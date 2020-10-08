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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi

    Kırmızı ekip nihayet heyecanla beklenen yongalarını tanıttı. Yüksek IPC artışı sunacak Zen 3 mimarisiyle gelen 7 nm+ işlemciler rekabette çıta yükseltecek.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    8

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
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    Uzun süren bekleyişin ardından nihayet yeni nesil Ryzen işlemcileri tanıtıldı. Yongalar beraberinde getirdikleri performans artışıyla Intel’e zor günler geçirtecek.

    AMD’nin 4000 adlandırmasını atlayarak mobil segmentle birlikte daha anlaşılır hale getirdiği 5000 ailesi önceki nesille aynı noddan çıkarken mimari kanadındaki iyileştirmeler sayesinde hacimli performans artışı sunmasının yanı sıra dikkat çeken verimlilik artışı sunuyor.

    %19 IPC artışı

    Kırmızı ekip yeni nesilde Zen 3 mimarisi sayesinde %19’luk IPC artışı getirdi. Bunun arka planındaki etkenler ise performans konusunda esneklik sağlayan gelişmiş yük dağılımı, CCX birimlerinde konumlandırılan 8 çekirdeğin ortak erişimine açılan 32 MB’lık önbellek, kayar nokta ve integral motorlarında daha yüksek çıkış gücü ve AMD’nin zero bubble adını verdiği yüksek bant genişlikli/düşük gecikmeli dallanma öngörüsü (branch prediction) olarak sıralanmış.

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
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    Ryzen 3 3300X’te tüm çekirdeklerin aynı CCX içerisinde yer alması sayesinde elde edilen düşük gecikme Ryzen 5000 ailesinde  kaslı modellere kadar ölçeklenerek çekirdek başına daha yüksek önbellek getirisiyle geldi.

    Yeni CCX tasarımı

    Öyle ki  eski 4+4 çekirdek> 16+16 önbellek tasarımının yerini CCX başına 8 çekirdeğin 32 MB’lık önbelleği paylaştığı tasarıma gidilmesi sayesinde çekirdekler arası gecikme düşürüldüğü gibi çekirdek/önbellek gecikmesi de çok daha iyi bir seviyeye taşındı.  Yeni tasarım sayesinde Yoğun kullanılan tek çekirdeğin 32 MB’lık önbelleğin tamamına erişebilecek.

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
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    Bu bir çekirdekteki verinin diğer CCX’teki çekirdeğe taşınacağı senaryolarda kaydadeğer fayda sağlayacaktır. Özellikle de çekirdek dağılımı iyi olmayan ve tek çekirdeğe yüklenen oyunlarda eskiden yaşanan bir CCX’in önbelleği yetmezken diğer CCX’le iletişimde yaşanan gecikme düşürülmüş durumda.

    Aynı nodda %24 daha verimli

    Performans artışı ve gecikme düşüşü haberleri güzel. AMD bunlarla sınırlı kalmayıp yine aynı 7 nm sürecinde mimarisel iyileştirmeler sayesinde %24’lük enerji verimliliği sunmuş.

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    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
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    Dahası Ryzen 5000 ailesi Core i9-10900K’in 2.8 katından daha verimli bir yapıda. Kırmızı ekibin FX dönemindeki halini düşündüğümüzde ortadaki verimlilik tablosu takdire şayan. Diğer taraftan AMD’nin Zen 4 ve 5 nm ikilisiyle hangi seviyeye geleceğini düşünmekse bir hayli heyecan verici.

    5 Kasım'da satışa sunulacak işlemcilere geçelim. AMD 4 modelle 5000 serisine giriş yaptı. Çekirdek konfigürasyonlarının değişmediği modeller kullanıcıların kazancı yüksek performans/verimlilik iken kaybı ise önceki nesle göre fiyat artışı oldu. Fiyat artışına daha sonra değineceğiz.

    Ryzen 9 5950X

    Ryzen 9 5950X ile başlayalım. 16/32 işlemci 3.4 GHz’den başlayıp soluğu 4.9 GHz’de alacak. 105 watt’lık TDP’li yongada TDP’nin korunması bir hayli olumlu. AMD’nin Core i9-10980XE karşısına konumlandırdığı modeli rakibinin 803 dolarlık fiyatına karşı 799 dolarlık fiyatlandırmasıyla avantajlı konumda. Buna karşın önceki nesle kıyasla 50 dolarlık artış söz konusu.

    Ryzen 9 5900X

    105 watt TDP’li Ryzen 9 5900X’te 12/24 izleğe ağabeyinde olduğu gibi 64 MB önbellek eşlik ediyor. 3.7/4.8 GHz’lik çalışma aralığında görev yapacak yongayı AMD dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak lanse etti. Bunun arkasındaki etken ise modelin iki CCX’li yapısında Ryzen 9 5950X’e kıyasla ısıl yoğunluk bakımından avantajı sayesinde daha yüksek frekanslarda çalışabilmesi.

    Çözüm bir önceki nesle kıyasla yine 50 dolarlık artışla 549 dolardan satışa sunulacak. Model bu haliyle Intel Core i9-10900K’nın karşısına konumlandırılsa da şu sıralar perakende satıcıların arttırdığı fiyatlar nedeniyle daha doğru bir rakip olarak 499 dolarlık Core i9-10850K’yı gösterebiliriz.

    Ryzen 7 5800X

    Ryzen 7 5800X ise ailenin 8/16 üyesi. 32 MB’lık önbellekle desteklenen yonga aynı zamanda  önemli bir detay olarak tek CCX’e sığan en kaslı yonga konumunda. 105 watt’lık ısıl gücün korunduğu model 3.8 GHz’den 4.7 GHz’e kadar yükselebiliyor. 449 dolardan kullanıcılarla buluşacak yonganın Intel’deki karşılığı ise 409 dolarlık Core i7-10700K.

    Ryzen 5 5600X

    Ryzen 5 5600X’te ise 6 çekirdek 12 izlek 32 MB’lık önbellekle geliyor. Yine tek çipletli yapıdaki yonga 3.7 GHz’den 4.6 GHz’e yükselebiliyor. TDP’nin önceki nesilde olduğu gibi 65 watt’ta korunduğu Ryzen 5 işlemcisi selefinden daha tuzlu bir seviyeye 299 dolara konumlandırılmış. Ryzen 5 3600 karşısında başarısız bulunan Core i5-10600K 299 dolardan satışa sunulmuştu. Ryzen 5 5600X'in saydığımız 4 işlemci arasında soğutucuyla gelen tek model olmasının da altını çizelim.

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
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    Modellerdeki bellek kontrolcüsü resmi olarak 3200 MHz’e kadar destek sunarken IO kontrolcüsü önceki nesille aynı tutulmuş. Bu da 24 PCIe 4.0 kanalına devam edildiği manasına geliyor. Son olarak yeni işlemcilerin 400 ve 500 serisi çipsetlerle çalışacağını da ekleyelim.

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    https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    smalsrol (Volkan Küçük) 2 hf. en beğenilen DH | equ*
    Türkçe bir tek teknoseyir canlı yayın yaptı. Sonra lafa gelince bizim hiçbir markaya bağımlılığımız yok derler. Evet yok, sadece paraya var
    Yanıtla +129
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    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf.
    Amd etkniliğini niye yayınlamadınız. Nvidia intel apple olunca eşzamanlı yayın yapıyorsunuz. Amdye gelince hiçbir şey yok. Bir de haberini yapmışsınız. Yazık.
    1 Yanıt Yanıtla +125
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    smalsrol (Volkan Küçük) 2 hf. seko.tr
    Şşşş Mesut Çevik duymasın kızar bak. Şimdi Sponsorlarını falan kızdırırlar ne gerek var :)
    1 Yanıt Yanıtla +98
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaLiniXK3 (Kaan Akay) 1 hf.
    3 yıl önce 1600x aldım şimdi 5. nesili çıkıyor bu ne hız arkadaş ya. Çok şükür işimi görüyor da değiştirme gereği duymuyorum.
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    Arisaka 1 hf.
    Ryzen 3600 ve 2K monitör ile uzun süre devam. Belki Zen 4 ün sonlarına doğru yada DDR5 ler iyice oturunca geçebilirim bunlar dışında geri kalan hiç bir şey bana performans sıçraması yaşatmayacak hele 2K monitör kullanıyorken..
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    mito1172 (mito ) 1 hf.
    insanlar her çıkan işlemciye sazan gibi atlamasaydı böyle kazık fiyatlar görmezdik 3900x işlemcisi olan 5900x geçeceğim diyorsa söylenecek söz yok kazık fiyatlara devam
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    omerf 1 hf. mito1172
    3900x'e sahip olup birde 2k ve üzeri çözünürlükte oyun oynamak için bunu söylüyorsa az bile :)

    Arkadaşlar 2k ve üzeri çözünürlükte 3xxx serisinden 5xxx serisine geçmenin avantajı %5-6 civarı anca olacaktır. Gerçekten verdiğiniz paraya yazık günah.
    2 Yanıt Yanıtla
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    startedatfx5200 1 hf.
    5600x 300 dolarsa 300*8*1.40=3400 liradan gelir
    hiiiç heyecanım yok
    Yanıtla +2
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    sayın Lisa Bey fiyatlar artacaksa olmadı bu iş hadi selametle
    1 Yanıt Yanıtla
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf. WarSaw
    Lisa"bey" amd nın kıçını kaldırdı
    Yanıtla +1
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    mpolat35 (Mhmt Polat) 1 hf.
    Ryzen serisi ilk çıktığından beri kullanıyorum ama biraz iyi işler yapmaya başlayınca hemen fiyata geçirmişler.

    Ryzen 1700 çıktığında 300 dolar yada daha azdı. Şimdi 8 çekirdekli işlemci 450 dolar olmuş. Ulen işlemciye ayar yapmazsam yokuş çıkan kamyon gibi durmadan kendini zorluyor masaüstünde. 1.4 voltaj veriyor işlemciye ayar yapmadığım zaman şimdi 450 dolara geliyor.
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    furkanta_resmi (Furkan Tasdelen) 1 hf.
    Nerden alıp da bu makaleyi çeviriye atıp koydunuz ya
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 hf.
    Şimdi Intel ve fanboyları düşünsün, gelsin rekabet, ama bu döviz kurları ile bize bir şey düşmez..
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    Can_R6 (Kenan Can) 1 hf.
    Umarım forum bu işlemcilerdede ısınıyor konularıyla dolmaz
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    relling (Furkan Karagöz) 1 hf. Can_R6
    Amd de intel taktiğine geçti artık herkes alır bi 280 soğutma ısınma konuları da rafa kalkar.
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    TIGERSHARK 1 hf.
    Arkadaşlar bu işlemcilerdeki ön bellek normal ramler le aynı işi görüyor değil mi ? Eğer öyle ise Sizce ileride ayriyetten ram masrafından kurtulabilir miyiz ?
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