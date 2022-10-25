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    AMD, merakla beklen 4. Nesil EPYC işlemcilerin tanıtılacağı tarihi resmen açıkladı

    AMD, Genoa kod adlı 4. Nesil EPYC işlemcileri önümüzdeki ay tanıtacağını açıkladı. Yeni nesil EPYC işlemciler, firmanın sunucu tarafındaki hakimiyeti için kilit rol oynayacak.
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    AMD, yeni nesil EPYC işlemcilerin çıkış tarihini resmen açıkladı Tam Boyutta Gör
    AMD, Genoa kod adlı 4. Nesil EPYC CPU'larının önümüzdeki ay tanıtılacağını resmen onayladı. Yeni nesil EPYC “Genoa” işlemcilerinin performans anlamında büyük bir sıçrayış yaşaması bekleniyor. Özellikle Zen 4 mimarisinin buradaki katkısı ve ölçeklenebilirliğinin payı oldukça büyük olacaktır.

    AMD EPYC 9000 Genoa yol haritası

    AMD, yeni nesil EPYC işlemcilerin çıkış tarihini resmen açıkladı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin sunucu tarafındaki Zen 4 yol haritası, EPYC “Genoa” ailesi için standart mimariyi koruyacak. EPYC “Bergamo” neslinde ise optimize edilmiş bilgi işlem kümesiyle birlikte Zen 4C’ye geçiş yaşanacak. Öte yandan optimize edilmiş önbelleklerle birlikte gelen Zen 4 V-Cache tasarımını EPYC “Genoa X” serisinde göreceğiz. AMD’nin bugün yayınladığı açıklamada ise 4. Nesil EPYC işlemcilerinin 10 Kasım’da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacağı belirtildi.

    AMD EPYC 9000 “Genoa” serisi özellikleri

    AMD, yeni nesil EPYC işlemcilerin çıkış tarihini resmen açıkladı Tam Boyutta Gör
    Standart Zen 4 serisi, 12 CCD, 96 çekirdek ve 192 iş parçacığına sahip olacak. Her CCD, çekirdek başına 32 MB L3 önbellek ve 1 MB L2 önbellek ile birlikte gelecek. EPYC 9004 işlemciler, BFLOAT16, VNNU, AVX-512 (256b veri yolu), 57b/52b adreslenebilir bellek gibi paketleme ve komut setleri teknolojilerini destekleyecek. Bununla birlikte daha yüksek bant genişliğine sahip dahili AMD Gen3 Infinity Fabric mimarisiyle güncellenmiş bir IOD, Genoa işlemcilerinin bünyesinde yer alacak.

    Platform, 4800 Mbps'ye kadar DIMM ve 12 DDR5 kanalını destekleyecek. Ek olarak 2,4,6,8,10,12 araya bellek serpiştirme seçenekleri sunulacak. Soket başına 6 TB'a kadar kapasite için hem RDIMM hem de 3DS RDIMM, kanal başına 2 DIMM ile desteklenecek. Öte yandan 2P (çift soket) platformunda 160 adet gen 5 hattı ve 12 PCIe gen 3 hattı bulunacak. Ayrıca 32 SATA ve 64 IO hattı bulunacak.

    AMD'nin sunucular için EPYC 9000 "Genoa" CPU serisi, performans anlamında büyük bir artış yakalamayı hedefliyor. EPYC 9000 tarafından gelen öncül bilgiler de bu beklentilerin karşılanacağını gösteriyor. AMD EPYC 9000 serisinin bu yılın sonuna kadar sunuculara girmesi beklenirken Intel’in Sapphire Rapids-SP Xeon serisinin ise 2023’ün başlarında gelmesi bekleniyor.

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