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    MediaTek, Helio G85'i duyurdu

    MediaTek Helio G85 SoC, Xiaomi Redmi Note 9'da yer almasıyla duyurulmuş oldu. Helio G85, MediaTek'in mobil oyunculara yönelik G serisi CPU'larının bir parçasıdır.
    1 hf.
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    5
    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    MediaTek, Helio G85'i duyurdu
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    MediaTek, mobil oyun alanına geçen yıl mobil oyunculara yönelik özel bir yonga seti serisiyle girdi. MediaTek Helio G90T, serideki amiral gemisiydi ve Redmi Note 8 Pro ile çıkış yaptı. Sonrasında Helio G80 ve Helio G70 SoC'ler başladı. Şimdi ise yonga üreticisi perşembe günü açıklanan Redmi Note 9'da tanıtılan Helio G85'i açıkladı.

    Helio G85 özellikleri

    Helio G85, HelioG90'dan bir adım aşağı gibi gelebilir, ancak Xiaomi'ye göre yonga seti; 'günlük oyuncular için' üretildi. Helio G85, 2 + 6 çekirdek düzenine sahip bir okta çekirdekli SoC'dir. Verimlilik için 2.0 GHz'e kadar hızlandırılmış performans merkezli iki taneARM Cortex A75 çekirdeği ve altı tane Cortex A55 çekirdeği vardır.

    İlginizi Çekebilir Avatar Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı!"

    Helio G85'de, G80'de olduğu gibi Mali G52 GPU bulunuyor. Helio G80, 950MHz iken  Helio G85'in hızı 1000MHz olarak ayarlanmış. Bu da aralarında sadece 50MHz fark olduğunu gösteriyor.

    MediaTek henüz tam olarak tüm ayrıntıları vermedi. Önümüzdeki günlerde internet sitelerinde detaylı olarak yer alacağı düşünülüyor.

    MediaTek, Helio G85'i duyurdu
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    Belirsizliklere rağmen, yeni yonga seti hala sağlam bir performans sunuyor. AnTuTu sonuçlarına bakılırsa, Helio G85 ile yeni Redmi Note 9'un Redmi Note 8'e kıyasla performans açısından çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/mediatek-helio-g85-soc-in-dimensity-1000-5g-soc-youtube-video-streams-with-av1-codec-2221801 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 hf. en beğenilen
    Mediatekin artık değişip daha şeffaf olması lazım. Serbest kaynak kodları ve verimlilik için ekstra çabalamaları lazım. Ortaya bir benchmark testi koyup gitmekle olmuyor. Kullanıcıya verdikleri güven o kadar kötü durumda ki şuan bile böyle şeyler için çabalamaya başlasalar anca üç dört yıl sonra üzerindeki kötü algıyı dağıtabilir.
    Mediatekin artık değişip daha şeffaf olması lazım. Serbest kaynak kodları ve verimlilik için ekstra çabalamaları lazım. Ortaya bir benchmark testi koyup gitmekl...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. hasanandnexus
    çinli bir şirketin "açık-kaynak"a destek vermesiyle Türkiye'de doların 1TL olma ihtimali aynıdır
    Yanıtla +2
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    Verimlilik için 2.0 GHz'e kadar hızlandırılmış performans merkezli iki taneARM Cortex A75 çekirdeği ve altı tane Cortex A55 çekirdeği vardır.


    Bence yoktur.
    Verimlilik için 2.0 GHz'e kadar hızlandırılmış performans merkezli iki taneARM Cortex A75 çekirdeği ve altı tane Cortex A55 çekirdeği vardır. B...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    anandtech.com/...


    anandtech.com/...


    Cortex-A77 kullanmayan Exynos 990 ve 992 ile Kirin islemciler ve haberdeki Mediatek MTK islemcilerinin tercih etmeyiniz...


    Qualcomm un Snapdragon larinda Cortex-A77 li islemci siniflarina bakiniz epeydir varlar...

    Cortex-A76 ve daha eski teknolojilerin hic hayri yoktur hangi seviye islemci olsalarda anlamsizdir ... Cinli islemciler cop eskimi seyleri yeni tanitildi diye yeni son teknoloji olmuyor...


    Qualcomm un en yeni orta seviye en yeni ust seviye en yeni giris seviye islemcilerine herkes ornek almalilar ...
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    Verimlilik için 2.0 GHz'e kadar hızlandırılmış performans merkezli iki taneARM Cortex A75 çekirdeği ve altı tane Cortex A55 çekirdeği vardır.


    Bence yoktur.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 hf. en beğenilen
    Mediatekin artık değişip daha şeffaf olması lazım. Serbest kaynak kodları ve verimlilik için ekstra çabalamaları lazım. Ortaya bir benchmark testi koyup gitmekle olmuyor. Kullanıcıya verdikleri güven o kadar kötü durumda ki şuan bile böyle şeyler için çabalamaya başlasalar anca üç dört yıl sonra üzerindeki kötü algıyı dağıtabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. hasanandnexus
    çinli bir şirketin "açık-kaynak"a destek vermesiyle Türkiye'de doların 1TL olma ihtimali aynıdır
    Yanıtla +2
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Snapdrogon ve RN8 candır
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