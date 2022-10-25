AMD, merakla beklen 4. Nesil EPYC işlemcilerin tanıtılacağı tarihi resmen açıkladı

Platform, 4800 Mbps'ye kadar DIMM ve 12 DDR5 kanalını destekleyecek. Ek olarak 2,4,6,8,10,12 araya bellek serpiştirme seçenekleri sunulacak. Soket başına 6 TB'a kadar kapasite için hem RDIMM hem de 3DS RDIMM, kanal başına 2 DIMM ile desteklenecek. Öte yandan 2P (çift soket) platformunda 160 adet gen 5 hattı ve 12 PCIe gen 3 hattı bulunacak. Ayrıca 32 SATA ve 64 IO hattı bulunacak.
AMD'nin sunucular için EPYC 9000 "Genoa" CPU serisi, performans anlamında büyük bir artış yakalamayı hedefliyor. EPYC 9000 tarafından gelen öncül bilgiler de bu beklentilerin karşılanacağını gösteriyor. AMD EPYC 9000 serisinin bu yılın sonuna kadar sunuculara girmesi beklenirken Intel’in Sapphire Rapids-SP Xeon serisinin ise 2023’ün başlarında gelmesi bekleniyor.