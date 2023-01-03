Intel’in 2023 dizüstü işlemcileri çok iddialı: Karşınızda 13. Nesil HX, H, P ve U serisi

Tam Boyutta Gör Intel, Ocak ayından itibaren mevcut dizüstü bilgisayarlarda bulunan mobil işlemcilerinin tamamını yenileri ile değiştirecek. Intel’in 13. Nesil mobil dizüstü işlemcileri HX, H, P ve U serileri altında karşımıza çıkan. Ailenin en güçlü modeli olan 24 çekirdekli Core i9 13980HX performans konusunda iddialı olacak.

Intel’in 13. Nesil mobil işlemcileri en üst düzey performans isteyenler HX serisini, yüksek performans isteyenler için H serisini, ince tasarımlarda performans için P serisini ve ultrabook/ofis ağırlıklı işler için U serisini barındıracak.

Intel 13. Nesil mobil HX serisi işlemciler

Tam Boyutta Gör Yeni HX serisinden başlayarak Intel, 10 ila 24 çekirdeğe sahip dokuz yeni işlemci sunacak. Bu bağlamda Intel ilk kez dizüstü bilgisayar için ilk defa bu kadar çok çekirdek vadediyor. Ancak elbette bunların yine de 55W TDP’ye sahip mobil işlemciler olduğunu unutmamak gerek. HX serisi H serisi işlemcilerden hem temel TDP değerinden 10W, hem de maksimum güç çekişinde ise 42W daha fazla tüketim sunuyor.

Tam Boyutta Gör Intel 13. Nesil mobil HX işlemcilerin amiral gemisi olan Core i9 13980HX, toplamda 24 çekirdek yapılandırmasına sahip. Maksimum 5,6 GHz hızında çalışan bu işlemciyi aynı çekirdek miktarına sahip i9 13950HX ve i9 13900HX sırasıyla 5,5 GHz ve 5,4 GHz ile takip ediyor. Bu arada alışılmadık şekilde 20 çekirdek ve 28 izlek konfigürasyonuna sahip olan Core i7 13850HX’den de bahsetmeye değer. Ek olarak yalnızca bu dört işlemci DDR5 5600 bellekleri destekliyor. Geri kalan işlemcilerde 4800 MHz desteği mevcut. HX serisi en üst seviyeye hitap eden oyuncu bilgisayarları için güzel bir bileşen olabilir.

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Intel 13. Nesil mobil H/HK serisi işlemciler

Tam Boyutta Gör Elbette HX serisinin yanında H ve HK mobil işlemcileri de popüler olmaya devam edecek be yine yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Intel burada, 12. Nesil serilere kıyasla önemli değişiklikler yapmıyor ve 14 çekirdek ve 20 izlek sabit tutuluyor. 13. Nesil mobil H ve HK işlemcilerinin tamamı 45W TDP değerine sahip olacak. Öte yandan burada Intel’in çoğu işlemci modelin 400 MHz’e kadar bir hız eklediğini belirtebiliriz. Bu ailenin en güçlü modelleri ise Core i9 13900HK ve i9 13905H işlemcileri olacak. 13. Nesil mobil H serisinde DDR5 6400 desteği bulunmayan tek işlemcinin i5 13420H olduğunu da belirtelim.

Intel 13. Nesil mobil P ve U serisi işlemciler

Tam Boyutta Gör 13. Nesil mobil P serisinde Intel dört yeni işlemci sunacak. U serisi bünyesinde ise dokuz yeni model ve bir de U300 adında özel bir işlemci bulunacak. Mobil P serisi işlemciler 28W TDP değerine ve 12 çekirdek ile 14 çekirdek arasında bir yapılandırma sunuyor. Ailenin en güçlüsü Core i7 1370P, 14 çekirdek ve 20 izlek birime sahip olacak.

Tam Boyutta Gör 13. nesil mobil U serisinde ise TDP değerleri 15W düzeyinde yer alacak. Bu seride 5 çekirdek ile 10 çekirdek arasında bir yapılandırma söz konusu ve ailenin en güçlüsü olan Core i7 1365U, 10/12 çekirdek yapılandırmasına sahip olacak. Intel’in P ve U serisi işlemcileri oyunlar için çok uygun değil. Bununla birlikte bu dizüstü bilgisayarlar daha çok iş ve günlük kullanım için piyasada boy gösteriyorlar.

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