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    AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi

    Kırmızı ekibin üzerinde estetik güncellemeye gittiği yeni RX 6800 XT firmanın önceden duyurduğu üzere satışa sunuldu. Sınırlı sayıda sunulan kartın akıbeti de normal RX 6800 XT’yi aratmadı.
    08 Nisan 2021, 02:00 (6 gün)
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    Metehan Göktaş
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    AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi
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    RDNA2 mimarili RX 6000 serisi Nvidia’nın RTX 30 serisinde olduğu gibi stoklarda MSRP seviyesinden bulunamıyor. AMD’nin yeni kartı da tahminleri yanlış çıkarmadı.

    RX 6800 XT Midnight Black

    RX 6800 XT ile aynı teknik özellikleri paylaşan RX 6800 XT’de çalışma frekansları dahi aynı tutulmuş.  Bununla birlikte soğutucunun kaplamasında mat gümüş renginin yerine tamamen siyah rengin hakim olduğu görülüyor.

    AMD RX 6800 XT Midnight Black satışa sunuldu ve tükendi
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    Ayrıca Bkz. "RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi"

    RX 6800 XT Midnight Black her ne kadar rengiyle standart RX 6800 XT’den ayrışsa da AMD’nin sitesi üzerinden kısıtlı sayıda sunulan kartın stok durumu değişmedi. Satışa sunulduğu gibi tükenen kart için 562 dolarlık fiyat etiketi belirlenmişti.



    https://www.techpowerup.com/280725/amd-outs-radeon-rx-6800-xt-midnight-black-edition-already-out-of-stock
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aerospace 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd hobi olarak 5 tane kart üretip, satışa çıkarıyor, 1 sn içinde hepsi tükeniyor. Delikanlı olan stok sayısını yazar.
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    Aerospace 5 gün ( Mesaj Silindi )
    562 euro, dolar nereden çıktı DH ?
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    Whitebeard. (burak durmuş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hangimiz tükenmedik ki.
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    kormikaze 5 gün ( Mesaj Silindi )
    dolar değildir o, dolar olsa duramazsın
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    197140emir (Dr Sherlock ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyuncuya ulaşmadan miningçilere gidicek zaten o yüzden np
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