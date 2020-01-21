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    PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı

    AMD’nin iş ortaklarından PowerColor’ın RX 5600 XT üzerinde yükselen çözümü gün yüzüne çıktı. Model fabrika çıkışı yüksek frekanslarıyla dikkat çekiyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı
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    Son günlerde AMD-Nvidia arasında giriş seviyesinde çekişmelere neden olan RX 5600 XT, yeşil ekibin fiyat indirimine karşılık olarak daha yüksek frekanslarda görev yapacak şekilde güncellendi. PowerColor da düzeltmeye uyan firmalardan.

    PowerColor da frekansları yükseltti

    Yalnızca AMD GPU’lu ekran kartı üreten PowerColor, tercihini kırmızı ekipten yana kullananların sıkça tercih ettiği isimlerden. Red Devil serisi altında en yüksek frekanslı modellerini konumlandıran Tayvanlı üreticinin RX 5600 XT üzerinde inşa edilen çözümü de Sapphire’in Pulse modelinde olduğu gibi 14 Gbps’te görev yapan GDDR6 tip belleklere ev sahipliği yapıyor.

    PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı

    Ayrıca Bkz. "ASUS’un RX 5600 XT modelleri gün yüzüne çıktı"

    1375-1560 MHz’lik stok aralıktan 1650-1750 MHz’lik çalışma aralığına yükseltilen GPU bu haliyle stok RX 5700’den daha yüksek frekanslara sahip. Buna karşın 192 bitlik bellek veri yolu nedeniyle kısıtlanacak model PowerColor’ın seride standart haline getirdiği çift BIOS özelliğinin yanı sıra ihtiyaca göre seçilecek sessiz ve hız aşırtmalı modlara sahip.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/powercolor_reveals_its_radeon_rx_5600_xt_red_devil_with_14gbps_gddr6_memory/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MeGaDave06 1 gün en beğenilen
    Rekabetin gözünü seveyim yeşil takım fiyat indirimiyle karşılık vermeside güzel amd ninde buna hemen yanıt verip iştiraklere saat hızlarını arttırabilirsiniz demeleri ve kendide frekansları yükseltmeleri biz oyunculara daha çok fps olarak dönücek demektir bu. Kapışın iyice bizde kullanıcılar olarak yüzümüz daha çok gülsün
    Rekabetin gözünü seveyim yeşil takım fiyat indirimiyle karşılık vermeside güzel amd ninde buna hemen yanıt verip iştiraklere saat hızlarını arttırabilirsiniz d...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    sdbz 11 sa.
    5600 xt giriş seviyesi ise 5500, Rx 560, Rx 570, Rx 580 bodrum seviyesi mi oluyor şimdi?
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    SakuraiTomoki 11 sa. sdbz
    Hocam performansı 2060 super ve 2070'in hemen ensesinde olan bir karta giriş seviyesi demek hakaret olur. Güzel kart olmuş gerçekten...
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    Uzkdur 1 gün
    5700ün ta kendisi olmuş nerdeyse. İncelemeler dökülmüş bu arada
    guru3d.com/...

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    Xrollann 1 gün
    Tam alınası bir kart, gerçek kullanıcı deneyimlerini beklemek gerekli.
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    MeGaDave06 1 gün en beğenilen
    Rekabetin gözünü seveyim yeşil takım fiyat indirimiyle karşılık vermeside güzel amd ninde buna hemen yanıt verip iştiraklere saat hızlarını arttırabilirsiniz demeleri ve kendide frekansları yükseltmeleri biz oyunculara daha çok fps olarak dönücek demektir bu. Kapışın iyice bizde kullanıcılar olarak yüzümüz daha çok gülsün
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    cilqinturks 1 gün
    Çok kaslı gözüküyor.
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