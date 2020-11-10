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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak

    Kırmızı ekip son günlerde işlemci ve ekran kartı pazarında taş üstünde bırakmazken diğer taraftan gömülü sistem piyasasına yönelik rekabetçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.
    1 gün
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak
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    Donanım dünyasının ilgisi son haftalarda önce Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcileri ve ardından da RDNA2 tabanlı RX 6000 ailesiyle AMD’nin üzerinde. Bununla birlikte firma gömülü sistem pazarına yönelik yongalar geliştirmeye de devam ediyor.

    Enerji verimliliği %100'e kadar iyileştirilmiş

    V2000 ailesi SoC’lar Zen 2 mimarisi üzerinde yükselirken önceki neslin 2 katı çekirdek barındırıyor. %15 IPC artışı getiren yongalarda watt başına performans da 2 kata kadar iyileşmiş.

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    AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak
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    8 çekirdeğe kadar ölçeklenen Ryzen V2000 ailesinin üretileceği 7 nm nodunun yongaların rekabetçiliğindeki payını da unutmamak gerek.

    AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak
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    %40 daha hızlı iGPU

    Ek olarak yongalar 7 CU’dan oluşan Vega iGPU’su sayesinde 4K çözünürlükteki 4 bağımsız monitöre çıkış verebilirken 4K60 10-bit çözme/kodlama desteği de sunuyor. iGPU’nun önceki nesle kıyasla %40 daha başarılı olduğunu da belirtelim.

    20 PCIe Gen 3 kanalı sağlayan yongalar 10-54 watt TDP aralığında konumlanırken 10 yıllık bulunabilirlik vaadiyle satışa sunulacak.

    AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak
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    Ayrıca Bkz. "Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu"

    Diğer taraftan AMD SoC’larında güvenlik başlığında da kendisine güveniyor. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle gelen gömülü çözümlerde V1000 ve R1000 serisindeki Secure Boot ve Secure Memory Encryption bileşenlerini içeren AMD Memory Guard desteği de sürdürülmüş.



    https://videocardz.com/press-release/amd-announces-ryzen-embedded-v2000-zen2-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    32 dakika önce
    gun

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    49 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 (Gökay Genç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Doların artışına rağmen en güzel haber AMD nin piyasaya kaliteli ürünler ile ve çok büyük suçlamayla rekabeti getirmesi oldu. İntel 7700K nın tek ve çok çekirdekleri performansı ile 10700K performansını kıyaslayın. 2 katından daha fazla. AMD olmasa %20 de ancak kalırdı.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amd calisiyor.
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    raxetul (Emrah Urhan) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) mck94
    M1 bir ürün ailesine(MacBook) özel geliştirilmiş bir işlemci, bu ise sağda solda gördüğünüz kiosk, otomotiv ve benzeri diğer alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir işlemci.
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    Technical.assistance (Technical Assistance) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd tekel olmazsa iyidir
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