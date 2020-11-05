AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!

AMD nesilden nesile %29’a varan performans farkıyla lanse ettiği yongalarını satışa sundu. Modellerin inceleme ambargosunun kalkmasıyla objektif sonuçlar da paylaşıldı.
Ryzen 9 5950X
Hızlı bir şekilde göz atmak gerekirse Ryzen 5000 ailesi şimdilik 4 üyeden oluşuyor. Ryzen 9 5950X 16/32 izlekli yapısıyla serinin en kaslı modeli olarak listelendi.
8 MB L2/64 MB’lik L3 önbelleğiyle desteklenen model 3.4/4.9 GHz aralığında görev yaparken 105 watt TDP’ye sahip. Yonga 799 dolarlık fiyattan kullanıcılarıyla buluşacak.
Ryzen 9 5900X
Ryzen 9 5900X 12/24 yapısında 6 MB L2/64 L3 önbellekle desteklenmiş bir yonga. 3.7/4.8 GHz aralığında çalışan modelin TDP’si 105 watt olarak belirlenirken 549 dolarlık fiyat biçilmiş.
Ryzen 7 5800X
Ryzen 7 5800X 8/16 konfigürasyonuna 4 MB L2/32 MB L3 önbelleğin eşlik ettiği bir model olarak karşımıza çıkıyor. 3.8 GHz’den 4.7 GHz’e yükselen Ryzen çözümünün TDP’si ağabeylerinde olduğu gibi 105 watt’ta sabit kalırken 449 dolarlık fiyat belirlenmiş.
Ryzen 5 5600X
Ryzen 5 5600X ise 6/12 segmentinde Ryzen 5 3600X’in yerini alacak. 3 MB L2 ve 32 MB’lık L3 önbelleğe yer verilen AM4 soketli seçenek 3.7 GHz-4.6 GHz aralığında 65 watt TDP bütçesi çerçevesinde çalışacak.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi"
299 dolarlık fiyatla sunulan yonganın 4 model arasında stok soğutucuyla gelen tek çözüm olduğunu da belirtelim. Aşağıda modellere göre bazı incelemeleri sizler için topladık. Dileyenler Ryzen 9 5950X’in test sonuçlarına galerimizden ulaşabilir.
Ryzen 9 5950Xİlginizi Çekebilir Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride
Hardware Unboxed [galeri görselleri kaynağı]
Ryzen 9 5900X
Ryzen 7 5800X
Ryzen 5 5600X
https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Güncel bios ile yapılan testler mevcut. Intel falan kalmadı artık ortada. Zirvede amd var.
Yanlı incelemelerden ziyade tarafsız incelemelerin özetini ben size yapayim
Güç tüketimi olarak aynı segmentteki amd ryzen 3000 serisi cpu ile aynı seviyedeler ve 3000 serisine göre yaklaşık 0.2v düşük voltajda çalışıp 6-7c de daha serin çalışıyorlar.
Ve bunu intel'in rakip segmentteki işlemcisini oyunlarda da geçerek yapıyorlar.
Kısacası artık intel alıp aio lara 2000tl para verme dönemi bitti.
Bios,windows,sürücü güncellemesi ve yeni gelen oyunlarla beraber amd optimizasyonunada özenilmiş olan bazı bazı o yüksek ıpc farkını cs go , valorant vs nasıl görüyorsak görebileceğimizi düşünüyorum. 720p gibi testlerde genelde farkla önde çünkü.
Tabi ki elinde 10900k olanın öyle çok özel cs go da 150 fps fazla alayım falan gibi bir durumu yoksa geçmesine gerek yok.
https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-9-5900X-and-AMD-Ryzen-7-5800X-in-Review-AMD-dethrones-Intel-as-Fastest-Gaming-CPU.501583.0.html