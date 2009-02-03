AMD üç ve dört çekirdekli enerji verimli işlemciler üzerinde çalışıyor

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Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlanan AMD, düşük güç tüketimine sahip yeni işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma yılın ikinci çeyreği ile birlikte enerji verimli üç ve dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunabilir. Firmanın planladığı modeller arasında Propus kod adlı, doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve L3 bellek birimi bulunmayan 2.5GHz'lik Athlon X4 605e öne çıkıyor. Isıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemcinin ilk çeyrek sonuna doğru muhtemelen CeBIT '09 fuarını takiben lanse edilmesi bekleniyor.

AMD ayrıca aynı seri altında ısıl güç tasarımı 45 Watt olarak belirlenen 2.1GHz ve 2.4GHz'lik dört çekirdekli işlemciler de planlıyor. Firmanın 45 Watt seviyesindeki dört çekirdekli ilk işlemcileri olacağı belirtilen modellerin Zthlon X4 6xxe serisi altında anons edilmesi bekleniyor. AMD dört çekirdekli işlemcilerinin yanı sıra üç çekirdekli seri için de düşük güç tüketimli modeller hazırlıyor.

Yine L3 bellek birimine sahip olması beklenmeyen Rana kod adlı modeller arasında 2.5GHz'de çalışan Athlon X3 405e yer alacak. Tek çekirdeği kapatılmış bir dört çekirdekli işlemci olarak ta değerlendirilen bu modelin 65 Watt'lık TDP seviyesine sahip olacağı ayrıca 1.5MB L2 bellek ile donatılan ve 45 Watt'lık TDP ile geleceği belirtilen 2.1GHz - 2.4GHz'lik modellerin de yılın ikinci çeyreği içerisinde anons edilebileceği belirtiliyor.