AMD, Sempron 150 işlemcisini hazırlıyor

Bulldozer ve Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan AMD, giriş seviyesindeki sistemler ve ofis bilgisayarları için yeni bir Sempron işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Sempron 140 ve 145 modelleri satışta olan AMD, Sempron 150 modelini yıl sona ermeden önce pazara sunacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekidekli Sargas tasarımını temel alacak yeni işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden DDR2-1066MHz ve DDR3-1333MHz çift kanal bellek desteği sunacak.

Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 bellekler kullanılacak Sempron 150, 2.9GHz'de görev yapacak. MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ve AMD-V gibi farklı teknoloji ve komut setlerine destek sunacak işlemci 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak ve 4.0GT/saniye HyperTransport veri yolu hızını destekleyecek. Isıl güç tasarımı 45 Watt olacak işlemcinin hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.