AMD EPYC Genoa test sonuçları ortaya çıktı: Yıkıp geçiyor!

AMD Zen 4 yol haritası üç aileye ayrılacak: EPYC Genoa için standart Zen 4, EPYC Bergamo için optimize edilmiş Zen 4C ve EPYC Genoa-X için Zen 4V-Cache. Bunlara ek olarak daha uygun fiyatlı ve giriş seviyesi olan ama yine aynı Zen 4 çekirdeklerini kullanan EPYC Siena adında bir başka seri daha olacak.
AMD EPYC Genoa sunucu işlemci ailesi
AMD EPYC Genoa performans sonuçları
Performans açısından, sızdırılan grafikler, AMD EPYC Genoa serisindeki 14 işlemcinin SPEC2017 Tamsayı (Temel) kıyaslamalarını gösteriyor. İşlemcilerin beş tanesi 1000 puan bariyerini aşarken geri kalanı orta ve giriş seviyesinde rekabetçi konumlarda sıralanıyor. Bu arada, tüm testler 2P (iki soketli) platformlarda, dolayısıyla iki EPYC Genoa işlemcisiyle gerçekleştirildi.
EPYC Genoa işlemciler sunucu tarafında çok iddialı olacak
AMD'nin sunucular için geliştirdiği EPYC 9000 "Genoa" CPU serisi, performansta büyük bir artış sağlayacak gibi duruyor. Önceki sızıntıları da göz önüne aldığımızda toplamda 192 çekirdekli ve 384 izlek birimden oluşan çift yuvalı bir yapılandırmanın performans testlerinde dünya rekoru kırması şaşırtıcı olmayacaktır. AMD’nin ise EYPC Genoa 9000 serisini yılın sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor.
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