MediaTek, Helio G85'i duyurdu

Tam Boyutta Gör

MediaTek, mobil oyun alanına geçen yıl mobil oyunculara yönelik özel bir yonga seti serisiyle girdi. MediaTek Helio G90T, serideki amiral gemisiydi ve Redmi Note 8 Pro ile çıkış yaptı. Sonrasında Helio G80 ve Helio G70 SoC'ler başladı. Şimdi ise yonga üreticisi perşembe günü açıklanan Redmi Note 9'da tanıtılan Helio G85'i açıkladı.

Helio G85 özellikleri

Helio G85, HelioG90'dan bir adım aşağı gibi gelebilir, ancak Xiaomi'ye göre yonga seti; 'günlük oyuncular için' üretildi. Helio G85, 2 + 6 çekirdek düzenine sahip bir okta çekirdekli SoC'dir. Verimlilik için 2.0 GHz'e kadar hızlandırılmış performans merkezli iki taneARM Cortex A75 çekirdeği ve altı tane Cortex A55 çekirdeği vardır.

İlginizi Çekebilir

Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı!"

Helio G85'de, G80'de olduğu gibi Mali G52 GPU bulunuyor. Helio G80, 950MHz iken Helio G85'in hızı 1000MHz olarak ayarlanmış. Bu da aralarında sadece 50MHz fark olduğunu gösteriyor.

MediaTek henüz tam olarak tüm ayrıntıları vermedi. Önümüzdeki günlerde internet sitelerinde detaylı olarak yer alacağı düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör

Belirsizliklere rağmen, yeni yonga seti hala sağlam bir performans sunuyor. AnTuTu sonuçlarına bakılırsa, Helio G85 ile yeni Redmi Note 9'un Redmi Note 8'e kıyasla performans açısından çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/mediatek-helio-g85-soc-in-dimensity-1000-5g-soc-youtube-video-streams-with-av1-codec-2221801

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.