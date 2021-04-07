RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi

Pandeminin başlamasıyla birlikte artan görüntülü görüşmeler sonucunda görüşme kalitesini etkileyen etkenler daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bunlardan birisi de arka plan gürültüsü.

Nvidia’nın yapay zeka kullanarak rahatsız edici arka plan gürültülerini giderdiği RTX Voice uygulaması bu konuda RTX ekran kartı kullanıcılarının yüzünü güldürmüştü. Bununla birlikte kullanıcılar RTX Voice’u GTX ekran kartlarında ve hatta Windows 7 altında çalıştırmayı başarmıştı.

RTX Voice GTX kartlarda da çalışacak

Aradan geçen zamanın ardından Nvidia RTX Voice’a Kepler ve sonrası GTX ekran kartlarını da destek listesine ekledi. 410.18 ve sonrası sürücünün kullanıldığı Windows 10 kurulu sistemlerde RTX Voice kullanılabilecek.

RTX kart kullanıcıları ise hali hazırda RTX Voice’un da entegre edildiği gelişmiş özelliklere sahip RTX Broadcast’a sahipler. Son olarak kullanıcıların raporlarına göre RTX Voice açıkken oyunlarda %8-20 arası performans kaybı ve 30 watt’a kadar daha fazla güç tüketimi gözlemlenebiliyor.

https://www.tomshardware.com/news/rtx-voice-works-on-pascal-maxwell-kepler

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