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AMD, Türkiye ofisini kapattı..

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
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Kurucu ve Yayın Direktörü
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İşlemci pazarında Intel’in ardında ikinci sırada yer alan AMD, 1 Eylül 1999’den beri faaliyet gösteren Türkiye ofisini kapattı.

AMD Türkiye Genel Müdürlüğü Görevini Sürdüren Zehra Erem in yaptığı açıklama ise : "AMD Ürünlerinin Türkiye de gerek Kurumsal gerekse son tüketici pazarında olumlu bir gelişme izlediğini ama Geçtiğimiz hafta tek cümlelik kapatma haberini e-posta yolu ile aldıklarını söyleyen Erem,AMD üst yönetiminin bu kararla ilgili hiç bir gerekçe sunmadığını açıkladı.

Bu kararı büyük bir üzüntüyle karşıladığını söyleyen kapatılan AMD Türkiye Genel Müdürü Zehra Erem, “Dava yüzünden bir çok faaliyetimizi yapamadık. Ancak krize ve diğer tüm olumsuz koşullara rağmen AMD ürünlerini Türkiye bilişim pazarına tanıtmayı ve kullandırtmayı başardık. Büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Global bir kriz içerisinde olan AMD International, son iki çeyrekte zarar açıklamıştı.
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