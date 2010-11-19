Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Sempron 150 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
7,7b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bulldozer ve Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan AMD, giriş seviyesindeki sistemler ve ofis bilgisayarları için yeni bir Sempron işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Sempron 140 ve 145 modelleri satışta olan AMD, Sempron 150 modelini yıl sona ermeden önce pazara sunacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekidekli Sargas tasarımını temel alacak yeni işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden DDR2-1066MHz ve DDR3-1333MHz çift kanal bellek desteği sunacak.

Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 bellekler kullanılacak Sempron 150, 2.9GHz'de görev yapacak. MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ve AMD-V gibi farklı teknoloji ve komut setlerine destek sunacak işlemci 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak ve 4.0GT/saniye HyperTransport veri yolu hızını destekleyecek. Isıl güç tasarımı 45 Watt olacak işlemcinin hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mehmet.Murat 8 yıl
şunu bi 30Watta çekse en mutlu ben olurum valla, en kral işlemci bu şimdiki işlemcim athlon tek çekirdek 2,7 yapamadığım işlem yok PC de :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
AMD 3DNow! komut setini bırakmamışmıydı!! sanki daha önceki bir haberde öyle bir yazı okumuştum gibi hatırlıyorum.. zaten kullanan uygulamada yoktur büyük ihtimal..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prescott2400 8 yıl
amd aynı mimariyi kullanarak farklı seçenekler sunuyor. bu durum sadece zaman kazanmak için. aynı işlemciyi voltaj ve frekans düşürerek dahada az tüketim değerine çekebilir. önemli olan tüketim değeri değil işlem gücü/tüketim oranıdır.
kendi kullandığım x4 965 amd işlemci 125w max tüketim değerine sahip. işlemci okadar güçlüki oyunlarda %50 yi geçmiyor. ama voltaj değeri yüksek olduğu için gereksiz tüketime neden oluyor. ben de voltalını 0,15v civarı ve frekansını 400mhz kadar düşürerek max çektiği gücü 70w seviyesine indirdim. işlem gücü düştü ama gözle görülür bir düşüş olmadı.
artık daha verimli sistemler için fusion ile 32nm teknolojisini beklicez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 8 yıl
AMD Sempron 140 (2.7 GHz) 1MB AM3
36,00 USD +KDV
muhtemelen; 140'ın yerini alacaktır fiyat olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Yeni roadmaplerde pek güç tüketimi iyileşmeleri görünmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Team Xtreem S1 120GB SSD video inceleme 8 yıl Panasonic'in 3D TV ve 3D Kamerası Mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim