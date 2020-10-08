AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi

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Uzun süren bekleyişin ardından nihayet yeni nesil Ryzen işlemcileri tanıtıldı. Yongalar beraberinde getirdikleri performans artışıyla Intel’e zor günler geçirtecek.

AMD’nin 4000 adlandırmasını atlayarak mobil segmentle birlikte daha anlaşılır hale getirdiği 5000 ailesi önceki nesille aynı noddan çıkarken mimari kanadındaki iyileştirmeler sayesinde hacimli performans artışı sunmasının yanı sıra dikkat çeken verimlilik artışı sunuyor.

%19 IPC artışı

Kırmızı ekip yeni nesilde Zen 3 mimarisi sayesinde %19’luk IPC artışı getirdi. Bunun arka planındaki etkenler ise performans konusunda esneklik sağlayan gelişmiş yük dağılımı, CCX birimlerinde konumlandırılan 8 çekirdeğin ortak erişimine açılan 32 MB’lık önbellek, kayar nokta ve integral motorlarında daha yüksek çıkış gücü ve AMD’nin zero bubble adını verdiği yüksek bant genişlikli/düşük gecikmeli dallanma öngörüsü (branch prediction) olarak sıralanmış.

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Ryzen 3 3300X’te tüm çekirdeklerin aynı CCX içerisinde yer alması sayesinde elde edilen düşük gecikme Ryzen 5000 ailesinde kaslı modellere kadar ölçeklenerek çekirdek başına daha yüksek önbellek getirisiyle geldi.

Yeni CCX tasarımı

Öyle ki eski 4+4 çekirdek> 16+16 önbellek tasarımının yerini CCX başına 8 çekirdeğin 32 MB’lık önbelleği paylaştığı tasarıma gidilmesi sayesinde çekirdekler arası gecikme düşürüldüğü gibi çekirdek/önbellek gecikmesi de çok daha iyi bir seviyeye taşındı. Yeni tasarım sayesinde Yoğun kullanılan tek çekirdeğin 32 MB’lık önbelleğin tamamına erişebilecek.

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Bu bir çekirdekteki verinin diğer CCX’teki çekirdeğe taşınacağı senaryolarda kaydadeğer fayda sağlayacaktır. Özellikle de çekirdek dağılımı iyi olmayan ve tek çekirdeğe yüklenen oyunlarda eskiden yaşanan bir CCX’in önbelleği yetmezken diğer CCX’le iletişimde yaşanan gecikme düşürülmüş durumda.

Aynı nodda %24 daha verimli

Performans artışı ve gecikme düşüşü haberleri güzel. AMD bunlarla sınırlı kalmayıp yine aynı 7 nm sürecinde mimarisel iyileştirmeler sayesinde %24’lük enerji verimliliği sunmuş.

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Ryzen 5000’in bölgesel fiyatları ortaya çıktı

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Dahası Ryzen 5000 ailesi Core i9-10900K’in 2.8 katından daha verimli bir yapıda. Kırmızı ekibin FX dönemindeki halini düşündüğümüzde ortadaki verimlilik tablosu takdire şayan. Diğer taraftan AMD’nin Zen 4 ve 5 nm ikilisiyle hangi seviyeye geleceğini düşünmekse bir hayli heyecan verici.

5 Kasım'da satışa sunulacak işlemcilere geçelim. AMD 4 modelle 5000 serisine giriş yaptı. Çekirdek konfigürasyonlarının değişmediği modeller kullanıcıların kazancı yüksek performans/verimlilik iken kaybı ise önceki nesle göre fiyat artışı oldu. Fiyat artışına daha sonra değineceğiz.

Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5950X ile başlayalım. 16/32 işlemci 3.4 GHz’den başlayıp soluğu 4.9 GHz’de alacak. 105 watt’lık TDP’li yongada TDP’nin korunması bir hayli olumlu. AMD’nin Core i9-10980XE karşısına konumlandırdığı modeli rakibinin 803 dolarlık fiyatına karşı 799 dolarlık fiyatlandırmasıyla avantajlı konumda. Buna karşın önceki nesle kıyasla 50 dolarlık artış söz konusu.

Ryzen 9 5900X

105 watt TDP’li Ryzen 9 5900X’te 12/24 izleğe ağabeyinde olduğu gibi 64 MB önbellek eşlik ediyor. 3.7/4.8 GHz’lik çalışma aralığında görev yapacak yongayı AMD dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak lanse etti. Bunun arkasındaki etken ise modelin iki CCX’li yapısında Ryzen 9 5950X’e kıyasla ısıl yoğunluk bakımından avantajı sayesinde daha yüksek frekanslarda çalışabilmesi.

Çözüm bir önceki nesle kıyasla yine 50 dolarlık artışla 549 dolardan satışa sunulacak. Model bu haliyle Intel Core i9-10900K’nın karşısına konumlandırılsa da şu sıralar perakende satıcıların arttırdığı fiyatlar nedeniyle daha doğru bir rakip olarak 499 dolarlık Core i9-10850K’yı gösterebiliriz.

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X ise ailenin 8/16 üyesi. 32 MB’lık önbellekle desteklenen yonga aynı zamanda önemli bir detay olarak tek CCX’e sığan en kaslı yonga konumunda. 105 watt’lık ısıl gücün korunduğu model 3.8 GHz’den 4.7 GHz’e kadar yükselebiliyor. 449 dolardan kullanıcılarla buluşacak yonganın Intel’deki karşılığı ise 409 dolarlık Core i7-10700K.

Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X’te ise 6 çekirdek 12 izlek 32 MB’lık önbellekle geliyor. Yine tek çipletli yapıdaki yonga 3.7 GHz’den 4.6 GHz’e yükselebiliyor. TDP’nin önceki nesilde olduğu gibi 65 watt’ta korunduğu Ryzen 5 işlemcisi selefinden daha tuzlu bir seviyeye 299 dolara konumlandırılmış. Ryzen 5 3600 karşısında başarısız bulunan Core i5-10600K 299 dolardan satışa sunulmuştu. Ryzen 5 5600X'in saydığımız 4 işlemci arasında soğutucuyla gelen tek model olmasının da altını çizelim.

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Modellerdeki bellek kontrolcüsü resmi olarak 3200 MHz’e kadar destek sunarken IO kontrolcüsü önceki nesille aynı tutulmuş. Bu da 24 PCIe 4.0 kanalına devam edildiği manasına geliyor. Son olarak yeni işlemcilerin 400 ve 500 serisi çipsetlerle çalışacağını da ekleyelim.

https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu

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