantaji ile gelecektir(350watti gecmez). 80 cu baya fazla tahminim bu 5800xt olmaz bu model , belki 5900 veya 5950xt olabilir.5800xt 56-64 cu luk bir model olabilir.bu kartlar 2080 serisinden ustun olacaktir ama 3000 serisiyle kapisamazlar gibi, fiyat avantaji olacaktir tabi onlara gore.
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    Edward Teach 23 sa.
    5700 xt kabaca 2070 desek ve 2070 ile 2080 ti arasında %40 fark var desek 5700xt'nin iki katı kart nasıl 2080 ti ayarında oluyor?80 cu ne demek biliyor musunuz 5120 shader, 2080 ti 4352 shader.2080 ti super'i bile parçalaması lazım.2080 ti 754mm2 bu yeni kart 502mm2.7nm olduğunu unutmayalım.754'den daha nereye gidebilecekler de super yapacaklar zaten avcum kadar gpu.7nm 2080 ti en azından yapmadıktan sonra veya 7nm seriyi oyunculara vermedikten sonra bu kartın rakibi olmaz.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    MogoLKhan 23 sa. Edward Teach
    2080Tİ den %30 güçlü olacak iddaları var ya bu kartın yada bunun bir üst modelinin.
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    djduke 23 sa. Edward Teach
    hocam yoruma yarıldım... :D
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    efyavas 23 sa.
    Nvidia 3000 serisi kartları duyuracak yakında, amd hâlâ 2080e rakip çıkarACAK.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    IceRulez 23 sa. efyavas
    napsın kardeş çıkarmasınlar mı ? çalışmasınlar mı ?
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    estf 23 sa. efyavas
    kardeş fanloy maaşları kaçında yatıyor?
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    ZorcNecropHades 13 sa. efyavas
    bence amd 6000 seriside cıkartcak ampere için hayırlısı olsun. inşallah nvidiayı tahtından indirmeyi başarır
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    amd navi 21, amd rx 5800 xt ve
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