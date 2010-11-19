AMD, Sempron 150 işlemcisini hazırlıyor

Bulldozer ve Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan AMD, giriş seviyesindeki sistemler ve ofis bilgisayarları için yeni bir Sempron işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Sempron 140 ve 145 modelleri satışta olan AMD, Sempron 150 modelini yıl sona ermeden önce pazara sunacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekidekli Sargas tasarımını temel alacak yeni işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden DDR2-1066MHz ve DDR3-1333MHz çift kanal bellek desteği sunacak.
Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 bellekler kullanılacak Sempron 150, 2.9GHz'de görev yapacak. MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ve AMD-V gibi farklı teknoloji ve komut setlerine destek sunacak işlemci 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak ve 4.0GT/saniye HyperTransport veri yolu hızını destekleyecek. Isıl güç tasarımı 45 Watt olacak işlemcinin hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.
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kendi kullandığım x4 965 amd işlemci 125w max tüketim değerine sahip. işlemci okadar güçlüki oyunlarda %50 yi geçmiyor. ama voltaj değeri yüksek olduğu için gereksiz tüketime neden oluyor. ben de voltalını 0,15v civarı ve frekansını 400mhz kadar düşürerek max çektiği gücü 70w seviyesine indirdim. işlem gücü düştü ama gözle görülür bir düşüş olmadı.
artık daha verimli sistemler için fusion ile 32nm teknolojisini beklicez.
36,00 USD +KDV
muhtemelen; 140'ın yerini alacaktır fiyat olarak