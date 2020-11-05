AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!

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AMD nesilden nesile %29’a varan performans farkıyla lanse ettiği yongalarını satışa sundu. Modellerin inceleme ambargosunun kalkmasıyla objektif sonuçlar da paylaşıldı.

Ryzen 9 5950X

Hızlı bir şekilde göz atmak gerekirse Ryzen 5000 ailesi şimdilik 4 üyeden oluşuyor. Ryzen 9 5950X 16/32 izlekli yapısıyla serinin en kaslı modeli olarak listelendi.

8 MB L2/64 MB’lik L3 önbelleğiyle desteklenen model 3.4/4.9 GHz aralığında görev yaparken 105 watt TDP’ye sahip. Yonga 799 dolarlık fiyattan kullanıcılarıyla buluşacak.

Ryzen 9 5900X

Ryzen 9 5900X 12/24 yapısında 6 MB L2/64 L3 önbellekle desteklenmiş bir yonga. 3.7/4.8 GHz aralığında çalışan modelin TDP’si 105 watt olarak belirlenirken 549 dolarlık fiyat biçilmiş.

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X 8/16 konfigürasyonuna 4 MB L2/32 MB L3 önbelleğin eşlik ettiği bir model olarak karşımıza çıkıyor. 3.8 GHz’den 4.7 GHz’e yükselen Ryzen çözümünün TDP’si ağabeylerinde olduğu gibi 105 watt’ta sabit kalırken 449 dolarlık fiyat belirlenmiş.

Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X ise 6/12 segmentinde Ryzen 5 3600X’in yerini alacak. 3 MB L2 ve 32 MB’lık L3 önbelleğe yer verilen AM4 soketli seçenek 3.7 GHz-4.6 GHz aralığında 65 watt TDP bütçesi çerçevesinde çalışacak.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi"

299 dolarlık fiyatla sunulan yonganın 4 model arasında stok soğutucuyla gelen tek çözüm olduğunu da belirtelim. Aşağıda modellere göre bazı incelemeleri sizler için topladık. Dileyenler Ryzen 9 5950X’in test sonuçlarına galerimizden ulaşabilir.

Ryzen 9 5950X

Anandtech (hepsi)

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Gamers Nexus

Guru3D (5900X de içeriyor)

Overclock3D

Linus Tech Tips

Hardware Unboxed [galeri görselleri kaynağı]

Ryzen 9 5900X

TechPowerUp

Kitguru

Ryzen 7 5800X

TechPowerUp

Ryzen 5 5600X

TechPowerUp

Legit reviews

https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup

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