AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi

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RDNA2 mimarili RX 6000 serisi Nvidia’nın RTX 30 serisinde olduğu gibi stoklarda MSRP seviyesinden bulunamıyor. AMD’nin yeni kartı da tahminleri yanlış çıkarmadı.

RX 6800 XT Midnight Black

RX 6800 XT ile aynı teknik özellikleri paylaşan RX 6800 XT’de çalışma frekansları dahi aynı tutulmuş. Bununla birlikte soğutucunun kaplamasında mat gümüş renginin yerine tamamen siyah rengin hakim olduğu görülüyor.

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RX 6800 XT Midnight Black her ne kadar rengiyle standart RX 6800 XT’den ayrışsa da AMD’nin sitesi üzerinden kısıtlı sayıda sunulan kartın stok durumu değişmedi. Satışa sunulduğu gibi tükenen kart için 562 dolarlık fiyat etiketi belirlenmişti.

https://www.techpowerup.com/280725/amd-outs-radeon-rx-6800-xt-midnight-black-edition-already-out-of-stock

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