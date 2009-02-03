Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD üç ve dört çekirdekli enerji verimli işlemciler üzerinde çalışıyor

10 yıl
8,9b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD üç ve dört çekirdekli enerji verimli işlemciler üzerinde çalışıyor
Tam Boyutta Gör

Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlanan AMD, düşük güç tüketimine sahip yeni işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma yılın ikinci çeyreği ile birlikte enerji verimli üç ve dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunabilir. Firmanın planladığı modeller arasında Propus kod adlı, doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve L3 bellek birimi bulunmayan 2.5GHz'lik Athlon X4 605e öne çıkıyor. Isıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemcinin ilk çeyrek sonuna doğru muhtemelen CeBIT '09 fuarını takiben lanse edilmesi bekleniyor.

AMD ayrıca aynı seri altında ısıl güç tasarımı 45 Watt olarak belirlenen 2.1GHz ve 2.4GHz'lik dört çekirdekli işlemciler de planlıyor. Firmanın 45 Watt seviyesindeki dört çekirdekli ilk işlemcileri olacağı belirtilen modellerin Zthlon X4 6xxe serisi altında anons edilmesi bekleniyor. AMD dört çekirdekli işlemcilerinin yanı sıra üç çekirdekli seri için de düşük güç tüketimli modeller hazırlıyor.

Yine L3 bellek birimine sahip olması beklenmeyen Rana kod adlı modeller arasında 2.5GHz'de çalışan Athlon X3 405e yer alacak. Tek çekirdeği kapatılmış bir dört çekirdekli işlemci olarak ta değerlendirilen bu modelin 65 Watt'lık TDP seviyesine sahip olacağı ayrıca 1.5MB L2 bellek ile donatılan ve 45 Watt'lık TDP ile geleceği belirtilen 2.1GHz - 2.4GHz'lik modellerin de yılın ikinci çeyreği içerisinde anons edilebileceği belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XivA 10 yıl
seviyorum elektrik sevmeyen işlemcileri... ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[S]aint 10 yıl
Kriz AMD ye yaradı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 10 yıl
çekirdek sayısının artırılmasının hiç bir faydası olmadığını anladılar 8-12 -16...... çekirdek

az enerji harcayan işlemci yapması teknolojinin gelişmesidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevidaL 10 yıl
AMD ve Intel kapışıyor bakalım hangisi daha iyi olacak? Bunu zaman gösterecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: yenerbalcı

çekirdek sayısının artırılmasının hiç bir faydası olmadığını anladılar 8-12 -16...... çekirdek

az enerji harcayan işlemci yapması teknolojinin gelişmesidir


bencede günümüzde enerji çok önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8892 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, dört çekirdek ve
2 etiket daha İşlemci cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim