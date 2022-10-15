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    AMD EPYC Genoa test sonuçları ortaya çıktı: Yıkıp geçiyor!

    AMD EPYC Genoa işlemci serisinin tamamı ve performans karşılaştırmaları ortaya çıktı. Yeni nesil Zen 4 tabanlı sunucu işlemcileri, sunacaklarıyla bir hayli iddialı olacak gibi duruyor.
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    AMD EPYC Genoa test sonuçları sızdı: Performansıyla yıkıp geçiyor Tam Boyutta Gör
    AMD’nin sunucu tarafına odaklanan EPYC işlemcilerinin yeni nesli olan Genoa ailesi güçlü adımlarla geliyor. Ortaya çıkan test sonuçlarına göre yeni nesil EPYC Genoa işlemcilerinin amiral gemisi EPYC 9654, hem Intel hem de önceki nesle oranla 2 kat ila 2.6 kat daha hızlı.

    AMD Zen 4 yol haritası üç aileye ayrılacak: EPYC Genoa için standart Zen 4, EPYC Bergamo için optimize edilmiş Zen 4C ve EPYC Genoa-X için Zen 4V-Cache. Bunlara ek olarak daha uygun fiyatlı ve giriş seviyesi olan ama yine aynı Zen 4 çekirdeklerini kullanan EPYC Siena adında bir başka seri daha olacak.

    AMD EPYC Genoa sunucu işlemci ailesi

    AMD EPYC Genoa test sonuçları sızdı: Performansıyla yıkıp geçiyor Tam Boyutta Gör
    Standart Zen 4 serisi, 12 CCD, 96 çekirdek ve 192 izlek birimden oluşacak. Her CCD, çekirdek başına 32 MB L3 önbellek ve 1 MB L2 önbellek sunmak için optimize edilmiş durumda. EPYC 9004 CPU'lar, BFLOAT16, VNNU, AVX-512 (256b veri yolu), 57b/52b adreslenebilir bellek ve daha yüksek bant genişliğine sahip dahili AMD Gen3 Infinity Fabric mimarisi ve özellikleriyle birlikte sunuculara girmeye hazırlanıyor.
    AMD EPYC Genoa test sonuçları sızdı: Performansıyla yıkıp geçiyor Tam Boyutta Gör
    Platform, 4800 Mbps'ye kadar DIMM desteği ile 12 DDR5 kanalını destekleyecek ve 2,4,6,8,10,12 interleaving (serpiştirme) seçenekleri sunacak. Ayrıca kanal başına 2 DIMM desteği sayesinde soket başına 6 TB kapasiteleri mümkün kılınacak. Ek olarak, 12 PCIe Gen 3, 160 gen 5, 32 SATA ve 64 IO hattı desteği sunulacak. İşlemcilerin TDP değerleri ise 200W ila 400W arasında değişeceği belirtiliyr.

    AMD EPYC Genoa performans sonuçları

    Performans açısından, sızdırılan grafikler, AMD EPYC Genoa serisindeki 14 işlemcinin SPEC2017 Tamsayı (Temel) kıyaslamalarını gösteriyor. İşlemcilerin beş tanesi 1000 puan bariyerini aşarken geri kalanı orta ve giriş seviyesinde rekabetçi konumlarda sıralanıyor. Bu arada, tüm testler 2P (iki soketli) platformlarda, dolayısıyla iki EPYC Genoa işlemcisiyle gerçekleştirildi.

    AMD EPYC Genoa test sonuçları sızdı: Performansıyla yıkıp geçiyor Tam Boyutta Gör
    Grafikler ayrıca Intel'in amiral gemisi Ice Lake-SP Xeon Platinum 8380 ve amiral gemisi EPYC Milan 7763 ile karşılaştırmalı veriler sağlamakta. Buna dayanarak, AMD’nin yeni EPYC 9654 işlemcisinin testlerde belirtildiğine göre Intel Xeon rakibinden 2.6 kat, EPYC Milan serisi EPYC 7763’ten ise 2 kat daha hızlı olduğunu görmekteyiz. Daha da önemli olan bir diğer nokta ise EPYC 9654’ün watt başına performansta 1.7 kat gibi iddialı bir sonuca ulaşmış olması. Tabi tüm bu sonuçların Moore’s Law is Dead adlı güvenilir bir sızıntı kaynağına dayandığını unutmamakta gerekiyor.

    EPYC Genoa işlemciler sunucu tarafında çok iddialı olacak

    AMD'nin sunucular için geliştirdiği EPYC 9000 "Genoa" CPU serisi, performansta büyük bir artış sağlayacak gibi duruyor. Önceki sızıntıları da göz önüne aldığımızda toplamda 192 çekirdekli ve 384 izlek birimden oluşan çift yuvalı bir yapılandırmanın performans testlerinde dünya rekoru kırması şaşırtıcı olmayacaktır. AMD’nin ise EYPC Genoa 9000 serisini yılın sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor.

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    slamdunk393 1 gün önce

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