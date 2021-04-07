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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi

    İlk duyurulduğu dönemde Tensor çekirdeği bulunmayan kartlarda da çalıştırmanın bir yolu bulunan RTX Voice artık Nvidia tarafından da eski ekran kartları için destek aldı.
    07 Nisan 2021, 10:30 (1 hf.)
    2,1b
    1
    10
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi

    Pandeminin başlamasıyla birlikte artan görüntülü görüşmeler sonucunda görüşme kalitesini etkileyen etkenler daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bunlardan birisi de arka plan gürültüsü.

    Nvidia’nın yapay zeka kullanarak rahatsız edici arka plan gürültülerini giderdiği RTX Voice uygulaması bu konuda RTX ekran kartı kullanıcılarının yüzünü güldürmüştü. Bununla birlikte kullanıcılar RTX Voice’u GTX ekran kartlarında ve hatta Windows 7 altında çalıştırmayı başarmıştı.

    RTX Voice GTX kartlarda da çalışacak

    Aradan geçen zamanın ardından Nvidia RTX Voice’a Kepler ve sonrası GTX ekran kartlarını da destek listesine ekledi. 410.18 ve sonrası sürücünün kullanıldığı Windows 10 kurulu sistemlerde RTX Voice kullanılabilecek.

    RTX kart kullanıcıları ise hali hazırda RTX Voice’un da entegre edildiği gelişmiş özelliklere sahip RTX Broadcast’a sahipler. Son olarak kullanıcıların raporlarına göre RTX Voice açıkken oyunlarda %8-20 arası performans kaybı ve 30 watt’a kadar daha fazla güç tüketimi gözlemlenebiliyor.



    https://www.tomshardware.com/news/rtx-voice-works-on-pascal-maxwell-kepler
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    -Rusher- (eren ballı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Performans kaybını birgün rtx 3090ımız olduğunda umursamayız artık.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    salvatore_volkan (volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) -Rusher-
    bende yok 3090. olsa dahi bfv şi rtx AÇARAK oynamam. o zman 240 hz monitör satın alırım. 144 de kalmam.
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    salvatore_volkan (volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelse ne olur gelmese ne olur. kartların kapasitesi belli. Gereksiz görsellik alıp fps yerde surunecekse yarıyarıya azalıcaksa ne anlarım ben o teknolojiden.
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    U unununium 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç de yeni birşey değil ayrıca gtx kartları destekliyor diye birşey yok 700 serisi desteklemiyor bunu (750 ve 750 ti hariç)
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    A Ahmetoyunbros 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    AMD de yok, değil mi?
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    GTX1650 var kullanabilir miyim? Nereden aktif ediliyor?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Evet GTX 600 sonrası destekliyor. Haberdeki linkten kurmanız gerekiyor
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç aydır kullanılıyordu zaten. Yeni bir şey değil ki.
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    Xef1ONYX (................. ...........) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Teşekkürler bilgilendirme için.
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