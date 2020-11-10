AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak

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Donanım dünyasının ilgisi son haftalarda önce Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcileri ve ardından da RDNA2 tabanlı RX 6000 ailesiyle AMD’nin üzerinde. Bununla birlikte firma gömülü sistem pazarına yönelik yongalar geliştirmeye de devam ediyor.

Enerji verimliliği %100'e kadar iyileştirilmiş

V2000 ailesi SoC’lar Zen 2 mimarisi üzerinde yükselirken önceki neslin 2 katı çekirdek barındırıyor. %15 IPC artışı getiren yongalarda watt başına performans da 2 kata kadar iyileşmiş.

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8 çekirdeğe kadar ölçeklenen Ryzen V2000 ailesinin üretileceği 7 nm nodunun yongaların rekabetçiliğindeki payını da unutmamak gerek.

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%40 daha hızlı iGPU

Ek olarak yongalar 7 CU’dan oluşan Vega iGPU’su sayesinde 4K çözünürlükteki 4 bağımsız monitöre çıkış verebilirken 4K60 10-bit çözme/kodlama desteği de sunuyor. iGPU’nun önceki nesle kıyasla %40 daha başarılı olduğunu da belirtelim.

20 PCIe Gen 3 kanalı sağlayan yongalar 10-54 watt TDP aralığında konumlanırken 10 yıllık bulunabilirlik vaadiyle satışa sunulacak.

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Diğer taraftan AMD SoC’larında güvenlik başlığında da kendisine güveniyor. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle gelen gömülü çözümlerde V1000 ve R1000 serisindeki Secure Boot ve Secure Memory Encryption bileşenlerini içeren AMD Memory Guard desteği de sürdürülmüş.

https://videocardz.com/press-release/amd-announces-ryzen-embedded-v2000-zen2-series

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