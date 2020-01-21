PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı

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Son günlerde AMD-Nvidia arasında giriş seviyesinde çekişmelere neden olan RX 5600 XT, yeşil ekibin fiyat indirimine karşılık olarak daha yüksek frekanslarda görev yapacak şekilde güncellendi. PowerColor da düzeltmeye uyan firmalardan.

PowerColor da frekansları yükseltti

Yalnızca AMD GPU’lu ekran kartı üreten PowerColor, tercihini kırmızı ekipten yana kullananların sıkça tercih ettiği isimlerden. Red Devil serisi altında en yüksek frekanslı modellerini konumlandıran Tayvanlı üreticinin RX 5600 XT üzerinde inşa edilen çözümü de Sapphire’in Pulse modelinde olduğu gibi 14 Gbps’te görev yapan GDDR6 tip belleklere ev sahipliği yapıyor.

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1375-1560 MHz’lik stok aralıktan 1650-1750 MHz’lik çalışma aralığına yükseltilen GPU bu haliyle stok RX 5700’den daha yüksek frekanslara sahip. Buna karşın 192 bitlik bellek veri yolu nedeniyle kısıtlanacak model PowerColor’ın seride standart haline getirdiği çift BIOS özelliğinin yanı sıra ihtiyaca göre seçilecek sessiz ve hız aşırtmalı modlara sahip.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/powercolor_reveals_its_radeon_rx_5600_xt_red_devil_with_14gbps_gddr6_memory/1

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