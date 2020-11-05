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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!

    Kırmızı ekibin merakla beklenen yongaları raflardaki yerini almaya başladı. Zen 3 mimarisiyle gelen AM4 soket yongaların ilk incelemelerini sizler için derledik.
    6 gün
    7,3b
    1
    73
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    13

    AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!
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    AMD nesilden nesile %29’a varan performans farkıyla lanse ettiği yongalarını satışa sundu. Modellerin inceleme ambargosunun kalkmasıyla objektif sonuçlar da paylaşıldı.

    Ryzen 9 5950X

    Hızlı bir şekilde göz atmak gerekirse Ryzen 5000 ailesi şimdilik 4 üyeden oluşuyor. Ryzen 9 5950X 16/32 izlekli yapısıyla serinin en kaslı modeli olarak listelendi.

    8 MB L2/64 MB’lik L3 önbelleğiyle desteklenen model 3.4/4.9 GHz aralığında görev yaparken 105 watt TDP’ye sahip. Yonga 799 dolarlık fiyattan kullanıcılarıyla buluşacak.

    Ryzen 9 5900X

    Ryzen 9 5900X 12/24 yapısında 6 MB L2/64 L3 önbellekle desteklenmiş bir yonga. 3.7/4.8 GHz aralığında çalışan modelin TDP’si 105 watt olarak belirlenirken 549 dolarlık fiyat biçilmiş.

    Ryzen 7 5800X

    Ryzen 7 5800X 8/16 konfigürasyonuna 4 MB L2/32 MB L3 önbelleğin eşlik ettiği bir model olarak karşımıza çıkıyor. 3.8 GHz’den 4.7 GHz’e yükselen Ryzen çözümünün TDP’si ağabeylerinde olduğu gibi 105 watt’ta sabit kalırken 449 dolarlık fiyat belirlenmiş.

    Ryzen 5 5600X

    Ryzen 5 5600X ise 6/12 segmentinde Ryzen 5 3600X’in yerini alacak. 3 MB L2 ve 32 MB’lık L3 önbelleğe yer verilen AM4 soketli seçenek 3.7 GHz-4.6 GHz aralığında 65 watt TDP bütçesi çerçevesinde çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi"

    299 dolarlık fiyatla sunulan yonganın 4 model arasında stok soğutucuyla gelen tek çözüm olduğunu da belirtelim. Aşağıda modellere göre bazı incelemeleri sizler için topladık. Dileyenler Ryzen 9 5950X’in test sonuçlarına galerimizden ulaşabilir.

    Ryzen 9 5950X

    Anandtech (hepsi)

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride

    Gamers Nexus

    Guru3D (5900X de içeriyor)

    Overclock3D

    Linus Tech Tips

    Hardware Unboxed [galeri görselleri kaynağı]

    Ryzen 9 5900X

    TechPowerUp

    Kitguru

    Ryzen 7 5800X

    TechPowerUp

    Ryzen 5 5600X

    TechPowerUp

    Legit reviews



    https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TPU incelemeleri paylaşmışsınız da hadi onlar yanlı sizler de mi yanlısınız agesa 1.0.8.0 versiyonlu bu testleri bilgi olarak millete sunuyorsunuz?
    Güncel bios ile yapılan testler mevcut. Intel falan kalmadı artık ortada. Zirvede amd var.

    Yanlı incelemelerden ziyade tarafsız incelemelerin özetini ben size yapayim
    Güç tüketimi olarak aynı segmentteki amd ryzen 3000 serisi cpu ile aynı seviyedeler ve 3000 serisine göre yaklaşık 0.2v düşük voltajda çalışıp 6-7c de daha serin çalışıyorlar.
    Ve bunu intel'in rakip segmentteki işlemcisini oyunlarda da geçerek yapıyorlar.
    Kısacası artık intel alıp aio lara 2000tl para verme dönemi bitti.

    TPU incelemeleri paylaşmışsınız da hadi onlar yanlı sizler de mi yanlısınız agesa 1.0.8.0 versiyonlu bu testleri bilgi olarak millete sunuyorsunuz? Güncel b...
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    Yanıtla +33
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    Timeguard 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Lwernull
    Sonuçta şöyle bir şey var ikisi birebir farklı mühendislik yapı fabrika teknik mahsülü her daim illaki bazı noktalarda oyun adına konuşuyorum hem oyun optimizasyonu hem mimari gereği farklılıklar olur kopyalama ürünler değiller çünkü çalıntı teknoloji değiller temeli x86 da olsa başka yollardan giderek üretilmiş farklı firmaların elinden çıkan ürünler.

    Bios,windows,sürücü güncellemesi ve yeni gelen oyunlarla beraber amd optimizasyonunada özenilmiş olan bazı bazı o yüksek ıpc farkını cs go , valorant vs nasıl görüyorsak görebileceğimizi düşünüyorum. 720p gibi testlerde genelde farkla önde çünkü.

    Tabi ki elinde 10900k olanın öyle çok özel cs go da 150 fps fazla alayım falan gibi bir durumu yoksa geçmesine gerek yok.
    https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-9-5900X-and-AMD-Ryzen-7-5800X-in-Review-AMD-dethrones-Intel-as-Fastest-Gaming-CPU.501583.0.html
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    Sonuçta şöyle bir şey var ikisi birebir farklı mühendislik yapı fabrika teknik mahsülü her daim illaki bazı noktalarda oyun adına konuşuyorum hem oyun optimizas...
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    3 Yanıt Yanıtla +11
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Erdi Reyiz inceleme yaptı diye heyecanla girdim.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    10700k 380$, 5800x 449$, bu fiyat politikası olmadı, amd düşük fps nedeniyle oyunculara hitap etmiyordu, şimdi de fiyat nedeniyle hitap etmiyor, değişen bir şey yok gibi
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    WarSaw (Savaş T.) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    boş yapanın kim olduğu belli ben tüm tüketiciler açısından faydalı birşey yazdım oraya sense kalkıp gelip doğrudan bana saldırıyorsun ne istiyorsun küfür hakaretmi işitmek istiyorsun onurunumu ezelim kişiliğine ağırmı konuşalım ne istiyorsun onu söyle
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    sametbulut67 4 gün ( Mesaj Silindi )
    harika görünüyor
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    Jackdaniels&#8482; (Serkan T) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ryzen öncesi 10-core işlemci 1723$ çekirdek başı 87-172$ ödenen paralar paralar

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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    299$ satış fiyatıyla lanse edilen 5600x'in fiyatı dolar 8.45 itibariyle maksimum 3000-3200TL dir üstüne satan tefecidir karaborsacıdır rantçıdır gözü açtır.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    3450-3599 TL den satmaya başlamışlar
    Baktığımda ortalama satış rakamının üstüne Muhtemel vergiler ile beraber %37 lik artış söz konusu
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    mito1172 (mito ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    Günaydın burası türkiye daha kazık fiyatları da göreceksin normal bak newagg da 5900x 6,157 TL bize gelsin en az 7 bin tl olur biz neden kızdık amd 50 usd geçirdi diye? işte bu yüzden kızdık çünkü biz zaten yıllardır 50 usd fazladan kazık yiyoruz elektronikte türkiye de
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    Rindaman ( -) 4 gün ( Mesaj Silindi )
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    BİR GURUP İNSAN GÖZÜ YAŞLI!!

    Şimdi dua ediyorlar, ÖLLÖHÖM ÖNTÖL BÖ CPU YÖPSÖN ÖLLÖHÖM FÖRRÖRÖ GÖBÖ HÖZLÖ ÖLSÖN ÖLLÖHÖM.
    Yanıtla +2
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    huso 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Michael Quesada


    Youtube da su vatandasın incelemesi dogruysa arada ciddi ucurumlar var.
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    Timeguard 4 gün ( Mesaj Silindi ) huso
    "Gamers nexus" abi en temiz iş yapacak adam o ryzenler orda 1600mhz (3200 ram) if clock darboğazında olduğu halde geçmiş gitmiş.. Daha acele acele yapılan testler bunlar.
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    Timeguard 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    quasarzone.com/...



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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işlemcinin eder fiyatı 3000-3200TL dir. gidipte 3500tl den çakmaya çalışan tokatçıların tezgahına düşmeyin az sabırlı olun illaki fiyatları olması gereken seviyeye indirecekler ellerinde bekletmek için almadılar. bu ürünü üreten adam 299$ fiyat etiketi koymuş ve Tr fiyatıyla kdv si algısı vergisiyle edeceği max 3000-3200 tl bandında olması gereken bir üründür.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be. Intelin "Ben en iyisiyim, dökülün paraları" değil de " Abi ben bak daha ucuza satıyorum, benden alın" dediği günleri de görecekmişiz demek.
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    7339 kez okundu.
    33 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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